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 Политика Украины
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Все про:МИД (4738) Молдова (965) Приднестровье (413) Климкин (1847) Уляновски (1)

 РФ продолжает осуществлять попытки дестабилизации ситуации в Украине с территории Приднестровья, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Россия по-прежнему пытается с территории Приднестровья осуществлять варианты дестабилизации ситуации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Тудором Уляновски в среду в Киеве.

"В том числе с территории Приднестровья со стороны России осуществляются попытки дестабилизации Украины", - сказал он 

Климкин добавил, что обе страны страдают от российской агрессии и российского присутствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ проводит совместные учения с "вооруженными силами" непризнанного Приднестровья

"Будем совместно работать над тем, чтобы устранить угрозу российского склада в Колбасной (село в ПМР. – Ред), где сохраняется море боеприпасов, которые непригодны. Это фундаментальная угроза для обеих стран", - пояснил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3089371
 
 
 Топ комментарии
 
У нарассеи нет общей границы с преднистровьем, за то есть эта граница у нас. Из этого следуют печальные выводы, мистер климкинд, что не без нашей помощи и существует такое недоразумение как пмр.
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РФ нагло разрешает машинам с номерами ПМР кататься по Украине, правда Климкин?
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Хєрасе... А пропускати вантажі для кацапських військових, що засіли в Тирасполі, ви для початку не пробували?
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РФ нагло разрешает машинам с номерами ПМР кататься по Украине, правда Климкин?
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Хєрасе... А пропускати вантажі для кацапських військових, що засіли в Тирасполі, ви для початку не пробували?
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Та помогите Молдове вернуть Приднестровья. Уберете очаг дестабилизации и будет преданый друг.
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Надо, чтобы Молдова сама этого захотела. Де-юре - это территория Молдовы, им и решать. Но они жуют сопли. Не имея общей границы, портов и аэродромов = внешней поддержеи, это недоразумение можно вернуть максимум за неделю. Но Молдова - очень странное государство.
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Весь сенс життя мокшандії вкладається в одне речення: чо там у хохлов.
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У нарассеи нет общей границы с преднистровьем, за то есть эта граница у нас. Из этого следуют печальные выводы, мистер климкинд, что не без нашей помощи и существует такое недоразумение как пмр.
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Сколько уже можно скулить? Отчитайся о предпринятых мерах по защите страны.
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Ага... А как же фабричка? Отберут... Она денег стоит. Гавкать низззяяя
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Скулить он умеет, а вот отчитываться пока нет.
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Климкин добавил, что обе страны страдают от российской агрессии и российского присутствия. Какой вумный у нас министр! А объясни-ка нам неграмотным

1. Как попадают кацапские военные на территорию "ПМР"?
2. Каким путём идут туда грузы для ихтамнетов?
3 Какими коридорами летают кацапские военно транспортные самолёты?
Неужели их Молдова по своей территории проводит?
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Кацапские военные попадают по-"гражданке", самолетами-поездами в Кишинев, а потом уж в ПМР. Самолеты военные не летают. Грузы военные чуть-чуть через Молдову просачиваются, но это всякая тыловая мелочь, не оружие.
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Ну в Украине же переодически и якобы случайно, горят склады. Не понимаю, почему такого не может случиться в Приднестровье
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блокируй приднестровье и ниче не надо фантазировать по азову...
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А в Києві Пуйло дестабілізує постійно і системно:

-Bihus.info: Восемь членов семьи замглавы Службы внешней разведки Украины имеют российские паспорта. Видео Сергей Семочко, которого 31 июля президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), ранее служил в СБУ в Крыму, а его гражданская жена Татьяна Лысенко и семь других членов семьи получили российские паспорта после аннексии полуострова. Об этом говорится в расследовании телепроекта Bihus.info. Паспорта Лысенко, ее детей, зятя и других родственников журналисты верифицировали через Федеральную налоговую инспекцию России.
Семочко в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждает Bihus.info. Журналисты подозревают, что это может пояснить покупку семьей замглавы СВР недвижимости под Киевом на 200 млн грн и появление у него дорогостоящего Land Cruiser. Декларация Семочко, как и других сотрудников СБУ, засекречена.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/bihusinfo-vosem-chlenov-semi-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-ukrainy-imeyut-rossiyskie-pasporta-video-395481.html
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Если в Украине это сходит с рук диверсантам Хуйла, то почему в Колбасной небо не такое? РФ продовжує здійснювати спроби дестабілізації ситуації в Україні з території Придністров'я, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8659
РФ продовжує здійснювати спроби дестабілізації ситуації в Україні з території Придністров'я, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4578
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ продолжает осуществлять попытки дестабилизации ситуации в Украине с территории Приднестровья, - Климкин
 
 
 
 
 
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