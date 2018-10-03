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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (904) членство в ЕС (127) Климпуш-Цинцадзе (271) Мингарелли (163)

 Надеюсь, однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что Украина однажды станет членом ЕС.

"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев... Хочу напомнить, что наша цель - это постепенное приближение Украины к ЕС, надеюсь также, что однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза", - сказал он, выступая на Первом форуме сетей ЕС в среду в Киеве.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина уже достигла определенного прогресса в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

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"Какие-то у нас серьезные вещи получаются. Начиная с достижений в сфере реформирования энергетики, создания платформы для внедрения и использования энергоэффективных технологий, децентрализации, внедрения реформы судебной и государственной службы", - рассказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она также отметила, что существуют и некоторые трудности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089415
 
 
 Топ комментарии
 
Не будет Украина в ЕС и в НАТО тоже. ...там дурных нэма и в Украине тоже.
Будет Восточно Европейский Союз из стран бывшего Соцлагеря. -- по всем вопросам.
Уверен! -- лет через 30... Но будет!
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"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев" Источник: https://censor.net.ua/n3089415

Зачем объяснять? Итак все уже почувствовали.
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Украина будет в НАТО . Абсолютно точно. Верю в это и к этому есть все предпосылки.
По поводу ес все намного сложнее.Но ради будущего наших детей нужно стремится и к этому. У Украины нет другого выбора. Время многовекторности уже прошло.
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Не будет Украина в ЕС и в НАТО тоже. ...там дурных нэма и в Украине тоже.
Будет Восточно Европейский Союз из стран бывшего Соцлагеря. -- по всем вопросам.
Уверен! -- лет через 30... Но будет!
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Вопрос:
- В экономической гонке, которую Украина ведёт с развитыми странами, когда, по-вашему, мы сможем догнать, скажем, Японию?
Ответ:
- Вы понимаете, даже, если Япония развернётся и начнёт бежать нам навстречу...
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"Нам необходимо объяснять преимущества Соглашения об ассоциации для простых граждан, потому что это влияет на улучшение жизни украинцев" Источник: https://censor.net.ua/n3089415

Зачем объяснять? Итак все уже почувствовали.
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Украина не знаю,а вот Украинцы,своим ходом,через Польшу,то уже скоро))Одно беспокоит,кто же будет кормить мусаров,судей и прокуроров?
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Украина будет в НАТО . Абсолютно точно. Верю в это и к этому есть все предпосылки.
По поводу ес все намного сложнее.Но ради будущего наших детей нужно стремится и к этому. У Украины нет другого выбора. Время многовекторности уже прошло.
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А я бы хотел что бы когда то Евросоюз присоединился бы к Украине( если Украина пожелает)
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Нах? Треба створювати стратегічний союз зі США! А ЄС - це ще той смітник....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, однажды Украина сможет стать членом Европейского Союза, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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