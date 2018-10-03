 В Луганской области ликвидировали 3 незаконные АГЗС. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС, в частности, были установлены факты реализации сжиженного газа без соответствующих разрешительных документов через АГЗС, расположенных в двух населенных пунктах и на одной из автодорог области.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 15,8 тыс. литров сжиженного газа, 2 полуприцепа и оборудование для его реализации общей ориентировочной стоимостью 2,5 млн. грн.
Составлен протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.