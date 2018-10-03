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 Украина готова идти путем борьбы с пиратством и плагиатом, - глава квалифпалаты ВККСУ Щотка о создании IP-суда

Создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности означает то, что Украина готова идти путем борьбы с пиратством и плагиатом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это на брифинге после начала экзамена в рамках отбора в IP-суд сказал глава квалификационной палаты ВККСУ Станислав Щотка.

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По его словам, проведению конкурсу предшествовали встречи со специалистами, работающие в сфере защиты интеллектуальной собственности.

"Зачем мы это делали? Для того, чтобы показать, что Украина идет по пути не только стран, которые развиваются, но и государств, идеология которых состоит во внедрении всего нового. Мы берем лучшее из мирового опыта. Если еще в начале 2000-х годов суды по защите интеллектуальной собственности были в 10 странах мира. Сейчас количество таких стран удвоилось. И это, как правило, страны с очень развитой экономикой, которые ищут новые пути. Это США, Япония, Южная Корея, Тайвань, Швеция, Швейцария. К ним присоединяются Индия, Португалия, даже Беларусь Те, кто смотрят на перспективы развития, присоединяются к этим странам… Это маркер, показывающий, что Украина готова идти путем борьбы с пиратством, плагиатом. Украина готова идти по пути отстаивания интересов изобретателей, рационализаторов, интеллектуальной элиты любого общества".

Говоря предмете регулирования, который будет находиться о компетенции будущего ІР-суда, Щотка отметил, что в широком смысле это защита прав интеллектуальной собственности.

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Напомним, сегодня проходит экзамен в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Также объявлено, что ВККСУ до конца недели объявит конкурс в апелляционную палату Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3089376
 
 
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удачного позрда этим судам нах и дальше Украина готова идти путем борьбы с пиратством и плагиатом, - глава квалифпалаты ВККСУ Щотка о создании IP-суда - Цензор.НЕТ 5626
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Создание судов, ни как не связано с их будущей работой. Это, как с коррупцией, все органы уже есть, а никто не сидит.
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Так украинские госорганы - они не для того, чтобы сажать, а для того, чтобы доить и косить. Агроэльфы.
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Снова будут ходить по офисам, ловить нелицензионное программное обеспечение?
Нет лицензии хотя-бы на одну программу или драйвер - штраф.
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80% софта во всех госструктурах Украины - пиратский. начиная с ОС и заканчивая прикладным и специализированным ПО. т.е. у мусоров,в СБУ, у прокурворов, судей, чиновников всех ветвей законодательной и исполнительной власти, в школах, в больницах.

как же смешно на этом фоне выглядит этот "суд".
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"Португалия, даже Беларусь Те, кто смотрят на перспективы развития, присоединяются к этим странам…" - во замахнулись, наверно хотят раньше Беларуси в ЕС попасть Украина готова идти путем борьбы с пиратством и плагиатом, - глава квалифпалаты ВККСУ Щотка о создании IP-суда - Цензор.НЕТ 3278 . Чего эти "реформаторы" не сделают ради траншев от МВФ? Может "реформаторы" приблизят хотя бы среднюю зарплату в Украине к уровню минимальной в ЕС? Украина готова идти путем борьбы с пиратством и плагиатом, - глава квалифпалаты ВККСУ Щотка о создании IP-суда - Цензор.НЕТ 3278
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Нашли новый метод доить бизнес. Похоже скоро уедут все, останутся только чиновники и пенсионеры.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова идти путем борьбы с пиратством и плагиатом, - глава квалифпалаты ВККСУ Щотка о создании IP-суда
 
 
 
 
 
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