 Инспектор Госагентства рыбного хозяйства задержан на Херсонщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник наладил механизм получения взяток за непринятие мер правового реагирования в отношении лиц, осуществляющих несанкционированный вылов рыбы в контролируемой пограничной зоне. Максимальная стоимость "услуг" злоумышленника составила 5 тысяч гривен.
Правоохранители задокументировали факт получения инспектором очередной взятки в размере 4,5 тысяч гривен в одном из районных центров области.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Так ты ему дал?
- Дал.
- И он взял?
- Взял.
- Почему же он ничего не сделал? Или ты не давал?
- Дал.
- И он взял?
- Взял.
- Почему же он ничего не сделал. Ты все дал?
- Все.
- И он все взял?
- Все взял.
- И ты сказал что нам надо?
- Сказал.
- И дал?
- И дал.
- И он взял?
- И он взял.
- Почему же он ничего не сделал?
- Может, ты не то дал?
- А что я мог дать?
- И он взял?
- Взял.
- Может, он не успел?
- Успел, успел. Он очено быстро взял.
- И ты ему сказал сколько?
- Сказал.
- И он взял?
- Взял.
- И ты сказал, что надо подписать?
- Сказал.
- И что он сказал?
- Оставьте.
- И ты оставил?
- И я оставил.
- И дал ему все?
- И дал ему все.
- И он взял?
- И он взял.
- Все?
- Все.
(Молчание.)
- Ну, будем ждать.
- Слушай, может, еще дадим?
- А он возьмет?
- Возьмет.
- Тут главное, чтоб он взял.
- Возьмет.
(с) Жванецкий
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