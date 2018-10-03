"Мы поддерживаем эту инициативу президента Порошенко и надеемся, что Верховная Рада проголосует за пролонгацию "специального статуса" Донбасса", - сказал он журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, для ЕС с самого начала было важно, чтобы Украина продлила действие закона.
Вместе с тем, отвечая на вопрос действительно ли санкции ЕС привязаны к продлению данного закона, Х.Мингарелли ответил: "Впервые слышу о таком".
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до 31 декабря 2019 года.
2017 г пролонгации да особом порядке самоуправления в ОРДЛО
ЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли
2018 ?
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена его на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов ) социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
- создание отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлевской бандитской своры), назначенных ВРУ этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв - опричников коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"
Ведь не им придется оплачивать весь этот цирк - за все как всегда заплатит рядовой украинец
Революцiя Гiдностi говорите? Нет, не слышали