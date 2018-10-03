 Денежные переводы из-за границы могут привести к отмене субсидии, - Минсоцполитики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.
Там отмечают, что получение переводов из-за границы, размер которых превышает 50 000 гривен может "трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии".
Также на решение по расчету субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 000 гривен.
В то же время, в Минсоцполитики отметили, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.
- раз в пол года предьявить банковские распечатки,
- незамедлительно сообщать о появившихся новых доходах (любых, даже если это крупный денежный подарок), если он скрыл, а это выявится позже, то у него снимут все дотации и заставят выплатить всё, что он получил от государства во время обмана,
- если он работает, то в зависимости от его дохода, ему либо снизят доплату (субсидию, называйте как хотите) от государства, либо оставят от зарабатываемых денег максимум 165 евро (может и меньше, в зависимости от разных причин),
- если человек едет в отпуск, то он должен сообщать об этом соответствующим инстанциям и отпуск не должен превышать трёх недель в году,
- человек должен ежемесячно письменно доказывать свою деятельность по поиску работы (письменные распечатки заявлений на работу с указанием адреса и телефона фирмы, куда он пробовал устроиться).
Только не говорите мне, что 165 евро это куча бабок, у многих это оплата за свет и отопление в месяц.
Да, уровень жизни не сравнимо выше, но всё не берётся ни откуда - за ВСЁ платится, мои отчисления по зарплате такие, что я понимаю, что если сяду на "дотацию", то всё уже мной уплачено, но это не лишит меня понимания, что в это время на мои дотации будет работать кто-то другой. Даже такое богатое государство, как Германия, заботиться о получении налогов с любого вида моей деятельности - это нормально.
вы тут все такие умные пишите что надо платить налоги и т.д. и т.п. но почему то молчите как рыба об лед об уровне воровства тех же налогов в ваших примерах!!
А так в стране минималка должна быть 10 000 грн, потому что это всего 350$.
Скоро всі заробітчани перетягнуть туди всіх родичів і валюти не буде ВЗАГАЛІ!