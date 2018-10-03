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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2492) коррупция (7227) Одесса (5160) Труханов Геннадий (149) САП (891)

 Труханову и еще семерым фигурантам дела завода "Краян" вручили обвинительный акт

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурантам дела о завладении средствами бюджета Одессы при покупке зданий ОАО "ХК "Краян", в том числе городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"28 сентября - 3 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, восьми подозреваемым в завладении средствами местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян", - отметили в бюро.

Речь идет о действующем городском голове Одессы и его заместителе; главе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета; директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместителе; директоре частной компании-продавца здания; представителе компании-продавца здания и оценщике.

В НАБУ указали, что действия этих лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, директор частной компании-продавца здания обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205 и ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209 УК Украины (речь идет о фиктивном предпринимательстве и покушении на легализацию средств, полученных преступным путем).

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Следствие установило, что городской голова Одессы с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 185 млн грн. Коррупционная схема, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства предположительно планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, сейчас проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

16 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

В марте Соломенский районный суд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

31 мая детективы НАБУ открыли восьми подозреваемым в деле и их защитникам материалы досудебного расследования для ознакомления.

В июле детективы НАБУ завершили досудебное расследование по данному делу.

Источник: https://censor.net.ua/n3089397
 
 
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Скільки було звинувачень порохоботів (соєвих, засновників пр... ), що Труханова не судять. Хоч довести справу до кінця буде неможливо.
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І коли суд? Та чи не захворіють разом усі прокурори САП? Подивимось, як воно, це ж не Штепу судить, мабуть 3 років не знадобиться. Та щось підказує шо кукла рошена холодець все порєшає
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Скоріше все "порєшає" нова кукла, про яку нові зрадоботи будуть говорити подібними погонялами (соєві, шоколадні...).
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Слово "майже" лишнее. Еще и компенсируют ему с сотоварищи моральный ущерб.
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Порошенко нагородив радника президента США іменною вогнепальною зброєю.
Нагородна зброя є у Ківи та Пашинського. У Гройсмана, Турчинова, Яценюка, Степанова, Тарути.

Але ти не можеш мати ефективну зброю для самозахисту.
Бо для тебе є неконституційна стаття 263 та «102» у телефоні
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Да, дела... У Кивы справка о тяжелом психическом расстройстве и инвалидность 2 группы. Достойный "носитель" огнестрельного оружия.
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Труханову вручили обвинительный акт, а Насирову разрешили снять браслет.
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Во- первых, мы не знаем, что в этом обвинительном акте от САП. Это скорее всего очередной мыльный пузырь. Иначе все обвынувачувани давно бы были за бугром.
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Петя отмажет - ведь в доску свой пацан.
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Цирк на дротi...Можно подумати хтось цю паскуду Труху засадить..
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Фото Труханова перед Вами. Якби я знімав кіно і треба роль злодія у законі, то краще ніж Труханов нема.
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Шок!! Сенсация!!Глава одной из районных администраций Харькова Максим Мусеев работал на ФСБ???Не может быть!!!Ничто не выдавало в нем работу на рф. Ни организация антимайдана, ни организация титушни, ни работа с Оплотом и Жилиным, ни найденные при обыске наркота и оружие, ни постоянное снимание государственных флагов Украины по всему району, ни постоянные ватные истерики. Ну ничего же не предвещало такого исхода!И вдруг, внезапно, через 4,5 года после Майдана СБУ разоблачило вражеского шпиона. И объявило ему подозрение в спину, давно удалившуюся за поребрик.Я тут СБУ по секрету пару фоточек покажу. Вдруг вы не знали, это Михаил Добкин и Геннадий Кернес, начальник Мусеева. Под чьим же флагом они стоят, почему в Чечне в марте 14-го фоткаются, на кого же они работали???Надо еще лет пять подумать, чтобы догадаться, да?Труханову и еще семерым фигурантам дела завода "Краян" вручили обвинительный акт - Цензор.НЕТ 324
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Ну, чувак... Баржи с минометами, для обстрела ВР, не нашли же... Какой же он работник на ФСБ?
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а накажут Садового!!!
нехрен думать про президентство
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Где Климкин : Мэр с 3 паспортами или это касается только Закарпатья . А потом уже и по экономическим преступлениям.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТруханову и еще семерым фигурантам дела завода "Краян" вручили обвинительный акт
 
 
 
 
 
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