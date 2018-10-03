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 Политика Украины
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 Подозреваемый в госизмене харьковский чиновник Мусеев: "Иметь паспорт России не является нарушением закона". ФОТО

Наличие паспорта гражданина Российской Федерации у украинского депутата и чиновника не является нарушением закона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Холодногорской администрации Харькова Максим Мусеев (который подозревается в госизмене и, по версии СБУ, является агентом ФСБ) заявил в комментарии KHARKIV Today.

"Я не хочу комментировать детально. Пять миллионов украинцев имеют паспорт другой страны. Это не нарушение законодательства, это красная тряпка. Паспорт не имеет отношения к обвинениям, которые озвучивают", - заявил Мусеев.

Отметим, сегодня замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил на пресс-конференции в Киеве, что Максим Мусеев получил в Крыму паспорт РФ. По данным KHARKIV Today, речь идет о паспорте, выданном на имя Мусеева Максима Сергеевича, 9.02.1985 г.р., 12.04.2016г. УФМС России по г. Москва серия 4516 № 577022. Данный паспорт был выдан взамен предыдущего, который Мусеев получил годом ранее (20.02.2015) в Крыму, но "пришел в негодность".

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Из документов также следует, что Максим Мусеев имеет двойное гражданство. Гражданство РФ он получил еще в 2014 году.

Подозреваемый в госизмене харьковский чиновник Мусеев: Иметь паспорт России не является нарушением закона 01
Подозреваемый в госизмене харьковский чиновник Мусеев: Иметь паспорт России не является нарушением закона 02
Подозреваемый в госизмене харьковский чиновник Мусеев: Иметь паспорт России не является нарушением закона 03

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Обвинения против себя чиновник считает политически мотивированными и бездоказательными.

"Во время обыска взломали двери в помещении, которое мне не принадлежит. Следственные действия проходили без понятых, адвоката и собственника, адвокат приехал только через полтора часа. Якобы там нашли телефон, по которому я связывался с кем-то. Где доказательства, что телефон принадлежит мне?", - заявил Мусеев.

Речь идет об обысках по месту фактического нахождения ОС "Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины Харькова", которые прошли 13 сентября. Тогда как раз были изъяты списки участников "Ассоциации" на 22 листах.

"Бизнес, наркотики провалились. Единственный вариант - назвать меня агентом Путина", - заявил Мусеев и пообещал в ближайшее время в соцсетях обнародовать какие-то видеоматериалы.

Как сообщает СБУ, сейчас по результатам расследования главе администрации объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Он будет объявлен в розыск в связи с тем, что скрывается на территории РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3089436
 
 
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 Топ комментарии
 
Мураев, ты не красная, а просто ссаная тряпка... Хуже тебя только власти, которые не реагируют на подобные циничные высказывания...)
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Вот если бы у него был бы только украинский паспорт, тогда его и в Польшу можно было б выслать. А так конечно же нельзя. Да соя?
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А где была сбу когда этот шакал становился депутатом и чиновником?
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мусеев шустро побежал в 2014 году ложится под расеян: а вдруг они дойдут до харькова??
Прошел год, два.. паспорт переоформил - не, ну захарченко ж обещал дойти вскоре до Киева?! вот, тут и паспорт рашки пригодится.
Ну и самый простой вариант - слинять в рашку при большом шухере..
Теперь же лепит отмазки что "невиноватая я"(с)
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Вот если бы у него был бы только украинский паспорт, тогда его и в Польшу можно было б выслать. А так конечно же нельзя. Да соя?
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Мураев, ты не красная, а просто ссаная тряпка... Хуже тебя только власти, которые не реагируют на подобные циничные высказывания...)
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А какая принципиальная разница?)))
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А где была сбу когда этот шакал становился депутатом и чиновником?
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этот гепин любимчик был сделан им депутангом еще при Ебуковиче. потом геша его переставил в райадминку. А так как сам гепа еще сидит только в каталке. а не в сизо, то и его ручной петушок на свободе
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Чмо расейское, Русскоязычное падло...
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может он и прав ...бы был , если бы получал паспорт до 13 года, а так , когда нас грызла соседская дворняжка!??
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Тупо бандюган из рыговский, у всех рыло как на подбор.
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Кацапскую "ксиву"-в дупу и на нары,погань козломордую.
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так правду сказал. труха подтвердит.
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максимка - ручной петушок гепы, егойный папка родной был при допе директором харьковского метрополитена, подозревался в гомосятничестве и крысятничестве... пока не разбился нахрен в автокатастрофе... сироту приголубил геша, сделав молодое дарование сначала депутангом, а потом - райадмином...може он ему и паспорт рашистский справить помог..хз
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Гепа в этой банде харьковской главный.Горсовет,облсовет-сплошь прихыльники таёжной Папуасии.Иудушки таёжного разлива.Такие нелюди очень нужны владельцу липецкого Рошена.
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Паспорт получил в 2014, тоесть уже после начала агрессии.
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Ну и как вам этот "знаток законов Украины" существующий на бюджетные деньги и попутно их ворующий. И подобное тело ведь далеко не единственное на госслужбе в Украине. Это дно,панове.
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...у 98% провладних незайманців,два,а де у кого три громадянства,включаючи мордорське,бо ані закон ні конституція не забороняє...це вони на всяк випадок бо хто зна куди будуть бігти тії "сироти"...
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У кого мордовские паспорта, всем заменить на справки с психлечебници.
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Сколько таких еще регионалов-недобитков расползлось по Украине... И тихо гадят где могут под четким кураторством россиян.
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Скільки ще такої срані на Україні,ще довго їх витравлювати прийдеця.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в госизмене харьковский чиновник Мусеев: "Иметь паспорт России не является нарушением закона". ФОТО
 
 
 
 
 
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