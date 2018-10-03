EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  220  10
Все про:комитет (357) оборона (1018) Пашинский (584) санкции (6981)

 Пролонгация закона об особом статусе Донбасса позволит сохранить антироссийские санкции, - Пашинский

Продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей обеспечит продолжение санкций против России, поддержку Украины в мире, а также введение миротворческой миссии ООН на востоке страны.

Об этом заявил в интервью журналистам председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

Читайте также: Рада приняла заявление по ситуации с возможным возвращением делегации РФ в ПАСЕ: Это будет признанием политической несостоятельности Ассамблеи

"Президент определил этот закон как неотложный. Этот законопроект является элементом системы международных санкций против РФ, как государства-агрессора. Конечно, было очень много копий сломано вокруг этого вопроса, рассказывали нам и о предательстве, и о том, что этот закон позволит Мотороле, Захарченко еще там кому-то прийти в Раду, это все провокации. На самом деле благодаря жесткой позиции Украины создана международная система санкций давления и санкций против России", - заявил нардеп.

"Вы можете проанализировать систему роста "экономики" России, на самом деле там нет никакой экономики. У нас сейчас рост ВВП выше в 2-3 раза, чем в Росии, и наша задача сохранить эту систему санкций", - заявил председатель комитета по нацбезопасности.

"К сожалению, мы понимаем, что Россия тратит колоссальные средства на политическую коррупцию, как в Украине, так и за рубежом. И поэтому очень много европейских партий заявляют о возможном снятии санкций с РФ. Это будет катастрофа для Украины, и поэтому мы приложим все усилия, чтобы санкции были сохранены", - резюмировал Сергей Пашинский.

Источник: https://censor.net.ua/n3089400
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пролонгация закона об особом статусе Донбасса позволит сохранить антироссийские санкции, - Пашинский.

Та невже?
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то этот вопрос оговорен минскими соглашениями.
 показать весь комментарий
 
Можна обманювати частину народу весь час,
і весь народ деякий час,
але не можна обманювати весь народ весь час .
14.10. о 11.00 - Київ.
 показать весь комментарий
 
 
А санкции введены на основе этого закона?
 показать весь комментарий
 
 
Він не соєвий і тому його можна обрати президентом, бо він знищить Україну?
 показать весь комментарий
 
 
Никаких соглашений с убийцами и захватчиками !путлерасты и рашисты пошли вон !
 показать весь комментарий
 
 
Продление действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей обеспечит продолжение санкций против России, поддержку Украины в мире, а также введение миротворческой миссии ООН на востоке страны.
Об этом заявил в интервью журналистам председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский. Источник: https://censor.net.ua/n3089400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це той Пашинський, якого треба уважно слухати? Пролонгация закона об особом статусе Донбасса позволит сохранить антироссийские санкции, - Пашинский - Цензор.НЕТ 2431
 показать весь комментарий
 
 
"Самопомощь" и "Батькивщина" лоббируют ослабление антироссийских санкций.

Оксана Сыроид заявляет о том, что «продолжение действия «особого статуса» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей недопустимо, поскольку ослабляет позиции Украины в вопросе решения конфликта на Востоке Украины».

Пролонгация закона об особом статусе Донбасса позволит сохранить антироссийские санкции, - Пашинский - Цензор.НЕТ 8800

Такое вот абсурдное заявление сделала второй вице-спикер парламента, которая уже давно должна была сложить с себя полномочия, так как ее позиция прямо противоречит с позицией государства и национальным интересом. Прогнозировано, что популистскую и лоббистскую позицию Сыроид поддержат и в «Батькивщине», пишет на своей странице Pavlo Nuss.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/10289154.html
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПролонгация закона об особом статусе Донбасса позволит сохранить антироссийские санкции, - Пашинский
 
 
 
 
 
 вверх