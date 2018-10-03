Об этом проинформировал директор ведомства Артем Сытник во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Зарегистрировано уголовное производство по ст. 368 ч. 2", - сказал он, отвечая на вопрос народного депутата Виктора Чумака, НАБУ возбудило дело в отношении Семочко после журналистского расследования.
Как известно, статья 368 ч. 2 УК предусматривает ответственность за принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды.
Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Почему дело на этого шыкаладного хенерала завели почти через пять лет, после начала войны с мордовской удмуртией? или он тамжынашилюди - адиннарот шыкаладному цеху?
Этого чмошного дерьма на таких провокационных новостях не нарисуешь.
Как можно к совести и пониманию призывать отморозков без стыда совести и любви к своей земле?
США расследовало, посадило.... А в Украине - главной жертве даже дела не открыли!