 Здесь давно ничего не производят, - украинский журналист Цимбалюк побывал в Липецке на фабрике Roshen

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Цимбалюк отметил: "Липецк - наш! Важное объявление: в этот город надо приезжать со своими конфетами Roshen. Здесь давно ничего не производят. Заводы стоят, местные поругивают хунту, желают нам президента как в России и ностальгируют по зарплатам, которые они когда-то получали, работая в этой кондитерской корпорации".

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