 РФ продолжает осуществлять попытки дестабилизации ситуации в Украине с территории Приднестровья, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Тудором Уляновски в среду в Киеве.
"В том числе с территории Приднестровья со стороны России осуществляются попытки дестабилизации Украины", - сказал он
Климкин добавил, что обе страны страдают от российской агрессии и российского присутствия.
"Будем совместно работать над тем, чтобы устранить угрозу российского склада в Колбасной (село в ПМР. – Ред), где сохраняется море боеприпасов, которые непригодны. Это фундаментальная угроза для обеих стран", - пояснил министр.
1. Как попадают кацапские военные на территорию "ПМР"?
2. Каким путём идут туда грузы для ихтамнетов?
3 Какими коридорами летают кацапские военно транспортные самолёты?
Неужели их Молдова по своей территории проводит?
-Bihus.info: Восемь членов семьи замглавы Службы внешней разведки Украины имеют российские паспорта. Видео Сергей Семочко, которого 31 июля президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), ранее служил в СБУ в Крыму, а его гражданская жена Татьяна Лысенко и семь других членов семьи получили российские паспорта после аннексии полуострова. Об этом говорится в расследовании телепроекта Bihus.info. Паспорта Лысенко, ее детей, зятя и других родственников журналисты верифицировали через Федеральную налоговую инспекцию России.
Семочко в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждает Bihus.info. Журналисты подозревают, что это может пояснить покупку семьей замглавы СВР недвижимости под Киевом на 200 млн грн и появление у него дорогостоящего Land Cruiser. Декларация Семочко, как и других сотрудников СБУ, засекречена.
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