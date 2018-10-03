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 Политика Украины
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 Порошенко обсудил с главой "Freedom House" Абрамовицем вопросы освобождения украинских политзаключенных в РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом неправительственной организации "Freedom House" Майклом Абрамовицем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны "Freedom House" в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, в частности украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно отправленного за решетку в Москве, а также украинского писателя, журналиста и блогера Станислава Асеева, который более года удерживается в плену на территории оккупированного Донецка.

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Президент также проинформировал Абрамовица о текущей ситуации на Донбассе и путях реализации инициативы украинской стороны по миротворческой операции ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3089428
 
 
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і що допоможе?!
там щось з хуйлом треба зробити, тоді буде прогрес!
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Знаковый момент засняли. Один лыбится, второй удивлен
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и это еще далеко не дно,ни для Украины ни для ее народа...
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Все брехня, скорее всего пытался впарить пару фур своих конхвет)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с главой "Freedom House" Абрамовицем вопросы освобождения украинских политзаключенных в РФ
 
 
 
 
 
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