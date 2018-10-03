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 Политика Украины
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 ЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли

Европейский Союз выступает за продление действия закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", сообщил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы поддерживаем эту инициативу президента Порошенко и надеемся, что Верховная Рада проголосует за пролонгацию "специального статуса" Донбасса", - сказал он журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, для ЕС с самого начала было важно, чтобы Украина продлила действие закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко предлагает Раде продлить действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2019 года

Вместе с тем, отвечая на вопрос действительно ли санкции ЕС привязаны к продлению данного закона, Х.Мингарелли ответил: "Впервые слышу о таком".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до 31 декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089422
 
 
 Топ комментарии
 
а больше ничего сцуко ЕС не ожидает? озабоченность крайнюю все включаете с февраля 2014 г ЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 8866
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Те, санкции, которые ввела ЕС - мертвому припарка. Они рашке до-лампочки. Турбины Сименс в Крым продала без проблем.
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Вот только поймите меня правильно: а что нам, Украине, эти санкции по большому счету дали? Санкции в первую очередь нужны США. Мы для них лишь дополнительный повод. Уверена процентов на 97, что если мы пошлем эти "минские соглашения" лесом, то никто, никаких санкций с России не снимет.
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а больше ничего сцуко ЕС не ожидает? озабоченность крайнюю все включаете с февраля 2014 г ЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 8866
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Вот только поймите меня правильно: а что нам, Украине, эти санкции по большому счету дали? Санкции в первую очередь нужны США. Мы для них лишь дополнительный повод. Уверена процентов на 97, что если мы пошлем эти "минские соглашения" лесом, то никто, никаких санкций с России не снимет.
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Галя Вы не смотрите на ночь рос тв и не читайте ихних газет.
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Эх, если бы хотя бы попытались ответить на мой вопрос, то можно было бы о чем-то с вами поговорить. ЄС очікує пролонгації закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 246
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Привет, лапоть. Как погодка в Москве? ЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 5723
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Європейці такі вже правильні, шо аж тошно..
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Те, санкции, которые ввела ЕС - мертвому припарка. Они рашке до-лампочки. Турбины Сименс в Крым продала без проблем.
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И пусть с Украины двухметровые дрова бесперебойно шлют - этим украинцы показывают свою приверженность европейским ценностям...)))
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Конституцию для Тимошенко писал сепаратист Быков, который в 2015 году призывал договариваться с лидерами боевиков.
ЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 7247
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https://youtu.be/YxT8RL-YInE

2017 г пролонгации да особом порядке самоуправления в ОРДЛО

ЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли

2018 ?
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Некоторые обязательные пункты преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее: освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена его на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов ) социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
- создание отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлевской бандитской своры), назначенных ВРУ этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв - опричников коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"
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Не, ну раз САМ ЕС приказал даровать бамбасским сепаратистам всеобщую амнистию, а также особые права и привиллегии - украинским парламентариям остается только соглашаться
Ведь не им придется оплачивать весь этот цирк - за все как всегда заплатит рядовой украинец
Революцiя Гiдностi говорите? Нет, не слышали
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Это заявление указывает что ЕС В МИНСКЕ создал военный конфликт по указанию куйла для уничтожения населения Украины.недопуска ее ни в ЕС ни в НАТО и все это должна поддерживать барыжная власть...
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Треба прив'язати дію закону до санкцій ЄС: є санкції по криму та ордло - продовження дії закону автоматом. Відміна санкцій чи їх частину - припинення дії закону про особливий статус.
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Сами по себе минские переговоры это открытое предательство интересов Украины. А закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО сама изюминка этого предательства. Почему нас ЕС не понимает ? Да они просто не могут понять, что Украиной в данный момент управляют предатели, ставленники Кремля. В истории их государств, такого не было со времён правительства Вишу во Франции, которое поддерживало Гитлера.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС ожидает пролонгации закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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