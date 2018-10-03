Садовый объявил о намерении баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума "#Молодвіж" в коворкинге "Communa", сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
"Моя цель очень проста и сложна одновременно - восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!", - заявил Садовый.
По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".
"Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и в наших силах", - отметил мэр Львова.
Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных изменений".
Напевно тому що у кожній палаті буде свій "президент",
І що істеричного ви знайшли в Цензорі ?
https://censor.net.ua/news/3089384/ukraina_pokoryaet_vneshnie_rynki_eksperty_obyasnili_uspeh_otechestvennogo_biznesa
А за армию следует благодарить в первую очередь военных, которые за Украину воюют, как с рашистами, так и бодаясь с несменяемыми совковыми, паркетными начальниками и генералами-самодурами, которых им Петя поставил.
"Слова, слова, слова", как сказал когда то Гамлет, принц датский:
"Огласите весь список, пожалуйста"(С)
Пашинин, который пошел
воевать в рядах Украинской
добровольческой армии (УДА),
заявил, что украинские
спецслужбы регулярно
угрожают ему и прослушивают
телефон.
Такое высказывание прозвучало в
Чернигове после заседания суда.
Видео было выложено на YouTube.
Так, отвечая на вопрос
журналистов о том, следит ли за
ним СБУ, актер уточнил: "Мой
телефон прослушивается. Я
специально говорю в трубку
чудовищные вещи, чтобы
спецслужбы могли использовать
эти записи против меня, и тогда у
меня будут доказательства того,
что меня прослушивают".
При этом Пашинин заявил, что
получал угрозы.
"Мне угрожал представитель СБУ,
гомосексуального вида юноша с
мерзкой такой походкой, с
"девиативным" поведением. Он
сказал мне, чтобы я вешался. Я-то
готов, только я не повешусь,
дружище!" - сказал актер-
доброволец.
Оксана Сыроид заявляет о том, что «продолжение действия «особого статуса» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей недопустимо, поскольку ослабляет позиции Украины в вопросе решения конфликта на Востоке Украины».
Такое вот абсурдное заявление сделала второй вице-спикер парламента, которая уже давно должна была сложить с себя полномочия, так как ее позиция прямо противоречит с позицией государства и национальным интересом. Прогнозировано, что популистскую и лоббистскую позицию Сыроид поддержат и в «Батькивщине», пишет на своей странице Pavlo Nuss.
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Правильное решение. Львовский мусор можно будет безнаказанно по всей стране развозить.