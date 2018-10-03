 ОБСЕ призывает к разминированию населенных пунктов на востоке Украины после гибели детей из Горловки, – заявление

Об этом говорится в заявлении посла Мартина Сайдика, Спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе, и посла Эктурула Апакана, главы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Мы глубоко огорчены тем, что в последние дни трое детей погибло и двое получили ранения в населённых пунктах Горловка и Старомихайловка на востоке Украины. К сожалению, слишком много подобных случаев имело и имеет место быть вследствие продолжающегося вооруженного противостояния между сторонами конфликта, сопровождающегося, в частности, неизбирательной укладкой мин и прочих взрывных устройств вдоль линии соприкосновения. Такая ситуация впредь недопустима; все участки, на которых имеются мины и самодельные взрывные устройства, представляющие угрозу для жизни гражданского населения, особенно для детей и подростков, должны быть безотлагательно разминированы по гуманитарным соображениям", – говорится в заявлении.

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ОБСЕ настоятельно призывает стороны приступить к немедленному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска. Население представители организации призывают оповестить о зонах риска и уже разминированных участках.

"Напомним, что согласно Минским соглашениям все стороны обязались осуществлять противоминную деятельность", – сообщают авторы заявления.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 сентября трое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой.

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