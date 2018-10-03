 Сийярто пообещал изменить название "уполномоченного по Закарпатью", - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в среду на совместном брифинге с министром иностранных дел Молдовы Тудором Уляновски в Киеве.

"Встреча в Нью-Йорке продолжалась больше часа... Мы обсуждали не только этот случай в консульстве (в Берегово – Ред.). Помните, с августа вопрос изменения названия их уполномоченного. Кстати, и мы получили еще раз подтверждение, что все же они изменят это название", - сказал Климкин.

Он добавил, что во время встречи также обсуждался общий контекст того, что Венгрия делает на Закарпатье.

"Есть очень много вопросов. И мы должны, во-первых, посмотреть на это комплексно, а во-вторых, именно мы должны перехватить инициативу на Закарпатье", - отметил Климкин.

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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

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28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.