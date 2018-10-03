EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика
  2586  30
Все про:бизнес (1109) экономика (3453)

 Украина покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса

Украинские бизнесмены постепенно начинают экспансию на внешние рынки и создают положительную динамику для развития экономики.

Как сообщает "Обозреватель", по данным Государственной службы статистики, по состоянию на конец 2017-го украинские компании влили в акционерный капитал иностранных компаний 6,3 миллиарда долларов. В пиковый 2013-ый их объем составил чуть более 686 миллионов. У компаний, которые инвестируют, эксперты видят сходство, говорится в сюжете "5 канала".

Ключевые игроки - вертикально интегрированные холдинги с качественно и прозрачно выстроенной структурой. Для них инвестиции за границу - это ключевое условие сохранения рынков сбыта. И на сегодня такие все чаще появляются в Украине, констатируют эксперты.

"На самом деле это очень позитивные сигналы. То, что происходит в мире, всегда страны способствуют экспансии собственных компаний на другие рынки. Ведь вместе с этим увеличивается и прибыль, так или иначе — в результате имеем дополнительные поступления, и влияние стран тоже транслируется через их корпорации", - уверяет Сергей Фурса, специалист по ценным бумагам DragonCapital.

Среди тех, кто сумел, чаще всего звучат компании пищепрома, агрохолдинга и предприятия горной металлургии. В списке "Мироновский хлебопродукт" с фабриками в Нидерландах и Словении, заводы T.B.Fruit в Польше, мощности группы "Метинвест" в Италии, Болгарии и США. И пока еще намерения "Нибулона" инвестировать в порты Египта.

"Это один из таких, вы знаете, элементов восприятия страны. И если какая-то компания становится глобальной, товар той компании становится глобальным, то репутация страны воспринимается через призму этого товара", - объясняет эксперт-международник Василий Мирошниченко.

Украина, к сожалению, не является весомым игроком на международном рынке капитала, констатируют эксперты. Но постепенная его интеграция в реальный иностранный бизнес приведет к положительному влиянию на экономику страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3089384
 
 
 Топ комментарии
 
Ылиты потихоньку выводят капиталы из Украины. даже далекому от экономико понятно, что тут все.

тот же косюк миллиард "дотации" из бюджета получил - заводик в Словении прикупил.
 показать весь комментарий
 
"...говорится в сюжете "5 канала..."
Все. Больше ничего говорить не надо. Украина бизнес покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса - Цензор.НЕТ 6058
 показать весь комментарий
 
Косюк и Ахметов ведут решительную экспансию на западные рынки за счет спиз... и отжатых у украинских лохов честно заработанных непосильным трудом средств.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Косюк и Ахметов ведут решительную экспансию на западные рынки за счет спиз... и отжатых у украинских лохов честно заработанных непосильным трудом средств.
 показать весь комментарий
 
 
+100500! От успех так успех! И люди работают все там и бизенс, а здесь нужно вырубать оставшийся лес, засеять всё кукурузой, ну и можно пару полигонов токсичных отходов из ивропы) процвитання - результат патужных рихформ, хуле..
 показать весь комментарий
 
 
Сиди сутками на цензоре и будешь самым успешным....
 показать весь комментарий
 
 
Безусловно. Можно быть успешным только топя за Парашмана и его лиформы.
 показать весь комментарий
 
Ылиты потихоньку выводят капиталы из Украины. даже далекому от экономико понятно, что тут все.

тот же косюк миллиард "дотации" из бюджета получил - заводик в Словении прикупил.
 показать весь комментарий
 
 
"...говорится в сюжете "5 канала..."
Все. Больше ничего говорить не надо. Украина бизнес покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса - Цензор.НЕТ 6058
 показать весь комментарий
 
 
А где грань между таким "покорением" и выводом производственных мощностей из страны?
 показать весь комментарий
 
 
"Украинские бизнесмены постепенно начинают экспансию на внешние рынки и создают положительную динамику для развития экономики" - это про оффшоры? Украина покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса - Цензор.НЕТ 1064
 показать весь комментарий
 
 
Завалим дровами весь мир! Уряяя!...
 показать весь комментарий
 
 
Из карпатских дров в Германии клеят балки, и продают по всей Европе, это победа козла шоколадного.
 показать весь комментарий
 
 
Поросен-ко проводит рошеновскую экспансию.
 показать весь комментарий
 
 
японию слышали? не?
только технологии могут характеризировать страну как страну, а не кормовой и сырьевой предатки других светов
и ситуация интересная
холдинги богатые, реально, не по меркам недоразвитых стран
а люди, работающие на эти холдинги, бедные
 показать весь комментарий
 
 
я не живу в Украине и по вашим комментам у меня сложилось довольно пессимистическое представление о развитии страны, но … я была приятно удивлена посмотрев
https://www.youtube.com/watch?v=8Is7eU400GU, у Украины есть прекрасное будущее, многое делается и ещё больше предстоит сделать … к сожалению у Бутусова нет таких новостей …
 показать весь комментарий
 
 
Германия походу нервно искурилась вся, стоя в сторонке.
 показать весь комментарий
 
Наши сырьевики открывают переработку за рубежом.
Охренеть успехи.
 показать весь комментарий
 
 
Я прекрасно помню то время, когда с "5 канала" лился один негатив.
Целью этого негатива был вызов у людей чувства неудовлетворенности жизнью.
Сейчас все изменилось с точностью - наоборот.
"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо..."
 показать весь комментарий
 
 
Убегают туда где нет рейдерских захватов,откатов,отжимания бизнеса.
 показать весь комментарий
 
Дэньги убегают, в оффшоры. Интересно сколько из них Петины?
 показать весь комментарий
 
Нагадує з минулого: "Товарищи, день ото дня растет процент содержания жиров в масле!"
 показать весь комментарий
 
 
Скоро америкосы будут к нам на ПМЖ ломиться.
 показать весь комментарий
 
Ще не заходив у коменти - але безпомилково спрогнозував, що тут зрада і зубожіння, аж сльози течуть. В Україні вшануй не лишилось фермерів - хто ж буде виробляти м'ясо, молоко, пшеничне та житнє страждання, соняшникове мастило, вершкову олію та виноградні провина? А тут ще й скандал із Сергієм Насіннячко! Все, час заряджати стовбури і під грім барабанного шроту йти міняти державний будуй!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса
 
 
 
 
 
 вверх