 Ночью террористы в течение двух часов обстреливали защитников Водяного, - Гуцуляк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"С часа ночи в направлении оккупированного пгт Славяносербск враг выпустил в течение 20 минут 8 мин калибром 120 мм по защитникам Крымского. Наши военные, без нарушения Минских соглашений, заставили врага соблюдать режим тишины", - сказал он.

Гуцуляк отметил, что позже, из около 3:00 ночи, в течение почти двух часов, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Водяного: "С 07.30 оккупанты выпустили здесь несколько мин калибром 82 мм".

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"Боевых потерь среди наших военнослужащих с начала текущих суток нет", - добавил он.