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Все про:Россия (70620) Цимбалюк (46) Roshen (101)

 Здесь давно ничего не производят, - украинский журналист Цимбалюк побывал в Липецке на фабрике Roshen

Украинский журналист в России Роман Цимбалюк побывал в Липецке и убедился, что фабрика Roshen закрыта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Цимбалюк отметил: "Липецк - наш! Важное объявление: в этот город надо приезжать со своими конфетами Roshen. Здесь давно ничего не производят. Заводы стоят, местные поругивают хунту, желают нам президента как в России и ностальгируют по зарплатам, которые они когда-то получали, работая в этой кондитерской корпорации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Бизнеса в России у меня нет и быть не может

Здесь давно ничего не производят, - украинский журналист Цимбалюк побывал в Липецке на фабрике Roshen 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс консервации Липецкой фабрики Roshen полностью завершен

Источник: https://censor.net.ua/n3089433
 
   
 Топ комментарии
 
вся юлькіна піар кампанія до котячих шариків ...
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как то неудобно получислоь, такой козырь выбили у зрадофилов...
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а можна факти і цифри? Як давно оте давно?
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У п"ятницю у вечері зачиняли,до понедідка))
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В Берлине в рашен магазине торгуют тортиками аля Рашен,наверно тайно из Украины вывозят..
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я вас удивлю но т.н. "русские магазины" в Германии, реализуют довольно много товаров из Беларуси и Украины, вполне себе открыто, никаких тайн.
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а как ты журналюга туда попал ??? может ФСБ пропуск выписало украинскому патриоту???
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если ФСБ работает на должности замглавы внешней разведки в Украине, то может прызыдентмыру подсуетился нанять ФСБ и для охраны фабрики. почему нет?
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Что же теперь будут писать зрадофилы про наши проблемы. Такой козырь выпал с их методички.
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А как же запросы депутатов? Очередная муть рыговв.
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Путин говорил:"..фабрика(Рошен) работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль и нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе - и с переводом ее за границу"
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так путін брехун, це відомо кожному..
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Мені дуже подобаєтся коли брехню Петра,оправдовують брехнею Путлєра,тіпа он Путлєр бреше,так чому Петру не брехати.
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якщо ви ще не зрозуміли, путлєр не скаже і крихти з того що хоч якось могло би допомогти Україні. тому його слова і мотиви я сприймаю виключно негативно.
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Больше верим путину!!!писк!!так держать!
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Интересненько... И кто кроме кацапни может лайкнуть это лайно?)
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А владелец этой неработающей фабрики кто? Да и можно ли взглянуть фото середины? В каком состоянии цеха? Или сторож не пустит на охроняемый обьект? Значит есть что охранять? То есть фабрика я так понял законсервирована. То есть просто люди там не работают,кроме охраны?
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Тра' йулі срочно посилати туди еХпєдіцію з дронами
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Тогда зачем туда поехал Цимбалюк? А соя?
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...цікава річ,цей цимбалюк не вилазе з анала "росія-1",та й вільно пересувається в мордорі,як це зрозуміти...?
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У нього трішечки (ну зовсім) жидувате обличчя.
В Уніан чужих не беруть - це треба пам'ятати.
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Если бы гривна и коммуналка были как 2013 году,
то пусть бы эта фабрика травила себе московитов:
белый сахар, белая мука, пальмовое масло, жарка при готовке -
всё это идеальные условия для максимального закисления крови.
Идеальная среда для размножения кандиды и прочих грибков,
именуемых онкология.
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скажи спасибо своему хуйлу, который развязал войну
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А вот с твоим котелкомИгорь Д, сладкого категорически нельзя.
Тебе предписана уринотерапия.
Только дебил не понимает, что уровень жизни в Украине - основное оружие
в этом конфликте (это касается и Донбасса, и Крыма).
Если бы наши зарплаты были выше российских, курс гривны был бы 11,
то Соловьёвым нечего было бы вещать в своих телестудиях,
мол, сидите тихо, а то будет вам как в Украине.
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не нужно много ума, что бы даже дебил как ты понял, что внешняя агрессия еще нигде не повышала уровень жизни.
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Двойная порция упаренной уриньі, ИгорьД, утром и вечером..
Россия разоряется бьістрее чем Украина - это очевидно,
даже не смотря на старания гнойсманв, гонтаревых и прочих петиных посипак.
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паРаша разоряется по естественным причинам своего векового дебилизма
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Все равно не верим!!всеравно Липецк,
шоколад,соя,батончик,мальдивы,охфшоры,обещал,чеколад,ну и разная поебень..
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Роман!!!! А Для Юлии Владимировны можно картинку сделать как кипит работа на Липицком ROSHEN? Как продукция выезжает? Как рабочие идут? Юля Григян не поскупится! Не смотря на нули в декларации!!!!
Можно жить потом долго и безбедно!!!
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У. Воны ничего нэма,и Вона для людэй

Зубожіла бабуся - так кажуть західні політики...
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Диабет воторого типа тоже никто не отменял - он тоже
хорошо снижает захватнические инстикты.
Так что дело не в фабрике, а в общей ситуации.
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А шо ваш педофил на заброшенной фабрике Пороха поселился?
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якась магія: хвабрика не працює, а рошенками завалені всі кацапські магазини. )))
зараз порохоботи бігом пояснять шо то старі запаси )))
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После того как ты лайкаешь цитаты пуйла, можешь не напрягаться со своим звиздежом))))
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поки що тільки ти напрягаєшся, поціновувачка шоколаду )))
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Уже радует, как кацапы пишут на украинском )
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москалям скрізь фашисти ввижаються
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Это тот который на рашинских каналах постоянно.....
Верю, конечно верю, как и всем рашинским каналам.....
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Бальзам на душу бедных порохоботов. Платила-платила налоги и работала исправно, а тут бац перед выборами законсервировалась.
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Билі дємони. Ми етого нє отріцаєм. Но, оні самоліквідіровалісь
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Чем ближе выборы,тем святость пэпо будет зашкаливать))
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Фабрика была важна в 2014-м году, в 2015-м, в 2016-м, и тогда Цымбалюк туда что-то не спешил.
А в 2018-м, в свинячий голос, перед выборами, нам тычут висячий замок на воротах.
Да нам пох как она живёт, эта проклятая богадельня.
Нас волнует состояние экономики, фронта, курс доллара, цены и зарплаты.
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Когда Порошенка все спрашивали и в Европе, и в Украине - как можно платить налоги врагу,
тогда он отнекивлся, типа, я нея, это Ротшильды пекут вафли для батончиков ...
А перед выборами начинается еврейский цирк.
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Та тут другое.Петя когда мастырил дорожку своему бизнесу на Рашке,занёс на лапки,пацакским чиновникам не один чемоданчик.И услуги ему в становлении его бизнеса на Рашке,делались не за красивые глазки,а услуга за услугу.Отсюда и хлопоты о гражданстве Новинскому и много чего ще Тут давно нічого не виробляють, - український журналіст Цимбалюк побував у Липецьку на фабриці Roshen - Цензор.НЕТ 9612
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Жаль.Иван Петрович Сидоров уже наловчился соединять природные катаклизмы в Украине с фабрикой Roshen в Липецке.
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Это ,я так понимаю,когда будет стихийное бедствие надо быстро фабрику расконсервировать?
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Так правильно, пока путлер не прикрыл , то работал завод., практически после закрытия завода и поменялась риторика порошенко с примирительной на активно обличающую. Такой завод простаивает огромный! А журналистам осталось проверить Роттердам плюс, офшоры, испанский дом порошенко неуказанный в декларации , проверить многочисленные заводы порошенко в Украине , почему они все выигрывают различные тендеры, проверить банк порошенко, проверить историю происхождения его капитала, проверить показания Онищенко , амбарную книгу януковоща , ведь порошенко работал при нем министром экономики. Проверить законность высылки им саакашвили, историю встреч в вене с фирташем. Проверить причастность также к событиям на майдане или минимум причины , по которым тормозится расследование, которого ждёт страна., а также причины, по которым замалчивается у нас резонансное дело манафорта.
То есть работы непочатый край . А так как НАБУ не имеет полномочий расследовать дела по президенту, то высветить эти события могут только честные журналисты.
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Вопрос надо ставить не работает ли липецкая мануфактура или работает, а почему она вообще появилась у будущего мародера. Офшорник за капиталы, непосильным трудом заработанные на продаже украинцам карамели, произведенной на прихватизированных у них же средствах производства, вложил в Кацапию, где уже расцветал режим Хуйла. Он не знал, что Кацапия враг? Возможно. Тогда не называйте его патриотом, а тем более дальновидным политиком. Потому, что даже Логопед со справкой имбецила и тот знал это и абсолютно справедливо говорил ещё 2 года назад, что Кацапия ведёт войну против Украины уже столетие
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗдесь давно ничего не производят, - украинский журналист Цимбалюк побывал в Липецке на фабрике Roshen
 
 
 
 
 
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