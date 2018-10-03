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 Комитет по нацбезопасности сегодня рассмотрит продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО и санкции, связанные с деятельностью телеканалов 112 и Newsone

Сегодня на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Украины будут обсуждаться вопросы санкций, связанных с деятельностью телеканалов 112 и Newsone, и продление действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

"3 октября 2018г. в 15:00 состоится заседание Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о продлении срока действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей", который внесен Президентом Украины, а также постановление Верховной Рады Украины о введении персональных ограничительных санкций, связанных с деятельностью телеканалов 112 и Newsone", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко предлагает Раде продлить действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2019 года

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3089369
 
 
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каналы не тронут, они же все повязаны там - их вдалельцы и наша "влада". Тронь одного - он начнет топить другого. Круговая порука. За пять лет никого не посадили, а там сажать каждый день по 500 морд надо.
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Что за персональные ограничительные санкции, это на редакторов и ведущих что-ли?
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медведчука когда депортируете петр алексеевич?
хуйло не велит?
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Человеколюб и альтруист Пашинский будет рассматривать?
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Вони нарозглядають так, що сєпарські телеканали отримають подяки, а в "закон" додадуть розділ про повну автономію Лугандона.
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А чому комітетчики не розглядають ось це питання? Чи ви заодно з Пуйлом-Потрохом?

--Bihus.info: Восемь членов семьи замглавы Службы внешней разведки Украины имеют российские паспорта. Видео Сергей Семочко, которого 31 июля президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), ранее служил в СБУ в Крыму, а его гражданская жена Татьяна Лысенко и семь других членов семьи получили российские паспорта после аннексии полуострова. Об этом говорится в расследовании телепроекта Bihus.info. Паспорта Лысенко, ее детей, зятя и других родственников журналисты верифицировали через Федеральную налоговую инспекцию России.
Семочко в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждает Bihus.info. Журналисты подозревают, что это может пояснить покупку семьей замглавы СВР недвижимости под Киевом на 200 млн грн и появление у него дорогостоящего Land Cruiser. Декларация Семочко, как и других сотрудников СБУ, засекречена. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/bihusinfo-vosem-chlenov-semi-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-ukrainy-imeyut-rossiyskie-pasporta-video-395481.html

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/bihusinfo-vosem-chlenov-semi-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-ukrainy-imeyut-rossiyskie-pasporta-video-395481.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет по нацбезопасности сегодня рассмотрит продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО и санкции, связанные с деятельностью телеканалов 112 и Newsone
 
 
 
 
 
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