 Украина готова идти путем борьбы с пиратством и плагиатом, - глава квалифпалаты ВККСУ Щотка о создании IP-суда

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это на брифинге после начала экзамена в рамках отбора в IP-суд сказал глава квалификационной палаты ВККСУ Станислав Щотка.

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По его словам, проведению конкурсу предшествовали встречи со специалистами, работающие в сфере защиты интеллектуальной собственности.

"Зачем мы это делали? Для того, чтобы показать, что Украина идет по пути не только стран, которые развиваются, но и государств, идеология которых состоит во внедрении всего нового. Мы берем лучшее из мирового опыта. Если еще в начале 2000-х годов суды по защите интеллектуальной собственности были в 10 странах мира. Сейчас количество таких стран удвоилось. И это, как правило, страны с очень развитой экономикой, которые ищут новые пути. Это США, Япония, Южная Корея, Тайвань, Швеция, Швейцария. К ним присоединяются Индия, Португалия, даже Беларусь Те, кто смотрят на перспективы развития, присоединяются к этим странам… Это маркер, показывающий, что Украина готова идти путем борьбы с пиратством, плагиатом. Украина готова идти по пути отстаивания интересов изобретателей, рационализаторов, интеллектуальной элиты любого общества".

Говоря предмете регулирования, который будет находиться о компетенции будущего ІР-суда, Щотка отметил, что в широком смысле это защита прав интеллектуальной собственности.

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Напомним, сегодня проходит экзамен в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Также объявлено, что ВККСУ до конца недели объявит конкурс в апелляционную палату Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.