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 Политика Украины, Общество
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 Депутата Барну вызвали в регламентный комитет Верховной Рады из-за мата в адрес журналиста

Поведение нардепа рассмотрят на заседании 8 октября.

Народного депутата от БПП Олег Барны вызвали на заседание регламентного комитета Верховной Рады из-за матерной ругани в адрес журналиста. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 2 октября Барна обматерил корреспондента телеканала "1+1" Игоря Колтунова после вопроса, почему он трижды кнопкодавил во время голосования в парламенте. "Какого хрена ты ко мне подошел? На х#й пошел бегом, пед#@ла! Ты что, нетрадиционной ориентации?" – заявил Барна.

Позже Олег Барна прокомментировал инцидент, отметив, что ответил Колтунову за "ложь и воровство в лице его шефа Коломойского". (Игорь Коломойский является владельцем телеканала "1+1", – ред.).

"Если я послал Путина, поставил на место Яценюка, поверьте, и на хрен пошлю и Коломойского. И посылаю в вашем лице, за то, что делает зло Украине, обворовывает народ", – заявил нардеп.

Барна признал, что его "исповедь" была "немного непедагогичная".

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики 3 октября извинился перед Колтуновым за поведение Барны, сообщило позже "Громадське". "Нам откровенно стыдно, что люди, попавшие в парламент, не научились общаться без нецензурной лексики", – сказала глава комитету Виктория Сюмар.

Депутат Барна известен участием в скандальных историях. В 2015 году он принес на трибуну, с которой выступал тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, букет роз с черной лентой. А после попытался стянуть премьера с трибуны, что вызвало драк между нардепами. После этого инцидента Барну исключили из президентской партии, но позже вернули в состав БПП.

В июне прошлого года Барна на автомобиле столкнулся с трамваем, в июле его Барну забросали яйцами у здания Верховной Рады, а в октябре нардепа побили. Митингующие окружили его и требовали идти работать.

Кроме того, в мае 2016 регламентный комитет ВР рассматривал жалобу на Барну со стороны его коллег-народных депутатов. Представительницы "Самопомощи" пожаловались на то, что в эфире одного из телеканалов Барна позволил себе сексистские высказывания, пригласив нардепов женского пола в свой номер в гостинице.

Тогда на заседание регламентного комитета Барна не явился.

Источник: https://censor.net.ua/n3089448
 
   
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Жалкая попытка отобрать лавры у Москаля.
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барну в расход, жлобье к тому же алконавт
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какое жлобьё?? Он в пинжаке, и галстух у него дорогой.
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Расскажи еще, что Табачник - выдающийся музыкант, а Завадский - педофил!
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Выпорите его и по губам похлопайте в наказание...)
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Лучше бы этого ганDoна спустили с лестницы, было бы намного доходчивей...
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Та он прийдет, всех там обматюкает, кого-нибудь вынесет из этого комитета и пойдёт дальше кнопки давить ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутата Барну вызвали в регламентный комитет Верховной Рады из-за мата в адрес журналиста
 
 
 
 
 
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