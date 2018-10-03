 В Киеве хотят убрать с дорог маршрутки и обновить парк муниципального транспорта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Так, сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о разработке Городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы.
Отмечается, что назрела необходимость кардинального реформирования системы общественного транспорта в Киеве. В частности, предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. По данным ведомства, сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается, однако целевая программа должна решить эту проблему.
"Главная идея проекта - переход от прецедентного подхода формирования инфраструктуры Киева к стратегическому. Развитие транспортной отрасли столицы должно происходить параллельно с гармонизацией отношений между пешеходами и автомобилистами, так как на первый план вынесен вопрос обеспечения безопасности движения. Что, кстати, в перспективе можно сделать имиджевым столпом, опорой Киева. Опыт многих европейских столиц свидетельствует о том, что качественная и главное - комплексная организация дорожного движения значительно повышает безопасность для водителей и пешеходов, минимизирует заторы и оптимизирует время, затрачиваемое горожанами на дорогу", - отметил автор инициативы, депутат Киевсовета Александр Пабат.
Кроме того, целевая программа должна предусматривать жесткие правила организации транспортного обслуживания населения на коммунальных маршрутах. В частности должны быть четко выписаны процедуры предоставления льгот по оплате проезда гражданам, имеющим на это право, на всех маршрутах на единых условиях. В приоритете - возможность использования единого проездного билета, определение единых требований к качеству транспортного обслуживания населения, обеспечение доступности транспортных услуг для населения и максимизация выручки от оплаты проезда.
Департамент транспортной инфраструктуры должен в течение 6 месяцев с момента обнародования этого решения, разработать документ по повышению организации и обеспечению безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы.
Решение поддержали 75 депутатов.
А ще не завадило би навести лад з незаконним міжміським транспортом, тими самими ж маршрутками.
Маршрутки - зло, трамваи - добро.
как в штатах
как у казахов
как в бразилии
половина проблем с инфраструктурой сразу отпадёт
а то расплодились чиновники как крысы
и ссаными тряпками с Киева не выкуришь
Подъезжает ЛАЗ -- биток! Останавливается метров за 50 дальше остановки -- народ голопом за ним!!!
У задних входных дверей:
-- Мужчина в кроличьей шапке, пройдите вперёд, в салон!!!
-- Ну, мужчина в кроличьей шапке -- пройдите же в салон!!! -- тут тоже сесть хотят!!!
-- От того, что я пройду в салон, моя кроличья шапка пыжиковой не станет!
*)
И как раз авария на ихних широченных дорогах -- барышня через лобовое стекло вылетела наружу...
...скорые, мусора... -- нас нихто не тормознул и маршрутки не запретили...
Денег берут -- билеты не дают -- всё, как в Киеве......во Львове... ...и т.д. ...
А Беларусь, то ж страна идеального Социализма -- мечта совка! *)