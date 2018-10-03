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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2492) Семочко_Сергей (4)

 НАБУ открыло уголовное производство в отношении Семочко - замглавы внешней разведки

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Об этом проинформировал директор ведомства Артем Сытник во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Зарегистрировано уголовное производство по ст. 368 ч. 2", - сказал он, отвечая на вопрос народного депутата Виктора Чумака, НАБУ возбудило дело в отношении Семочко после журналистского расследования.

Как известно, статья 368 ч. 2 УК предусматривает ответственность за принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды.

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Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Источник: https://censor.net.ua/n3089440
 
   
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 Топ комментарии
 
даже не смешно. хотя "бриллиантовые" прокурворы может и улыбнутся.
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Хорошо, что еще журналисты работают и выполняют обязанносты наших антикоррупционеров.
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у меня вопрос к соевым шнырям.

Почему дело на этого шыкаладного хенерала завели почти через пять лет, после начала войны с мордовской удмуртией? или он тамжынашилюди - адиннарот шыкаладному цеху?
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Битва коррупции с коррупцией ) борьба коррупций )
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даже не смешно. хотя "бриллиантовые" прокурворы может и улыбнутся.
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у меня вопрос к соевым шнырям.

Почему дело на этого шыкаладного хенерала завели почти через пять лет, после начала войны с мордовской удмуртией? или он тамжынашилюди - адиннарот шыкаладному цеху?
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А соевые шныри прям косяком помчались на вопрос отвечать.

Этого чмошного дерьма на таких провокационных новостях не нарисуешь.
Как можно к совести и пониманию призывать отморозков без стыда совести и любви к своей земле?
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Потому что случился общественный резонанс, а было бы все тихо, оно бы и дальше себе жировало...Хотя, если оглянуться на нашего соевого керманыча,совсем не факт, что продажного упыря арестуют...
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Может он зарплату от Хуйла получает... НАБУ открыло уголовное производство в отношении Семочко - замглавы внешней разведки - Цензор.НЕТ 3563
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Хорошо, что еще журналисты работают и выполняют обязанносты наших антикоррупционеров.
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Сейчас я поверю уже только в случае, если за это дело возьмется ЦРУ. НАБУ открыло уголовное производство в отношении Семочко - замглавы внешней разведки - Цензор.НЕТ 6623
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Как в случае Лазаренко?
США расследовало, посадило.... А в Украине - главной жертве даже дела не открыли!
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А с каких пор на жертв должны заводиться дела? НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо Семочка - заступника голови зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 7054
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Один только вопрос, на что ими расходуются миллиарды если пока их журналисты не ткнут носом они и не почешутся а теперь конечно после резонанса надо и поработать.
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а носки по твоему что, подешевели с 2014-го?
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А нах....створено НАЗК яке повинно перевіряти декларації ? ..А нах....СБУ (тьху воно ж звідти ) яке повинно перевіряти ..*досье * ?
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Крутой коррупционер, на нары эту сволочь и на долгие годы.
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Не знаю есть ли состав преступления , но: Соболев и Чумак не вызывают доверия, как и Ситник(после дел против Омеляна, Петренко и бензина для ВСУ(где до раскрытия "преступной схемы" армия получала самый дешевый бензин, а после сломки "схемы" дорогой!!! Не прикол ли?)), и еще это типичная информационная спец.операция!!! Информация начала одновременно поступать по разным СМИ с разными претензиями к заму СВР, потом появился Соболев, потом Чумак, и итог Ситник!!!!
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Пациент, не пропускайте уколы, вам еще рано пытаться думать!
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Сейчас СБУ найдут пару лохов, которые признаются, что с мошеннической целью всучили Семочко и его родным все означенные ништяки...)))
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Это наша корова и мы ее доем(блок панамских патриотов)) подпись Юга Цигозный)))
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Хтось ще вірить ? Привіт сабакову- молодшему, брильянтовим, розенблюму і кулику
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как я и говорил, это коцапский орган которым они будут вести нападки против правительства и наших органов, то ли ещё будет по влиянию ними перед выборами. а документы которые они изымают при обысках прямой дорогой копируются в парашку уверен.
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Вот почему у патриёта Пети все назначенцы уголовники, даже Саакашвили
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Нужен Третий Майдан, чтоб таких перевешать в три дня и тогда Украина начнёт процветать!
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Может хватит дуралеям верить в сказки, сколько можно, блядь, прости Господи?
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"его жена является родной сестрой жены олигарха Боголюбова". Источник: https://censor.net.ua/r3089283

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Думаю семенченко уже повез чемоданы денег нужным людям. Через 3-4 месяца станет замом и вернется к службе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ открыло уголовное производство в отношении Семочко - замглавы внешней разведки
 
 
 
 
 
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