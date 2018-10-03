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 Политика Украины
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 ОБСЕ призывает к разминированию населенных пунктов на востоке Украины после гибели детей из Горловки, – заявление

Миссия ОБСЕ призывает украинскую сторону и боевиков начать гуманитарное разминирование населенных пунктов и пунктов пропуска.

Об этом говорится в заявлении посла Мартина Сайдика, Спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе, и посла Эктурула Апакана, главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Мы глубоко огорчены тем, что в последние дни трое детей погибло и двое получили ранения в населённых пунктах Горловка и Старомихайловка на востоке Украины. К сожалению, слишком много подобных случаев имело и имеет место быть вследствие продолжающегося вооруженного противостояния между сторонами конфликта, сопровождающегося, в частности, неизбирательной укладкой мин и прочих взрывных устройств вдоль линии соприкосновения. Такая ситуация впредь недопустима; все участки, на которых имеются мины и самодельные взрывные устройства, представляющие угрозу для жизни гражданского населения, особенно для детей и подростков, должны быть безотлагательно разминированы по гуманитарным соображениям", – говорится в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: В течение прошлой недели 40 лиц в военной форме пересекли неподконтрольный Украине участок границы с РФ, - ОБСЕ

ОБСЕ настоятельно призывает стороны приступить к немедленному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска. Население представители организации призывают оповестить о зонах риска и уже разминированных участках.

"Напомним, что согласно Минским соглашениям все стороны обязались осуществлять противоминную деятельность", – сообщают авторы заявления.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 сентября трое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089429
 
 
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После деоккупации всей территории Украины это предложение можно рассмотреть... А пока недосук...
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И правильно призывает. Дети тут ни при чем. Только тут не призывать надо, а своих саперов дать.
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А Украина тут причем ?!!! Она что ли минировала эти земли ??!!!! идите оркам епите мозги !!!
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"Противоминная деятельность" по минским договорнякам? Это можно - собрать съезд минеров, выработать осуждающую резолюцию и в принципе договориться про выработку стратегии действий...
То есть делать то, что вы делали во исполнение будапештского меморандума...
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