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Все про:Геращенко Ирина (1221) Россия (70620) Укрзализныця (1459) Донбасс (17075) вагоны (76)

 Украина требует от РФ и контролируемых ею боевиков отдать "Укрзализныце" 30 тыс. украденных вагонов, - Ирина Геращенко

Украина требует от Российской Федерации и контролируемых ею боевиков отдать акционерной госкомпании "Укрзализныця" 30 тыс. вагонов, из которых 85 были закуплены за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

КАк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в ходе работы парламента.

"Я хочу напомнить об ужасном факте, что российская агрессия привела к краже у "Укрзализныци" более 30 тысяч вагонов, которые остались на оккупированной территории. Тема этой кражи является одной из ключевых, в том числе и во время заседания экономической группы в Минске. Более того, мы требуем от Российской Федерации и полностью контролируемых ею боевиков отдать Украине эти вагоны. И, в частности, 85 новеньких вагонов, закупленных до 2014 году за кредит ЕБРР, который Украина еще должна оплачивать", - сказала она.

Геращенко отметила, что необходимо как можно скорее принять меры, так как на российских сайтах торгуют этим ворованным имуществом.

"Очевидно, что мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи. Потому что представьте себе, что на российских и сепарских сайтах сейчас есть анонсы с предложениями: "Покупайте краденые в Украине вагоны". Они как мародеры торгуют этим ворованным имуществом", - сказала она.

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Как сообщалось, до военной агрессии РФ Донецкая и Луганская области формировали около 16% ВВП Украины. До захвата предприятий холдинга ДТЭК боевиками в феврале этого года в правительстве оценивали потерю экономического потенциала областей на уровне 80%. Сумма заявленных убытков в связи с захватом имущества почти 4 тыс. украинских предприятий на захваченном Россией Крымском полуострове составляет, по предварительным оценкам Министерства юстиции, 1 триллион 180 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3089366
 
 
 Топ комментарии
 
А тепер - увага! Питання до соєвих: звідкіля на території Лугандону взялося 30000 вагонів??? Якщо довжина одного вантажного поїзду близько 60 вагонів, то це - 500 поїздів. Не може така кількість вагонів та локомотивів знаходитись одномоментно в Лугандоні. А значить кількість поступово зростала. Питання №2 - яким чином???
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Это когда они украли? Вчера?
Что, раньше про это не знали? И что сделали с активами в Крыму? Поданы Иски в международные суды?
Странная какая-то у нас власть.
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В мене якраз питань немає. Питання є у відморожених на всю голову послідовників секти матері Терези отця Терезія Мальдівського.
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Это когда они украли? Вчера?
Что, раньше про это не знали? И что сделали с активами в Крыму? Поданы Иски в международные суды?
Странная какая-то у нас власть.
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Влада не дивна а бандитська. Вони торгували з ОРЛДО по-повній, використовуючи наші вагони. На деякому етапі ОРЛДО-вці перестали їх повертати а наші бариги гнали їх туди бо гроші не пахнуть. Ось і назбирали в ОРЛДО десятки тисяч вагонів.
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А тепер - увага! Питання до соєвих: звідкіля на території Лугандону взялося 30000 вагонів??? Якщо довжина одного вантажного поїзду близько 60 вагонів, то це - 500 поїздів. Не може така кількість вагонів та локомотивів знаходитись одномоментно в Лугандоні. А значить кількість поступово зростала. Питання №2 - яким чином???
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Тоже мне секрет Полишинеля, там же Донецк и Луганск, огромные райцентры и куча преприятий, заводов, угольных шахт. Хватит зраду искать, ты как вообще за хлебом ходишь? Всех продавщиц забадал уже? ))
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https://pl.com.ua/omelyan-ukrzaliznytsya-platit-zarplatu-lyudyam-obespechivayushhim-postavki-uglya-iz-ordlo/

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20170126-10-500-vagoniv-u-dnr-ta-lnr-lyshe-u-sichni-pro-shho-svidchat-dani-blokady/

Мы платим зарплату лугандонским железнодорожникам!
И вагоны между нами курсируют. До блокады на крови - 100%
Вопросы еще есть?
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В мене якраз питань немає. Питання є у відморожених на всю голову послідовників секти матері Терези отця Терезія Мальдівського.
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В реальному житті таких істот немає, порохоботи це цілком віртуальне явище.
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Торговали торговали,и 30 000 вагонов ПРосрали,а это похуже чем взорванные склады арсеналов,и кто виноват..А???
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торговали активно, нашим бизнесменам было глубоко плевать на эти вагоны, главное побольше вывезти дерева для блиндажей и окопов и харчей побольше т.к. они там дорогие, сепары же только радовались, когда вагоны сразу резали на металл и этими же вагонами вывозили в расею на переплавку.
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ира геращенко, вообще, давно страдает этим недугом.
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кто туда эти вагоны отправлял
после известных событий 2014, тот пускай за них ЕБРР и платит
вплоть до конфискации
тогда точно хватит
псы. слышал что в тарифы на коммуналку для населения Украины заложена также коммуналка лугандона, это правда? никто не в курсе?
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ты реально решил на Цензоре это спросить? )))
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Ну если они платят вдвое-втрое меньше нас за газ, свет, воду, то таки да. Но нас этим не сломить и не запугать! Мы всецело будем поддерживать политику партии и правительства!
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а ты думаешь Ахмэд занимается благотворительностью??? если есть знакомые в ЖКХ то можешь узнать, сколько процентов в платеже начисляется за недобор воды газа электричества, писать здесь процент не буду, дабы не сеять панику))))) но мне стало интересно и я спросил, а что такое недобор))) а они и говорят, ну ты в прошлом году платил за 1000 квт а в этом начал экономить, а люди в управлении то привыкли к хорошей прибыли Україна вимагає від РФ і контрольованих нею бойовиків віддати "Укрзалізниці" 30 тис. вкрадених вагонів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9768 и так и с водой с газом)))
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Да большую часть уже давно порезали на металл, проснулись только.
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Ну требуйте дальше, с трибуны ВР...... Украина требует от РФ и контролируемых ею боевиков отдать "Укрзализныце" 30 тыс. украденных вагонов, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2721 Вы для начала воду, свет отключите, закройте все пункты перехода и стежки-дорожки заминируйте, а вот потом просто попросите...... и уверяю, сразу вернут. А так просто воздух сотрясаете и шутами выглядите.
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А не возникнет ли встречный вопрос, к пани Геращенко?! Я тут отписывался, в прошлом году, когда, совершенно от нечего делать, попивая пиво, провел около часа, возле путей нашей зализныци, ведущих в порт. Наверное, никто не помнит. Я- напомню: приблизительно каждый десятый вагон- был Рос Жел Дороги! так скока же этого хлама у нас, по всей Украине- всего??? Как мне очевидно, пани Геращенко не читает Цензор. А зря!
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Я-всегда честен, в ИНЕТе. Врать тут- чревато, что мне, кстати- очень даже нравится. Так вот, я утверждаю- был именно каждый десятый вагон. Я САМ это считал. Все они- шли в порт, не только порожнем вовсе, а с грузом. По звуку слышно. Были и порожнем. Как я понимаю, под уголек, который, якобы, из какой-то ЮАР... Отвечаю, за каждое слово.
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Я Вам верю. Вопрос как Вы определяли принадлежность вагонов к РФ? Я просто почему так акцентирую на этом внимание, потому что знаю, сколько вагонов грузит Украина, а сколько Россия. 1 к 10 только в обратную сторону.
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На каждом из них была надпись: Российские Железные Дороги. И эмблемка какая-то, честно говоря- не помню- какая именно.
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значит в Крыму у нас ничего не украли, а вот вагоны у нас украли!!)))
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Вот!!! Я это знал, чес слово. Надо ещё разок проехать к этому местечку, у пляжа нашего. Пересчитать снова, вагончики. И снова- охренеть, как мне кажется.
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Ну, это- статистика. А вот личные впечатления- это нечто иное. Я же написал- я охренею. Почему бы и не охренеть, лишний раз?
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Личные впечатления штука опасная! Не боитесь слишком сильно охренеть?
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Нет. По крайней мере- надеюсь, что не случится. Я уже стока всякого повидал, в Этой Жизни...
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объявить, что в случае невозврата, Украина будет ВЫНУЖДЕНА, прекратить выплату пенсий.
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Пля, эти громогласные заявы и требования вызывают слёзы умиления. Попросите, нет, потребуйте у них ... А пох чего, главное чего нибудь большого. И чтобы по всем каналам показали как вы отстаиваете интересы Украины. Можно с повторами в утренних и вечерних новостях. Билборды тоже подойдут.
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А БЕСЦЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ НА ДОНБАССЕ И В КРЫМУ !!!???
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Спрашивается! А нахрена Народу Украины такая власть,которая методично расписывается в собственном неумении управлять страной?Вон Климкин с депортацией одного консула не может решить вопрос,а тут сразу 30 000 вагонов украли! В стране никто, ни за что, не отвечает,или же сами себя оговаривают?
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Для балансу анексуйте російські вагони, які тисячами їздять по наших станціях. Ніби і нема війни. Запитайте про них у Президента.
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Наконец-то, подсчитали, сколько вагонов не хватает, а сколько еще прочего "подарили", к совести взывает, смех сквозь слезы...
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просто девочка не в теме и не в доле...30000 по 20 тонн...тонна металлолома 24 бакса...где то порядка 10млн баксов ушло на курятину...
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А переплавленная листовая и ПРофильная сталь из этих вагонов будет стоить ещё дороже и очень очень дороже в зелени и евро!??
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Пооищите под шильдами в составах метинвеста, лемтранса и прочих компаниях гудка даунецкого партнера шоколада. Уже писали про схему "постройки" на рамах УЗ в 2014-15гг
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Кацапія влаштувала блокаду Азовського моря , натомість Україна щоб дошкулити кацапам , дала зелене світло для всіх кацапськи вантажоперевезень залізницею до наших портів . А передача транспортним компаніям Кацапій вагомої частини залізничних перевезень в Україні. Кажеш соє що іде війна з кацапією ???
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Ну да, вы скоты шоколадные с террористами торговали во всю во время войны, нагнали туда вагонов, а теперь скулите на весь мир о том, что террористы и оккупанты вас кинули. Меньше Родиной торговать нужно, мляди.
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требует от РФ и контролируемых ею боевиков отдать "Укрзализныце" 30 тыс. украденных вагонов



Боже, какая невинность, а какой вы результат хотели от торговли с гопниками и бандитами? Україна вимагає від РФ і контрольованих нею бойовиків віддати "Укрзалізниці" 30 тис. вкрадених вагонів, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3773
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина требует от РФ и контролируемых ею боевиков отдать "Укрзализныце" 30 тыс. украденных вагонов, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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