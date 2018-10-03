 Рада в четверг рассмотрит постановление о деятельности телевизионных рупоров Кремля

"Сигнальное голосование по поддержке постановления 9157 о защите информационного пространства от вражеских каналов прошу голосовать, кто за, кто против ... Я уверен, что завтра в Раде мы наберем 226 голосов и пойдем по тому пути, по которому должны были двигаться еще несколько лет назад ", - заявил председатель комитета Сергей Пашинский при обсуждении иницативы, сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, председатель комитета по нацбезопасности попросил найти депутатов, которых не было на заседании, чтобы собрать их подписи под проектом решения комитета.
Сам проект Пашинский намерен подписать завтра с 9:30 утра, чтобы отправить законопроекты в зал для голосований.
Так, представитель "Народного фронта" Татьяна Чорновол при обсуждении законопроекта заявила, что в последнее время по этим каналам "публично и официально появились лица, чьи фамилии мы знаем как кума Путина и юриста режима Януковича".
"Прошу заметить, это у меня папка, здесь финансовая отчетность 112 канала и newsone. В этой папке ярко выражено, что эти каналы не получают доходов, то есть здесь ярко выражено, что происходит полностью теневое финансирование. А при теневом финансировании говорить о какой-либо свободе слова невозможно", - сказала депутат.
Извините а Интер, а ЗИК???
Поцы вы. Я ещё несколько лет назад удалил из меню эти 2 помойки, а также "Интер" с "Украиной". Старшее поколение было повозмущалось, но я предложил им выбор- или эти 4, или остальные 400 каналов. И они сделали правильный выбор: главное, доходчиво объяснить.
Як правильно проголосувати:
1. Зарегиться на сайті ВР. Кнопка реєстрація. Або залогиниться
2. Зайти в пошту за посиланням підтвердити реєстрацію.
3. Повернутись до петиції і підписати.
4. В пошті за посиланням підтвердити підписання.
Друга петиція «Телеканал «Інтер» відверто відмовився виконувати законодавство України стосовно квот на державну мову в ефірі. Влада зобов'язана позбавити рупор Москви телеефіру» №22/047146-еп зареєстрована в інтернет-представництві Президента України 01 жовтня, 2018. За першу добу петиція набрала 144 голосів. Проголосувати можна на посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/47146
Текст петиції:
Кремлівський «Інтер» об'явив Україні війну. Влада зобов'язана позбавити рупор Москви ефіру (ліцензії)
Від недавно гібридний рупор країни-агресора телеканал «Інтер» (його власниками, крім біглих проросійських олігархів, є офшорні непрозорі фірми, пов'язані з Москвою) запустив ролик, в якому прямо говориться:
«Нас змушують виконувати норми законодавства і перекладати наші передачі на державну мову. Але ми не підкоримся і не відмовимся від своєї політики і надалі будемо транслювати російськомовні передачі і фільми попри всілякі тиски».
В травні 2017 року Верховною Радою був прийнятий Закон України «Про внесення змін до законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (про квоти на українську мову в телеефірі). Перед цим, Президент України висловлював позицію, що української мови на телебачення дуже замало і ті канали, які не наповнюють ефір українською мовою - є рупорами не цієї країни.
За невиконання квот телеканали можуть бути оштрафовані. Сума кожного окремого покарання становитиме 5% від загального ліцензійного збору цього каналу.
Але, як зрозуміло з позиції телеканалу «Інтер», ці штрафи для проросійського контенту не проблема. Штрафні санкції за «Інтер» можуть сплачувати антиукраїнські олігархи чи влада країни-агресора. Таким чином, спотворюється стратегічна ціль держави про захист державної мови, дерусифікації країни і боротьби з зовнішнім ворогом в інформаційному просторі. Українців таке становищу не влаштовує.
Тому, вимагаємо від законодавчої та виконавчої гілок влади терміново розробити та ввести в дію зміни в законодавство, які передбачають позбавлення ліцензії телеканалів, які систематично не виконують норми стосовно квот державної мови в ефірі.