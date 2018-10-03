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Все про:АЭС (344) СБУ (12864) хищение (365) Запорожская область (600)

 СБУ разоблачила многомиллионные хищения на Запорожской АЭС

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили факт присвоения денег Запорожской атомной электростанции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале 2017 года чиновники ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение капитального ремонта испытательного стенда, который используется для тестирования оборудования реакторных отделений энергоблоков атомной станции по проверке надежности работы системы, в частности устойчивости ядерных реакторов к сейсмической активности.

Смотрите: СБУ разоблачила масштабную противоправную схему хищения средств при строительстве дорог. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ установили, что некоторые запчасти, подлежащие замене в рамках соглашения, фактически на станцию ​​подрядчиком не поставлялись. В то же время чиновники атомной станции подтвердили выполнение работ в полном объеме и перечислили коммерсантам почти 14 миллионов гривен.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: СБУ разоблачила многомиллионные хищения средств госбанка в Запорожье. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3089406
 
   
 Топ комментарии
 
ФСБ(У) другий день відгороджує кацапа СемОчко усяким інформаційим сміттям.
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Через сбушних сімочок з їх офіційними і неофіційними родичами та іншою їхньою шушерою зводиться нанівець робота справжніх СБУшників.
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да, кацапа, вам действительно скоро кирдык. сибирский червонец уже запущен в виде отдельной валюты.
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...та шо там воровать? -- минус в землю -- плюс на прибор...

Но в Германии это, почему-то не работает... -- если минус заземлить, сразу на центральном щите предохранители выбиваются.
Даже не знаю, как объяснить этот эффект? -- я ж гуманитарий...*)
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УЗО називаєца - устройство защітного отключєнія. Сравніваєт ток на фазном і нулєвом проводє. Прі разніце - значіт утєчка - отключєніє
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срабативаєт прі разніце в 30мА - ток удєржанія (шоп чєлавєка нє убіло)
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...короче -- русаков тут обломало кадысь... ...а тикать им больше некуда -- платють...*)
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СБУ разоблачила многомиллионные хищения на Запорожской АЭС

Видать отказались давать эл.энергию в качестве "зеленой" для барыг от власти...
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ФСБ(У) другий день відгороджує кацапа СемОчко усяким інформаційим сміттям.
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"Золотая Лихорадка в Украине" - все бросились воровать, все хотят не отставать от Петра Лексеевича... СБУ разоблачила многомиллионные хищения на Запорожской АЭС - Цензор.НЕТ 8152
По ходу нам всем скоро кирдык....
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да, кацапа, вам действительно скоро кирдык. сибирский червонец уже запущен в виде отдельной валюты.
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Через сбушних сімочок з їх офіційними і неофіційними родичами та іншою їхньою шушерою зводиться нанівець робота справжніх СБУшників.
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Таким способом везде воруют. И не надо так далеко ходить, аж в Энергодар. Начинать надо с центра Киева.
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Таких чинуш потрібно на нари на довічне з конфіскацією.
Це ж свідоме створення ядерної небезпеки
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Ага, начиная с ПОПа, гаранта коррупции. СБУ разоблачила многомиллионные хищения на Запорожской АЭС - Цензор.НЕТ 654
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Похер, что АЭС! Воровать! Воровать! Воровать!
А вот поделиться забыли... Уголовное дело - просто напоминание.
Поделятся - и всё замнётся. Первый раз, что ли.
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а шо таке 15 лімонів отих грівєн? Як сємачки!
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В ОСОБЫЙ ПЕРИОД за особо крупное воровство нужно вводить СМЕРТНУЮ КАЗНЬ.
Пока мы не в Европе и топчемся у порога, можно наводить порядок среди чиновничьего ворья таким способом.
А если та Европа будет что-то вякать, то ткнуть их в дерьмо будапештского меморандума.
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валят атомку по полной. вротимдам никто не проверял?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила многомиллионные хищения на Запорожской АЭС
 
 
 
 
 
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