EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  388  6
Все про:выборы (20519) Донецкая область (4090) Куць (11)

 Выборы в Донецкий облсовет надо проводить после освобождения оккупированных территорий, - глава Донецкой ОВГА Куць

Выборы в Донецкий областной совет будут проводиться после возвращении под контроль украинской власти временно оккупированных территорий региона.

Об этом 3 октября в Краматорске заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Александр Куц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того, чтобы запустить облсовет, нужно провести выборы. Откровенно вам скажу, я - за эти выборы, но после наведения порядка на территории Донецкой области, обеспечение безопасности ситуации. Чтобы в этих выборах участвовать территории, которые в настоящее время нами не контролируются. И уже тогда будем проводить выборы. Это моя личная позиция ", - сказал глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведением выборов в ОРДЛО Россия грубо нарушит Минские соглашения, - украинская сторона на переговорах ТКГ

Куць убежден, что проводить выборы не имеет никакого смысла, пока не закончатся боевые действия, пока не вернутся люди в свои дома, а оккупированные территории не перейдут под контроль украинской власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3089421
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кацапів треба вигнати, а потім все і вибори і відбудова, але не раніше!
 показать весь комментарий
 
 
Ни какой видбудовы,они хотели так жить,пускай и живут.Кацапов выгнать однозначно,и на этом все.
 показать весь комментарий
 
 
С буя ли?Про Донецк как областной центр пора забыть,и на него забить.Областным центром должен стать Краматорск,и выбирать надо обязательно,а ДурНР оставить за паребриком,пока не выздыхают,или не поумнеют.
 показать весь комментарий
 
 
А Ваш верхний пост не противоречит нижнему?
Чем Краматорск от Донецка отличается?
Хотели так жить сдать Краматорск в ДурНР и никаких столиц.
 показать весь комментарий
 
У грудні 2013 року Іллю Киву було засуджено за статтею 368 КК України частину 3 «Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище». На той момент він займав посаду заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області.Як зазначалось на УП, пізніше радник міністра МВС Антон Геращенко пояснив вирок тим, що "під час режиму Януковича таким чином переслідували патріотів". "Ви не знайдете мою судимість в реєстрі", - прокоментував Кива. Це правда. У серпні 2014 року Іллю Киву в терміновому порядку амністували, фактично "підчистивши" його офіційну біографіюКива став співробітником полтавської міліції у вересні 2014 року, коли міністром МВС був підписаний наказ про призначення його лейтенантом міліції. Як зазначають ЗМІ, на наказі посада лейтенанта була перекреслена і від руки виправлена на майора, в результаті чого Ілля отримав звання майора і став командиром батальйону «Полтавщина», який об'єднав в собі батальйон «Полтава», що воював з 18 червня в зоні АТО, і роту «Мирний», яку Ілля Кива сам зібрав. У серпні 2014 року, за два тижні до призначення його комбатом «Полтавщини» та присвоєння йому звання «майор міліції» Жовтневий суд Полтави оперативно виніс рішення по «знову виявленим фактами» і підвів Киву під амністію, а потім і зовсім розпорядився вважати його як раніше незасудженого.Це призначення викликало хвилю невдоволення серед бійців батальйону, зокрема, у вересні 2014 року вони пікетували Полтавське ГУМВС, багато хто написали рапорти про вихід з батальйону.Після того, як сформований батальйон вирушив у зону АТО для виконання бойових завдань, у жовтні 2014 року бійці батальйону «Полтавщина» масово повстали проти командира Киви. У Києві пікетували будівлю МВС з вимогою зняти з посади їх командира, пояснюючи тим, що відмовляються воювати під керівництвом командира з кримінальним минулим і судимістю, який не служив в армії і раптом відразу став комбатом.У кінці жовтня Кива був знятий з посади комбата, батальйон «Полтавщина» був розформований. Замість нього знову був сформували батальйон «Полтава», комбатом якого став Юрій Анучин.Як зазначають ЗМІ, після скандального розформування батальйону «Полтавщина» Ілля Кива дивним чином пішов на підвищення. У грудні 2014 року він був призначений заступником начальника ГУМВС Донецької області і відповідальним за оборону і роботі блокпостів, а так само координації ВСУ і добровольців. Як пояснив Ілля, підвищення в кар'єрі він отримав за створення оборонних рубежів у районі Бердянська Запорізької області.За даними ЗМІ, на посаді заступника начальника ГУМВС Донецької області Ілля Кива відзначився скандалом, пов'язаним із дружбою з місцевим авторитетом Володимиром Іванковим, відомим як «Вова Вухатий», який за часів Януковича мав незаконний ігровий бізнес на Донбасі. У червні 2015 року вони разом презентували в Полтаві «Союз ветеранів АТО».
 показать весь комментарий
 
Да понятно. Зачем ему выборы? Его (этого рыжего) Петя назначил лично. Какое дело народу, кто им народом управляет?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы в Донецкий облсовет надо проводить после освобождения оккупированных территорий, - глава Донецкой ОВГА Куць
 
 
 
 
 
 вверх