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 Экономика, Общество
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Все про:субсидия (412) перевод (66) Министерство социальной политики (587)

 Денежные переводы из-за границы могут привести к отмене субсидии, - Минсоцполитики

Получение больших денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Там отмечают, что получение переводов из-за границы, размер которых превышает 50 000 гривен может "трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии".

Также на решение по расчету субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 000 гривен.

В то же время, в Минсоцполитики отметили, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для оформления субсидии достаточно заявления и декларации о доходах, - Рева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3089364
 
   
 Топ комментарии
 
холопы все еще по прежнему много жрут. не порядок.
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Іще одна "потужна" реформа від бугая Реви.
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Рэва, та не мелочись уже, сама поездка за границу должна отменять субсидии, или еще круче-получил загранпаспорт, все, пшел вон, субсидия не положена
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"Но украинцы решили их за это уничтожить"....нафига вообще отвечать таким козлам ? Спам их место.
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Донбасяне хотели московского царя, а не свободы, никого никуда выкидывать донбасяне не мечтали даже.
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бензин по 32, заправить бак 1200, пробки, в супермаркете очереди, чеки по 300-400, и тут же-- дайте субсидию! я плачУ налоги, и хочу, что бы за них укрепляли армию, строили дороги, улучшали медицину, а не содержали старую бабку в 3х комнатной квартире, которая уже завещала ее внуку, который учится на платном в ВУЗе, и тратит 50гр в день на пиво. нах он мне нужен! размен 3х1 и деньги внуку.
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Заправив бак, ты уже отслюнявил на дороги. 300-400 грн чек в маркете, это ужин на троих-четверых, на армию с тебя собирают отдельной статьей, на медицину и прочее с тебя взымают подоходный. Остальное в твоем спиче вообще бредятина
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1. о бензине-народ не бедствует, и +500 гр в месяц на отопление не предмет для визга. 2. чем изображать умника, и писать бред, взгляни как формируются бюджеты, как наполняются, и куда расходуются. 3. два пенсионера, получают 2+2=4 тыс, платят 400гр за коммуналку, 3х ком, в одной склад хлама, в другой консервация, в третьей телевизор и кровать. Уже завещали внукам, возят тоже бесплатно по секциям и кружкам. А у детей евробляха, разведены для субсидии, ЧПшники, налог 1400 гр в месяц=2800, это по 700 на пенсию родителям в мес, кричат- "Порошенко продай завод. дай родителям 5000". Продайте квартиру, купите однокомнатную, отдайте детям деньги, пусть купят нормальную машину на украинской регистрации, и возят детей в спортшколу, а сами откроют микробизнес, выращивают капусту. и не скиглят.
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А то, что эта бабка ишачила всю жизнь, оплачивая своими налогами твою жизнь начиная с детского сада или скорее детдома (не уважаешь стариков, значит нет родителей) пока ты вместо уроков рукоблудил, для тебя ничего не значит ? Поэтому и живём так...моя хата скраю, а на остальных плевать.
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Бабка ишачила, содержала свою бабку, теперь пусть ишачат ее дети и внуки, и содержат её. Мне она нах не впала, с ее квартирой и субсидиями. Специально для тебя, сердобольный-я содержу налогами несколько десятков пенсионеров, вынужденно, а мои пенсионеры, при стаже 42 и 45 получают 3500. У вас в башке каша из совка и еврожизни. Немец зарабатывает для ВВП Германии 8 тыс евро в месяц, а ты максимум 25, но хочешь автобаны, мерседес, и двухэтажный дом.
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Налоги должны идти на развитие страны, а не на оплату коммуналки соседу - алкашу или тому, кто получает зарплату в конверте. Надо ввести льготы тем, кто их заслужил ( участники АТО, семьи погибших в АТО, инвалиды и т д ), ввести такой тариф на норму потребления, чтобы его могла оплатить бабушка, а остальные - каждый за себя.
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В богатой Германии, если человек получает любую помощь от государства, он обязан:
- раз в пол года предьявить банковские распечатки,
- незамедлительно сообщать о появившихся новых доходах (любых, даже если это крупный денежный подарок), если он скрыл, а это выявится позже, то у него снимут все дотации и заставят выплатить всё, что он получил от государства во время обмана,
- если он работает, то в зависимости от его дохода, ему либо снизят доплату (субсидию, называйте как хотите) от государства, либо оставят от зарабатываемых денег максимум 165 евро (может и меньше, в зависимости от разных причин),
- если человек едет в отпуск, то он должен сообщать об этом соответствующим инстанциям и отпуск не должен превышать трёх недель в году,
- человек должен ежемесячно письменно доказывать свою деятельность по поиску работы (письменные распечатки заявлений на работу с указанием адреса и телефона фирмы, куда он пробовал устроиться).

Только не говорите мне, что 165 евро это куча бабок, у многих это оплата за свет и отопление в месяц.
Да, уровень жизни не сравнимо выше, но всё не берётся ни откуда - за ВСЁ платится, мои отчисления по зарплате такие, что я понимаю, что если сяду на "дотацию", то всё уже мной уплачено, но это не лишит меня понимания, что в это время на мои дотации будет работать кто-то другой. Даже такое богатое государство, как Германия, заботиться о получении налогов с любого вида моей деятельности - это нормально.
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а в богатой германии теща местного депутата (официально пенсионерка на полной дотации государства) то же покупает виллу в Испании?!!

вы тут все такие умные пишите что надо платить налоги и т.д. и т.п. но почему то молчите как рыба об лед об уровне воровства тех же налогов в ваших примерах!!
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бехня по відпустці - 4 тижні за 1 раз можна брати просто роботодавці не охоче ідуть і вимагають пояснити причину
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Они бы лучше так коррупцией занялись и офшорами. Вот там все деньги.
А так в стране минималка должна быть 10 000 грн, потому что это всего 350$.
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пенсіонерам з вставними золотими зубами субсидій не давати ! А коли молодий здоровий мужик з двома нирками заїкається про субсидію - це вааще пурга. )))
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Таке відчуття що нас грабують, злодії з великої дороги (верховної Ради)
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ШО ? Ляшко без субсидии ? Дискриминация ЛГБТ...
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ви злодій офшорні і так знаєте що поступлення грошей зменшується а відтік робочої сили тільки зростає.
Скоро всі заробітчани перетягнуть туди всіх родичів і валюти не буде ВЗАГАЛІ!
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Тупые. Не надо никаких переводов. Открывается счёт в банке страны где работает заробитчанин, а карта передаётся семье для пользования здесь. Вуаля.
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А по украинскому паспорту откроют счёт в польском банке?
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Если я работая за границей вышлю деньги кому то из родителей на дорогостоящую операцию то я лишу их права на субсидию? Пускай умирают или потом я должен буду оплачивать и газ для них?
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Нет , Вы должны работаеть только на себя, а на субсидию Вашим родителям заплатят налоги другие дети.
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Перевод это своего рода доход. Абсолютно правильно, так как те, кто в состоянии оплатить, не должны получать субсидии, предназначенные для тек, кто в них нуждается.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДенежные переводы из-за границы могут привести к отмене субсидии, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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