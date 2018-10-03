 Выборы в Донецкий облсовет надо проводить после освобождения оккупированных территорий, - глава Донецкой ОВГА Куць

Об этом 3 октября в Краматорске заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Александр Куц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того, чтобы запустить облсовет, нужно провести выборы. Откровенно вам скажу, я - за эти выборы, но после наведения порядка на территории Донецкой области, обеспечение безопасности ситуации. Чтобы в этих выборах участвовать территории, которые в настоящее время нами не контролируются. И уже тогда будем проводить выборы. Это моя личная позиция ", - сказал глава области.

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Куць убежден, что проводить выборы не имеет никакого смысла, пока не закончатся боевые действия, пока не вернутся люди в свои дома, а оккупированные территории не перейдут под контроль украинской власти.