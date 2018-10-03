Пролонгация закона об особом статусе Донбасса позволит сохранить антироссийские санкции, - Пашинский.

Об этом заявил в интервью журналистам председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.
"Президент определил этот закон как неотложный. Этот законопроект является элементом системы международных санкций против РФ, как государства-агрессора. Конечно, было очень много копий сломано вокруг этого вопроса, рассказывали нам и о предательстве, и о том, что этот закон позволит Мотороле, Захарченко еще там кому-то прийти в Раду, это все провокации. На самом деле благодаря жесткой позиции Украины создана международная система санкций давления и санкций против России", - заявил нардеп.
"Вы можете проанализировать систему роста "экономики" России, на самом деле там нет никакой экономики. У нас сейчас рост ВВП выше в 2-3 раза, чем в Росии, и наша задача сохранить эту систему санкций", - заявил председатель комитета по нацбезопасности.
"К сожалению, мы понимаем, что Россия тратит колоссальные средства на политическую коррупцию, как в Украине, так и за рубежом. И поэтому очень много европейских партий заявляют о возможном снятии санкций с РФ. Это будет катастрофа для Украины, и поэтому мы приложим все усилия, чтобы санкции были сохранены", - резюмировал Сергей Пашинский.
Та невже?
і весь народ деякий час,
але не можна обманювати весь народ весь час .
14.10. о 11.00 - Київ.
Серегу в президенты!
Об этом заявил в интервью журналистам председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский. Источник: https://censor.net.ua/n3089400
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Це той Пашинський, якого треба уважно слухати?
Оксана Сыроид заявляет о том, что «продолжение действия «особого статуса» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей недопустимо, поскольку ослабляет позиции Украины в вопросе решения конфликта на Востоке Украины».
Такое вот абсурдное заявление сделала второй вице-спикер парламента, которая уже давно должна была сложить с себя полномочия, так как ее позиция прямо противоречит с позицией государства и национальным интересом. Прогнозировано, что популистскую и лоббистскую позицию Сыроид поддержат и в «Батькивщине», пишет на своей странице Pavlo Nuss.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10289154.html