 Здесь давно ничего не производят, - украинский журналист Цимбалюк побывал в Липецке на фабрике Roshen

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Цимбалюк отметил: "Липецк - наш! Важное объявление: в этот город надо приезжать со своими конфетами Roshen. Здесь давно ничего не производят. Заводы стоят, местные поругивают хунту, желают нам президента как в России и ностальгируют по зарплатам, которые они когда-то получали, работая в этой кондитерской корпорации".
В Уніан чужих не беруть - це треба пам'ятати.
то пусть бы эта фабрика травила себе московитов:
белый сахар, белая мука, пальмовое масло, жарка при готовке -
всё это идеальные условия для максимального закисления крови.
Идеальная среда для размножения кандиды и прочих грибков,
именуемых онкология.
Тебе предписана уринотерапия.
Только дебил не понимает, что уровень жизни в Украине - основное оружие
в этом конфликте (это касается и Донбасса, и Крыма).
Если бы наши зарплаты были выше российских, курс гривны был бы 11,
то Соловьёвым нечего было бы вещать в своих телестудиях,
мол, сидите тихо, а то будет вам как в Украине.
Россия разоряется бьістрее чем Украина - это очевидно,
даже не смотря на старания гнойсманв, гонтаревых и прочих петиных посипак.
шоколад,соя,батончик,мальдивы,охфшоры,обещал,чеколад,ну и разная поебень..
Можно жить потом долго и безбедно!!!
Зубожіла бабуся - так кажуть західні політики...
хорошо снижает захватнические инстикты.
Так что дело не в фабрике, а в общей ситуации.
зараз порохоботи бігом пояснять шо то старі запаси )))
https://politikus.ru/uploads/posts/2014-09/1410185678_roshen-fashizm.jpg
Вероятно ты счастливый обладатель бана.
Верю, конечно верю, как и всем рашинским каналам.....
А в 2018-м, в свинячий голос, перед выборами, нам тычут висячий замок на воротах.
Да нам пох как она живёт, эта проклятая богадельня.
Нас волнует состояние экономики, фронта, курс доллара, цены и зарплаты.
тогда он отнекивлся, типа, я нея, это Ротшильды пекут вафли для батончиков ...
А перед выборами начинается еврейский цирк.
То есть работы непочатый край . А так как НАБУ не имеет полномочий расследовать дела по президенту, то высветить эти события могут только честные журналисты.