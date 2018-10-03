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 Рада в четверг рассмотрит постановление о деятельности телевизионных рупоров Кремля

Верховная Рада планирует рассмотреть завтра, 4 октября, постановление 9157 о регистрации агентов влияния государства-агрессора Newsone и 112, которые после покупки их Медведчуком и Портновым превратились в рупор Кремля на территории Украины и проводят подрывную деятельность на территории Украины.

"Сигнальное голосование по поддержке постановления 9157 о защите информационного пространства от вражеских каналов прошу голосовать, кто за, кто против ... Я уверен, что завтра в Раде мы наберем 226 голосов и пойдем по тому пути, по которому должны были двигаться еще несколько лет назад ", - заявил председатель комитета Сергей Пашинский при обсуждении иницативы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кроме того, председатель комитета по нацбезопасности попросил найти депутатов, которых не было на заседании, чтобы собрать их подписи под проектом решения комитета.
Сам проект Пашинский намерен подписать завтра с 9:30 утра, чтобы отправить законопроекты в зал для голосований.

Так, представитель "Народного фронта" Татьяна Чорновол при обсуждении законопроекта заявила, что в последнее время по этим каналам "публично и официально появились лица, чьи фамилии мы знаем как кума Путина и юриста режима Януковича".

"Прошу заметить, это у меня папка, здесь финансовая отчетность 112 канала и newsone. В этой папке ярко выражено, что эти каналы не получают доходов, то есть здесь ярко выражено, что происходит полностью теневое финансирование. А при теневом финансировании говорить о какой-либо свободе слова невозможно", - сказала депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3089447
 
 
 Топ комментарии
 
Этих - на выход. Интеру приготовиться.
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"Я уверен, что завтра в Раде мы наберем 226 голосов и пойдем по тому пути, по которому должны были двигаться еще несколько лет назад".

Поцы вы. Я ещё несколько лет назад удалил из меню эти 2 помойки, а также "Интер" с "Украиной". Старшее поколение было повозмущалось, но я предложил им выбор- или эти 4, или остальные 400 каналов. И они сделали правильный выбор: главное, доходчиво объяснить. Рада в четверг рассмотрит постановление о деятельности телевизионных рупоров Кремля - Цензор.НЕТ 4658
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Этих - на выход. Интеру приготовиться.
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Да закройте уже сразу все каналы кроме 5-го, Прямого и Эспрессо! Сколько можно терпеть?
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Зрада "барыга закрывает канали которые критикуют его". Гдеж тепере Юльке пиарится то?
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Куди ж порошкові ходити будуть! П'ятий вже у повному забутті.
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Так туда только "борцуни с Петей ходят"
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А чего только они??? А сколько мелких телеканалов? А сколько всяких газетенок областных, городских где сепарье моет мозги гражданам? А медведчуковская Вести????
Извините а Интер, а ЗИК???
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"Я уверен, что завтра в Раде мы наберем 226 голосов и пойдем по тому пути, по которому должны были двигаться еще несколько лет назад".

Поцы вы. Я ещё несколько лет назад удалил из меню эти 2 помойки, а также "Интер" с "Украиной". Старшее поколение было повозмущалось, но я предложил им выбор- или эти 4, или остальные 400 каналов. И они сделали правильный выбор: главное, доходчиво объяснить. Рада в четверг рассмотрит постановление о деятельности телевизионных рупоров Кремля - Цензор.НЕТ 4658
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Друзья, недавно в нашем городе (наверное, и еще где-то) появились плакаты Мурла-Мураева, на которых он призывает верных ему людей звонить на горячую линию и записываться в его партию. Есть предложение, давайте звонить ему на 0-800-50-55-51 и троллить операторов, пока у них не закипят мозги. Прошу передать это своим друзьям. Спасибо. Предатели должны быть наказаны.
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Перша петиція «Доповнити законодавство України нормою позбавлення ліцензії телеканалів, які систематично не виконують норми стосовно квот державної мови в ефірі» зареєстрована на сайті Верховної Ради України 01 жовтня, 2018. За першу добу петиція набрала 100 голосів. Проголосувати можна на посиланням: https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/4217

Як правильно проголосувати:
1. Зарегиться на сайті ВР. Кнопка реєстрація. Або залогиниться
2. Зайти в пошту за посиланням підтвердити реєстрацію.
3. Повернутись до петиції і підписати.
4. В пошті за посиланням підтвердити підписання.

Друга петиція «Телеканал «Інтер» відверто відмовився виконувати законодавство України стосовно квот на державну мову в ефірі. Влада зобов'язана позбавити рупор Москви телеефіру» №22/047146-еп зареєстрована в інтернет-представництві Президента України 01 жовтня, 2018. За першу добу петиція набрала 144 голосів. Проголосувати можна на посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/47146

Текст петиції:
Кремлівський «Інтер» об'явив Україні війну. Влада зобов'язана позбавити рупор Москви ефіру (ліцензії)
Від недавно гібридний рупор країни-агресора телеканал «Інтер» (його власниками, крім біглих проросійських олігархів, є офшорні непрозорі фірми, пов'язані з Москвою) запустив ролик, в якому прямо говориться:
«Нас змушують виконувати норми законодавства і перекладати наші передачі на державну мову. Але ми не підкоримся і не відмовимся від своєї політики і надалі будемо транслювати російськомовні передачі і фільми попри всілякі тиски».

В травні 2017 року Верховною Радою був прийнятий Закон України «Про внесення змін до законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (про квоти на українську мову в телеефірі). Перед цим, Президент України висловлював позицію, що української мови на телебачення дуже замало і ті канали, які не наповнюють ефір українською мовою - є рупорами не цієї країни.

За невиконання квот телеканали можуть бути оштрафовані. Сума кожного окремого покарання становитиме 5% від загального ліцензійного збору цього каналу.

Але, як зрозуміло з позиції телеканалу «Інтер», ці штрафи для проросійського контенту не проблема. Штрафні санкції за «Інтер» можуть сплачувати антиукраїнські олігархи чи влада країни-агресора. Таким чином, спотворюється стратегічна ціль держави про захист державної мови, дерусифікації країни і боротьби з зовнішнім ворогом в інформаційному просторі. Українців таке становищу не влаштовує.

Тому, вимагаємо від законодавчої та виконавчої гілок влади терміново розробити та ввести в дію зміни в законодавство, які передбачають позбавлення ліцензії телеканалів, які систематично не виконують норми стосовно квот державної мови в ефірі.


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