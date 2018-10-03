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 В Киеве хотят убрать с дорог маршрутки и обновить парк муниципального транспорта

В Киеве разработают целевую программу по повышению безопасности дорожного движения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Так, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о разработке Городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы.

Отмечается, что назрела необходимость кардинального реформирования системы общественного транспорта в Киеве. В частности, предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. По данным ведомства, сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается, однако целевая программа должна решить эту проблему.

"Главная идея проекта - переход от прецедентного подхода формирования инфраструктуры Киева к стратегическому. Развитие транспортной отрасли столицы должно происходить параллельно с гармонизацией отношений между пешеходами и автомобилистами, так как на первый план вынесен вопрос обеспечения безопасности движения. Что, кстати, в перспективе можно сделать имиджевым столпом, опорой Киева. Опыт многих европейских столиц свидетельствует о том, что качественная и главное - комплексная организация дорожного движения значительно повышает безопасность для водителей и пешеходов, минимизирует заторы и оптимизирует время, затрачиваемое горожанами на дорогу", - отметил автор инициативы, депутат Киевсовета Александр Пабат.

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Кроме того, целевая программа должна предусматривать жесткие правила организации транспортного обслуживания населения на коммунальных маршрутах. В частности должны быть четко выписаны процедуры предоставления льгот по оплате проезда гражданам, имеющим на это право, на всех маршрутах на единых условиях. В приоритете - возможность использования единого проездного билета, определение единых требований к качеству транспортного обслуживания населения, обеспечение доступности транспортных услуг для населения и максимизация выручки от оплаты проезда.

Департамент транспортной инфраструктуры должен в течение 6 месяцев с момента обнародования этого решения, разработать документ по повышению организации и обеспечению безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы.

Решение поддержали 75 депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3089390
 
   
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Давно пора убрать маршрутки с дорог, пусть ездят по тротуарах.
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Вот только парадокс в том, что убрать маршрутки могут лишь те, кому они собственно и принадлежат, так что очередная попытка на бумаге xD
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В каждую маршрутку посадить контролёра и они самоликвидируются
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братики, вы это серьезно люди сами себе выдали лицензию и устроили монополию на маршруточный бизнес, и они будут у себя же их убирать, лол xD
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Нарешті... В нормальних країнах немає такого транспорту..
А ще не завадило би навести лад з незаконним міжміським транспортом, тими самими ж маршрутками.
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Лучшее решение за 25 лет.
Маршрутки - зло, трамваи - добро.
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надо повысить цену на бенз и все проблемы решаться!)
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Если уберут, придется опять как в совковые времена ждать по пол часа на остановке и впихиваться в переполненные троллейбусы. Или просто Кличко хочет чтобы все маршрутки принадлежали ему? Которые перестанут называться маршрутками.
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Давно пора.Да только как всегда и все делают через сраку.Сперва обновитье парк,не ваш а автобусный, а за тем принимать законы об отмене маршруток.А то получится как всегда,старю ментуру развалили а новую полицию не создали.Остатки медицины развалили а на новую как и на старую снова нету денег и медицины не осталось.
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столицу надо перенести
как в штатах
как у казахов
как в бразилии
половина проблем с инфраструктурой сразу отпадёт
а то расплодились чиновники как крысы
и ссаными тряпками с Киева не выкуришь
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Скоро Тук-туки и велорикши решат проблемы транспорта и трудоустройства.
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Маршрутки убрать просто. А вот полноценно заменить - это точно не сделают. Возле нашего дома ходил автобус и маршрутка. Сказали снимем маршрутку, добавим автобусов. Добавили. Сначала интервал был 3-5 минут, потом 10, теперь можно ждать и 20 и 30 минут.
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Киев, 1980 год... -- зима -- ...автобусная остановка на Куренёвке -- вверх -- на Сырец ...
Подъезжает ЛАЗ -- биток! Останавливается метров за 50 дальше остановки -- народ голопом за ним!!!
У задних входных дверей:

-- Мужчина в кроличьей шапке, пройдите вперёд, в салон!!!

-- Ну, мужчина в кроличьей шапке -- пройдите же в салон!!! -- тут тоже сесть хотят!!!
-- От того, что я пройду в салон, моя кроличья шапка пыжиковой не станет!
*)
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Пора создавать министерство городского транспорта со штатом человек 500 ...
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И это есть хорошо. Эти маршрутки с водителями-шансонщиками надо запретить по всей стране. Пережиток 90-х. Я не езжу на маршрутках, но ездил и знаю что это такое. Это позор.
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Кстати, недавно в Ютюб смотрел, как в одной из среднеазиатских стран ездят обычные авто, но они маршрутки. Как в Украине бусы, но легковые со своим маршрутом и номером на лобовом стекле. Это жесть
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А в Минске, между тем, уже полностью электрические автобусы ходють... ...хотя и маршруток навалом. Но то жуть! ...никто не пристёгнут, стоят внавалку...
И как раз авария на ихних широченных дорогах -- барышня через лобовое стекло вылетела наружу...
...скорые, мусора... -- нас нихто не тормознул и маршрутки не запретили...
Денег берут -- билеты не дают -- всё, как в Киеве......во Львове... ...и т.д. ...

А Беларусь, то ж страна идеального Социализма -- мечта совка! *)
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