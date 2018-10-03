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Все про:взятка (4110) СБУ (12864) Херсонщина (706) Госрыбагентство (22)

 Инспектор Госагентства рыбного хозяйства задержан на Херсонщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

В Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили на систематическом взяточничестве главного государственного инспектора одного из отделов оперативного управления Госагентства рыбного хозяйства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Инспектор Госагентства рыбного хозяйства задержан на Херсонщине за систематическое взяточничество, - СБУ 01

Чиновник наладил механизм получения взяток за непринятие мер правового реагирования в отношении лиц, осуществляющих несанкционированный вылов рыбы в контролируемой пограничной зоне. Максимальная стоимость "услуг" злоумышленника составила 5 тысяч гривен.

Смотрите: В Кривом Роге при передаче $2 тыс. взятки задержан инспектор рыбоохранного патруля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задокументировали факт получения инспектором очередной взятки в размере 4,5 тысяч гривен в одном из районных центров области.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Смотрите также: СБУ разоблачила схему поборов за браконьерский вылов рыбы и моллюсков в Одесской области. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3089413
 
   
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"За систематическое..". Вывод: надо брать бессистемно, от случая к случаю. А по сути - маразм: бери, типа, но не наглей.
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Мне тоже определение понравилось.

- Так ты ему дал?
- Дал.
- И он взял?
- Взял.
- Почему же он ничего не сделал? Или ты не давал?
- Дал.
- И он взял?
- Взял.
- Почему же он ничего не сделал. Ты все дал?
- Все.
- И он все взял?
- Все взял.
- И ты сказал что нам надо?
- Сказал.
- И дал?
- И дал.
- И он взял?
- И он взял.
- Почему же он ничего не сделал?
- Может, ты не то дал?
- А что я мог дать?
- И он взял?
- Взял.
- Может, он не успел?
- Успел, успел. Он очено быстро взял.
- И ты ему сказал сколько?
- Сказал.
- И он взял?
- Взял.
- И ты сказал, что надо подписать?
- Сказал.
- И что он сказал?
- Оставьте.
- И ты оставил?
- И я оставил.
- И дал ему все?
- И дал ему все.
- И он взял?
- И он взял.
- Все?
- Все.
(Молчание.)
- Ну, будем ждать.
- Слушай, может, еще дадим?
- А он возьмет?
- Возьмет.
- Тут главное, чтоб он взял.
- Возьмет.
(с) Жванецкий

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Ишь как, а начальство годами не замечало.
Совпадение ?
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У СБУ сегодня недержание. Но про Сёмочку все-равно ни кто не забудет.....
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Мы дадим аваковскому ведомству зарплату ато они будем воровать
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Я понял, они получили приказ, на всю мелочевку которую крышевали оформить уголовные дела, создать инфо-шум.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнспектор Госагентства рыбного хозяйства задержан на Херсонщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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