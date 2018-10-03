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 Общество, Технологии
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Все про:Нобелевская премия (156) химия (63)

 Нобелевскую премию по химии получили ученые из США и Великобритании за исследование ферментов и антител

Нобелевской премией по химии в этом году были совместно награждены Фрэнсис Арнольд (США), Джордж Смит (США) и Грегори Уинтер (Великобритания) за "направленную эволюцию ферментов и антител".

Об этом сообщили в Нобелевском комитете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Королевская академия наук Швеции решила разделить Нобелевскую премию по химии 2018 года между Френсис Х. Арнольд и Джорджем П. Смит вместе с сэром Грегори П. Винтером", - говорится в сообщении.

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В Нобелевском комитете в Стокгольме отметили, что премия 2018 года "присуждена за (научную. - Ред.) революцию, которая была совершена благодаря эволюции".

Половина вознаграждения из суммы примерно в $1 млн достанется Ф.Арнольд, а по половине оставшейся суммы - Дж.Смиту и Г.Уинтеру соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/n3089375
 
   
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Маладци, рєбята!!! Чєловєчєство вам благодарно!!!
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А у нас на Вкраїні ті ваші достіжєнія як сємачкі - один замєстітєль якоїсь голови за пару років десятками ті лімони баксів розкидає
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а ві, таварісчь майор, какоє імієтє атнашєніє к Украінє?
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вейз мір! я нє замєтіл шо ми на ти! развє ми с тобою дрочілі на брудершафт возлє дєтской плащадкі?
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а ти в школє нє учілось? послє ЖШЧЩ пішецца "И"
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найдьош свою половінку - будешь полним, полудурок
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чьо малчішь? гебнявий. айпі по базє пробіваєшь? так у мєнє дінамічєскій, чекістская твоя ґемба
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в дурку провели интернет?
я за дибилами не слежу
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свої внє подозрєнія, потому і нє слєдішь
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Сподіваюсь, ці досягнення будуть використовуватися на практиці.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНобелевскую премию по химии получили ученые из США и Великобритании за исследование ферментов и антител
 
 
 
 
 
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