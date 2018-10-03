 Депутата Барну вызвали в регламентный комитет Верховной Рады из-за мата в адрес журналиста

Народного депутата от БПП Олег Барны вызвали на заседание регламентного комитета Верховной Рады из-за матерной ругани в адрес журналиста. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 2 октября Барна обматерил корреспондента телеканала "1+1" Игоря Колтунова после вопроса, почему он трижды кнопкодавил во время голосования в парламенте. "Какого хрена ты ко мне подошел? На х#й пошел бегом, пед#@ла! Ты что, нетрадиционной ориентации?" – заявил Барна.

Позже Олег Барна прокомментировал инцидент, отметив, что ответил Колтунову за "ложь и воровство в лице его шефа Коломойского". (Игорь Коломойский является владельцем телеканала "1+1", – ред.).

"Если я послал Путина, поставил на место Яценюка, поверьте, и на хрен пошлю и Коломойского. И посылаю в вашем лице, за то, что делает зло Украине, обворовывает народ", – заявил нардеп.

Барна признал, что его "исповедь" была "немного непедагогичная".

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики 3 октября извинился перед Колтуновым за поведение Барны, сообщило позже "Громадське". "Нам откровенно стыдно, что люди, попавшие в парламент, не научились общаться без нецензурной лексики", – сказала глава комитету Виктория Сюмар.

Депутат Барна известен участием в скандальных историях. В 2015 году он принес на трибуну, с которой выступал тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, букет роз с черной лентой. А после попытался стянуть премьера с трибуны, что вызвало драк между нардепами. После этого инцидента Барну исключили из президентской партии, но позже вернули в состав БПП.

В июне прошлого года Барна на автомобиле столкнулся с трамваем, в июле его Барну забросали яйцами у здания Верховной Рады, а в октябре нардепа побили. Митингующие окружили его и требовали идти работать.

Кроме того, в мае 2016 регламентный комитет ВР рассматривал жалобу на Барну со стороны его коллег-народных депутатов. Представительницы "Самопомощи" пожаловались на то, что в эфире одного из телеканалов Барна позволил себе сексистские высказывания, пригласив нардепов женского пола в свой номер в гостинице.

Тогда на заседание регламентного комитета Барна не явился.