 СБУ разоблачила многомиллионные хищения на Запорожской АЭС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале 2017 года чиновники ЗАЭС заключили договор с частной структурой на проведение капитального ремонта испытательного стенда, который используется для тестирования оборудования реакторных отделений энергоблоков атомной станции по проверке надежности работы системы, в частности устойчивости ядерных реакторов к сейсмической активности.
Сотрудники СБУ установили, что некоторые запчасти, подлежащие замене в рамках соглашения, фактически на станцию подрядчиком не поставлялись. В то же время чиновники атомной станции подтвердили выполнение работ в полном объеме и перечислили коммерсантам почти 14 миллионов гривен.
Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Но в Германии это, почему-то не работает... -- если минус заземлить, сразу на центральном щите предохранители выбиваются.
Даже не знаю, как объяснить этот эффект? -- я ж гуманитарий...*)
Видать отказались давать эл.энергию в качестве "зеленой" для барыг от власти...
По ходу нам всем скоро кирдык....
Це ж свідоме створення ядерної небезпеки
А вот поделиться забыли... Уголовное дело - просто напоминание.
Поделятся - и всё замнётся. Первый раз, что ли.
Пока мы не в Европе и топчемся у порога, можно наводить порядок среди чиновничьего ворья таким способом.
А если та Европа будет что-то вякать, то ткнуть их в дерьмо будапештского меморандума.