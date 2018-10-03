 Рада в четверг рассмотрит постановление о деятельности телевизионных рупоров Кремля

"Сигнальное голосование по поддержке постановления 9157 о защите информационного пространства от вражеских каналов прошу голосовать, кто за, кто против ... Я уверен, что завтра в Раде мы наберем 226 голосов и пойдем по тому пути, по которому должны были двигаться еще несколько лет назад ", - заявил председатель комитета Сергей Пашинский при обсуждении иницативы, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: "NewsOne" - антиукраинский флагман в гибридной войне, - Герасимов призвал разработать закон о защите информационной безопасности государства

Кроме того, председатель комитета по нацбезопасности попросил найти депутатов, которых не было на заседании, чтобы собрать их подписи под проектом решения комитета.

Сам проект Пашинский намерен подписать завтра с 9:30 утра, чтобы отправить законопроекты в зал для голосований.



Так, представитель "Народного фронта" Татьяна Чорновол при обсуждении законопроекта заявила, что в последнее время по этим каналам "публично и официально появились лица, чьи фамилии мы знаем как кума Путина и юриста режима Януковича".



"Прошу заметить, это у меня папка, здесь финансовая отчетность 112 канала и newsone. В этой папке ярко выражено, что эти каналы не получают доходов, то есть здесь ярко выражено, что происходит полностью теневое финансирование. А при теневом финансировании говорить о какой-либо свободе слова невозможно", - сказала депутат.