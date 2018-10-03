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 Садовый объявил о намерении баллотироваться в президенты

Мэр Львова Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах Президента Украины.

Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума "#Молодвіж" в коворкинге "Communa", сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Моя цель очень проста и сложна одновременно - восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!", - заявил Садовый.

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По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

"Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и в наших силах", - отметил мэр Львова.

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Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных изменений".

Источник: https://censor.net.ua/n3089380
 
   
 Топ комментарии
 
Да мы в курсе - чей ты приятель.

Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти - Цензор.НЕТ 6510
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Бедный Львов. Опять Пэця с Гносей его мусором засыпят. Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти - Цензор.НЕТ 1423
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рано. остальные после нового года массово пойдут
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Как сказали бы альтернативно одаренные - полку кремлевских кандидатов прибыло...)))
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"догнать мир" могут молодые. А старпёры только штаны порвут...
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А почему не в премьер министры?технологическая модернизация страны решается правительством,а пост президента вообще надо убрать
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Так-так-так... У меня, в этом плане, есть интересное предложение, к Цензору: почему и нам, тут всем находящимся, у которых есть семь и знакомые, кстати... У которых, в свою очередь- тоже есть семьи и знакомые... Так вот, почему бы нам не выдвинуть Своего Кандидата?! Именно Своего, из наших, посетителей Цензора. Никаких политиканов. Свой. Умный. Всем знакомый. Если будет согласие, в принципе, то детали можно проработать. На нашей стороне- мощнейший Уважаемый Цензор и... я очень на это надеюсь- Сам Бутусов. Повтор: детали, в случае Принципиального Согласия- можно проработать. Если шо, то Реальный Кандидат- у меня уже есть. Ни грамма шутки.
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Идея хорошая, но главной проблемой, как всегда, являются финансы...
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И это- знакомо. Ничего, если Мой Кандидат пройдет, то я готов пойти на некоторые затраты. В том числе- немалые.
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Чомусь решта пацієнтів не підтримала ідею?!
Напевно тому що у кожній палаті буде свій "президент",
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Наверное так, пан санитар, в психиатрической лечебнице. Кстати, говорят, что санитары там как раз- хуже пациентов. Вроде как- окружение вот так пагубно влияет.
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Я просто проходив повз ,поглянув - "цінна ідея",і ніхто не підтримав. Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти - Цензор.НЕТ 208
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Таки- санитар. Они всегда ходят мимо... палат. Даже, когда к ним взывают, о помощи. Нет?
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Нет. Если реально интересно, то скрывать не стану. Его зовут Юра.
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Надеюсь, не Генпгокугог? Может, Ю.Бутусов? Тогда я "за".
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Судя по постам Андрея в рейсе месяца через 2-3 после оставления родного Мариуполя эта кандидатура выглядит примерно так:
Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти - Цензор.НЕТ 3088
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Зря. Юра может не правильно понять, а потом, в случае успеха... а я напомню ему эту шутку... ну и мы посмеемся вместе.
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У кого есть чувство юмора- поймёт правильно. И лучше мы здесь вместе немного посмеёмся, чем вся страна от очередного ставленника Хуйла лет на 5-10 заплачет. И вот это уже совсем не шутка.
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От Цензора умный не получится. Независимый тоже. Цензор - это воплощение Мосийчука. Слегка выскочка, слегка истеричка, слегка всезнайка, слега патриот.
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А чому саме Мосійчука ?
І що істеричного ви знайшли в Цензорі ?
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А потому, что ему кажется, что он всё знает. Всё просчитал. Тока забыл, что Мося, как ни крути, сумел сбросить эти кошмарные килограммы. Вот обузу в виде Ляшка пока не сбросил, что меня смущает. А если получится, у него, то я, например- не знаю точно, как к нему стану относиться.
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Странно. Я всегда думал, что Мося в партии Ляшко состоит, а не наоборот))))
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Ну, что вы там думали, это ваше личное дело. И вовсе не наоборот. А я- о килограммах, пока что.
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Суперскандал по делу Семочко. Грязная история с российским банкиром. Террористов готовят к наступательным действиям. Коровы скоро будут в Крамной книге. И это только малая часть заголовков за сегодня. Причем из перечисленных - ни одной новости. Сплошь нагнетание личного мнения и инсинуации.
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Не хвилюйтеся, я заголовки читаю усі. Просто прикладного значення у цієї новини немає. Рівень життя в Україні і досі втричі нижчій, ніж п'ять років тому і вп'ятеро нижчий 2008 року. Тобто які б там ринки Україна не підкоряла, загальна тенденція - вона падає.
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Так саме про це сайт і пише, намагається охопити максимальну кількість сфер, а ви називаєте його істериком.
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Деякі "сфери" він при цьому висмоктує з пальця.
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Что? Меня например банят в среднем раз в месяц. Причем за вполне интеллигентные посты, но не укладывающиеся в бутусовскую парадигму. Я уже задолбался менять аккаунты.
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Я бы тебя- навсегда заБАНил. Бо ты уже потерялся в пространстве, трансвестит. Или- ты потерялась???
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Как-то неубедительно. Бо, пребывая в таком БАНе, ты просто успел(а) сменить пол. А это- деяние не для нормальных.
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Девушка, я ж не за ваші бани запитую.. Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти - Цензор.НЕТ 1479
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Так к слову, і я інколи можу скласти цілу петицію з того що мене не влаштовує.
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Ну так кто вам не дает. Вперед, если есть что сказать.
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судя по лайкам многим нравится такое приятельство. Мне, например, тоже. А то что-то неохота выбирать между Петей и Юлей.
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Ну, благодаря тому кого ты называешь Петей, страна теперь имеет армию, вооружённую, обученную, с огромным боевым опытом. Благодаря которой, в общем-то, ты жив и невредим.
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А так же практически полностью нивелированные достижения Майдана, восстановленную гнилую систему, отпетых коррупционеров, как полностью некомпетентных, тупых, но "верных", так и откровенных предателей, на всех ответственных постах в стране, ни одной посаженной чинуши, хоть сколько нибудь высокого ранга и так далее и так далее.
А за армию следует благодарить в первую очередь военных, которые за Украину воюют, как с рашистами, так и бодаясь с несменяемыми совковыми, паркетными начальниками и генералами-самодурами, которых им Петя поставил.
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Полная жОпа. Каждый изображает из себя Цезаря. Объединяться надо остаткам оппозиции... Опять будет петя?...

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Галина, аргументируйте свой выбор ))). Желательно так, чтобы мы не подумали, что вы, Галина, порохобот. А то у кого из юлеботов не спрошу, то после их глупых Петя на Юлином фоне смотрится кандидатом, которому нет альтернативы. Докажите, что вы настоящий юлебот или юлефил (как вам нравится) а не скрытый порохобот.
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Зачем ? Она за пять лет совершила только один заметный поступок: силовой пролом сквозь государственную границу. Более ни в какой государственной деятельности она не замечена
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Бедный Львов. Опять Пэця с Гносей его мусором засыпят.
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"По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны"." Источник: https://censor.net.ua/n3089380

"Слова, слова, слова", как сказал когда то Гамлет, принц датский:

"Огласите весь список, пожалуйста"(С)
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Козак Гаврылюк у тулупе также себя будет рекомендовать...
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Талантливый человечище - Тарзан (тот, который стриптизер) нервно курит в сторонке...)
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Будет тот же результат, что когда-то у Кинаха.
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Та нехай баллотируется - только пусть реальную программу и стратегию действий составит и озвучит... А то пока что наблюдаются общие слова, которых за 27 лет было уже достаточно...
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Для них правильная программа - то, что хочет услышать избиратель, причем тот, который ему ближе, а не тот, который срал на него с высокой колокольни. Но главный пункт программы - продать потом свой процент как можно удачнее - тому, кто набрал максимум.
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Надо чтобы кандидата в президенты выдвинула УПЦ КП после получения Томоса. Необязательно чтобы кандидат был священником. Церковь на втором месте по доверию после ВСУ (генералы не в счёт). За кандидата от УПЦ КП проголосуют и старые и молодые. Это обеспечит 100% победу на выборах президента и спасёт Украину от олигархов, в числе которых Порошенко, также не пролезет в президенты и представитель олигархов. УПЦ КП обязана выдвинуть своего кандидата в президенты, если она за Украину, украинцев, верит в Бога и не снюхалась с олигархами. Убивать кандидата от УПЦ КП не решатся, это чревато повторением событий 1648-го года.
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А лучше полковник от УПЦ КП. Так сказать, мастер спорта полковник Филарет.
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Российский актер Анатолий
Пашинин, который пошел
воевать в рядах Украинской
добровольческой армии (УДА),
заявил, что украинские
спецслужбы регулярно
угрожают ему и прослушивают
телефон.
Такое высказывание прозвучало в
Чернигове после заседания суда.
Видео было выложено на YouTube.
Так, отвечая на вопрос
журналистов о том, следит ли за
ним СБУ, актер уточнил: "Мой
телефон прослушивается. Я
специально говорю в трубку
чудовищные вещи, чтобы
спецслужбы могли использовать
эти записи против меня, и тогда у
меня будут доказательства того,
что меня прослушивают".
При этом Пашинин заявил, что
получал угрозы.
"Мне угрожал представитель СБУ,
гомосексуального вида юноша с
мерзкой такой походкой, с
"девиативным" поведением. Он
сказал мне, чтобы я вешался. Я-то
готов, только я не повешусь,
дружище!" - сказал актер-
доброволец.
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Полный бред. Расиянец хотел, чтобы ему безоговорочно поверили? В честь чего? Сбу для того и существует, чтобы проверять и нормальному человеку нечего бояться проверки - не всю жизнь ведь будут проверять. А вдруг он засланец фсбешный? Гаде уже поверили и где это доверие ныне?
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Непогана кандидатура, особливо якщо враховувати так званих лідерів
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"Самопомощь" и "Батькивщина" лоббируют ослабление антироссийских санкций.

Оксана Сыроид заявляет о том, что «продолжение действия «особого статуса» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей недопустимо, поскольку ослабляет позиции Украины в вопросе решения конфликта на Востоке Украины».

Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти - Цензор.НЕТ 8820

Такое вот абсурдное заявление сделала второй вице-спикер парламента, которая уже давно должна была сложить с себя полномочия, так как ее позиция прямо противоречит с позицией государства и национальным интересом. Прогнозировано, что популистскую и лоббистскую позицию Сыроид поддержат и в «Батькивщине», пишет на своей странице Pavlo Nuss.
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мой голос уже за тебя Андрей, вперед люди подержат, соя начнет срать!!!!!
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Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти - Цензор.НЕТ 887 Я - самий чесний кандидат в президенти України. Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти! Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і куди ці гроші пішли. я відрощу собі таку харю, що кожний свідомий українець, який захоче в неї плюнути (а такі з'являться), - не промаже! Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства, територія України буде зростати. Армія буде добровільна. Нема мозгів - іди служить! Є гроші - купи справку!Не знаєш, де купить - спитай у воєнкома! Одмазався - гуляй! Я не буду брехати, що гривня - це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах, і вам рекомендую. Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано хто я, чим дишу, і де живу. Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот, я де захочу, там і сяду.А якщо вас щось не влаштовує - виходьте на вулиці, беріть лопати, і ремонтуйте. Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи. *опа - значить *опа! Але чесна і прозора. Красти можна, але кажи де вкрав, скільки, поділися зі мною і роби що хочеш. Ми будемо підтасовувати голоси, але ви будете знати, де ми це зробили і як. Комунальні тарифи будуть зростати, але за них не потрібно буде платити. Я не плачу - і нічого! Росія каже, що ми крадемо газ - так, крадемо! я особисто покажу, де ми крадемо, і ми поставимо там лічильники. І всі будуть знать, скільки ми крадемо, і скільки ми купляємо. Кажу чесно - пенсії не будуть зростати. Коли ви побачите, які в мене дачі, ви зрозумієте чому. прожитковий мінімум буде зменшуватись. Бо ви зажрались - мівіну їсти не хочете, а чай заварюєте один раз. Я це виправлю. Я - найчесніший кандидат в президенти України Єгор Лупан! Голосуй за Лупана! Наш номер в го
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не треба було так рано це оголошувати а то знову сміття "саме" загориться і весь Львів буде в смітті
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С мусорным вопросом уже справился? Теперь можно и в пиризиденты. Охренеть. Я считаю что кандидатов президенты нужно в прямом эфире проверять на состояние физического и психического здоровья и уровень IQ. И не только в Украине.
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При Кучме сидела,при Овоще сидела,а при Пете ещё не сидела.
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Костлявая рука Тимошенко таки всадила нож в спину Гриценко.
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То його право. я вважаю, що це глупо. Він міг підтримтаи Гриценко і тоді, вони би точно перемогли
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Рано, пане Андрію. Знову з Києва заблокують вивезення сміття зі Львова. І ніхто не буде знати, хто це зробив.
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з цього роя не вийде нихуя-як хуйло скаже так и буде
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Садовый объявил о намерении баллотироваться в президенты.
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Правильное решение. Львовский мусор можно будет безнаказанно по всей стране развозить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый объявил о намерении баллотироваться в президенты
 
 
 
 
 
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