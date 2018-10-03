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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (10673) ПДД (292)

 Кабмин принял решение о внедрении современных средств фиксации нарушений правил дорожного движения

3 октября Кабинет Министров Украины принял решение о внедрении более современных средств измерительной техники контроля безопасности дорожного движения, а именно средств определения пространственно-временных координат транспортных средств и средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме. Соответствующее решение Правительства инициировано и разработано Минэкономразвития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Контроль безопасности дорожного движения до сих пор мог осуществляться исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости движения транспортных средств, таких как TruCAM или Визир. Своим решением Правительство расширило перечень типов технических средств, которые могут использоваться для контроля безопасности дорожного движения. Теперь вместе с использованием средств дистанционного контроля скорости транспортного средства на дороге разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме", - сказано в сообщении.

Принятое правительством решения вносит соответствующие изменения в Технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники, а также перечень категорий законодательно регулируемых средств измерительной техники, подлежащих периодической поверке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня патрульная полиция начинает получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений ПДД

"Ожидается, что внедрение использования этих средств обеспечит повышение качества контроля за соблюдением правил дорожного движения, что в результате повысит безопасность на дорогах. Также это окажет положительное экономическое влияние на национальных производителей таких технических средств в связи с увеличением объемов производства и реализации их продукции", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3089381
 
   
 Топ комментарии
 
тремтіть, п"яні пркурори і сбушники !!! )))
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Весь прикол в том, что на моей памяти такая система уже внедрялась. Все помнят письма счастья? Те деньги попилили и вот опять) И следите за руками. На прошлых президентских выборах, или на позапрошлых, было выделено кучу бабла на оборудование избирательных пунктов видеокамерами наблюдения. Кроме того - большинство из них были оборудованы ими. Теперь это всё должно бережно достаться с хранения и снова использоваться на следующих выборах. Или снова закупка камер будет?
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Давно пора.
Чем больше будет этих средств, тем меньше будет дронозайцевых.
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приняли а грошей на эту инновацию нема...
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А кому будут приходить квитанции, если машина "нетрадиционной регистрации"?
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Весь прикол в том, что на моей памяти такая система уже внедрялась. Все помнят письма счастья? Те деньги попилили и вот опять) И следите за руками. На прошлых президентских выборах, или на позапрошлых, было выделено кучу бабла на оборудование избирательных пунктов видеокамерами наблюдения. Кроме того - большинство из них были оборудованы ими. Теперь это всё должно бережно достаться с хранения и снова использоваться на следующих выборах. Или снова закупка камер будет?
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Эти камеры кровосися брал в аренду за поребриком а бабки скомуниздил вместе со шлеппером .Потом камеры вернули законным владельцам им же тоже надо хуйла выбирать.
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Ну, не знаю. Как-то нереально взять в аренду тысячи веб-камер. Ну, не в этом соль. Это поле для распила. Проверенное папиредниками.
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А кому будут приходить штрафы за кортежи помазанников неприкасаемых? В бюджете выделили на это деньги?
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У них и так сбои гормональные по всей голове но штрафы то надо будет платить .
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Слідуюучим логічним кроком повинно бути радикальне зменшення собак на пунктах машинного доїння.
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О бабки закончились? Пару тысяч пешеходов оштрафовать слабо? Эффект будет сразу но хлопотно.а у водил шансов теперь нет .Статистика говорит об уменьшении ДТП.но народ подготовили к штрафам подают каждую аварию по всем сми как трагедию.а раньше вуалировали.
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настала пора покупать авто на евробляхах
пусть штрафы дебилы конченые платят Кабмін прийняв рішення про впровадження сучасних засобів фіксації порушень правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 8177
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Да плевать им на чью-то безопасность, надо хоть чем-то бюджет наполнять. Вот что главное. Кабмін прийняв рішення про впровадження сучасних засобів фіксації порушень правил дорожнього руху - Цензор.НЕТ 1327
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Пока не будет "Наказание для всех" ни о какой безопасности речи быть не может.
И штрафы, как в Финляндии, зависит от дохода нарушителя. Доход 500 000 в месяц, тогда штраф 100 000.
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Какой смысл их "современно фиксировать", если ни одного бухого прокурора за рулем с работы не выгнали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин принял решение о внедрении современных средств фиксации нарушений правил дорожного движения
 
 
 
 
 
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