 Комитет по нацбезопасности сегодня рассмотрит продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО и санкции, связанные с деятельностью телеканалов 112 и Newsone

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"3 октября 2018г. в 15:00 состоится заседание Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о продлении срока действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей", который внесен Президентом Украины, а также постановление Верховной Рады Украины о введении персональных ограничительных санкций, связанных с деятельностью телеканалов 112 и Newsone", - говорится в сообщении.

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Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.