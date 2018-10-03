Садовый объявил о намерении баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума "#Молодвіж" в коворкинге "Communa", сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Моя цель очень проста и сложна одновременно - восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!", - заявил Садовый.

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По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".

"Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и в наших силах", - отметил мэр Львова.

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Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных изменений".