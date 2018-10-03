 Нобелевскую премию по химии получили ученые из США и Великобритании за исследование ферментов и антител

Об этом сообщили в Нобелевском комитете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Королевская академия наук Швеции решила разделить Нобелевскую премию по химии 2018 года между Френсис Х. Арнольд и Джорджем П. Смит вместе с сэром Грегори П. Винтером", - говорится в сообщении.
В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года "присуждена за (научную. - Ред.) революцию, которая была совершена благодаря эволюции".
Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы - Дж.Смиту и Г.Уинтеру соответственно.
громатейшо?
я за дибилами не слежу