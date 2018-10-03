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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (699) МИД (4738) Климкин (1847) Сийярто (45)

 Сийярто пообещал изменить название "уполномоченного по Закарпатью", - Климкин

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время последней встречи снова пообещал изменить название правительственного уполномоченного по вопросам развития Закарпатья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в среду на совместном брифинге с министром иностранных дел Молдовы Тудором Уляновски в Киеве.

"Встреча в Нью-Йорке продолжалась больше часа... Мы обсуждали не только этот случай в консульстве (в Берегово – Ред.). Помните, с августа вопрос изменения названия их уполномоченного. Кстати, и мы получили еще раз подтверждение, что все же они изменят это название", - сказал Климкин.

Он добавил, что во время встречи также обсуждался общий контекст того, что Венгрия делает на Закарпатье.

"Есть очень много вопросов. И мы должны, во-первых, посмотреть на это комплексно, а во-вторых, именно мы должны перехватить инициативу на Закарпатье", - отметил Климкин.

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Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

Читайте также: О шагах Украины в отношении консула Венгрии станет известно после встречи Климкина и Сийярто, - политдиректор МИД Макеев

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3089396
 
 
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А що зміниться від зміни назви??? Може, треба змінювати суть?
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Судя по статьям здесь, Климкин забыл что он глава МЗС Украины и подрабатывает пресс-секретарем в венгерского консула. Шут.
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Климкинд, ты убогий дешевый клоун, если подаешь это как перемогу... А если он тебя снова наипет?)
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ну раз пообещал
за такое и премии не грех выписать всему миду
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Чугункин, ты им тоже что-то равноценное пообещай - например, запилить на месте закрытого консульства в Берегово дом украинско-венгерской дружбы...
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Сийярто пообещал изменить название "уполномоченного по Закарпатью", - Климкин
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Огромная победа украинской дипломатии.
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"Именно мы должны перехватить инициативу на Закарпатье", - отметил Климкин.

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Молодец, Климкин. Дело за малым-создать в Закарпатье несколько десятков тысяч рабочих мест со средней зарплатой в 1000 евро. Попроси друга Петю прекратить воровать и заняться этим вопросом.
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Это- категорический идиотизм. И нам предлагают вот это, то, что называется- обосрался завтра ноту вручать,- считать перемогой??? Не... так не пойдет. Вот как тока вижу эти три фамилии, так и жду чего-то неприемлемого: Супрун- Климкин- Омелян. Даже Рева притих, а Розенко- так вовсе заглох. И правильно сделал!
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клімкіну надо пол смєніть за такойє достіжєнійє
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСийярто пообещал изменить название "уполномоченного по Закарпатью", - Климкин
 
 
 
 
 
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