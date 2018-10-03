EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  270  0
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5370) обстрел (7267) Донбасс (17075) Гуцуляк (48)

 Ночью террористы в течение двух часов обстреливали защитников Водяного, - Гуцуляк

С начала текущих суток по состоянию на утро в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на Донбассе зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"С часа ночи в направлении оккупированного пгт Славяносербск враг выпустил в течение 20 минут 8 мин калибром 120 мм по защитникам Крымского. Наши военные, без нарушения Минских соглашений, заставили врага соблюдать режим тишины", - сказал он.

Гуцуляк отметил, что позже, из около 3:00 ночи, в течение почти двух часов, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Водяного: "С 07.30 оккупанты выпустили здесь несколько мин калибром 82 мм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 34 вражеских обстрела, - штаб ОС

"Боевых потерь среди наших военнослужащих с начала текущих суток нет", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3089363
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочью террористы в течение двух часов обстреливали защитников Водяного, - Гуцуляк
 
 
 
 
 
 вверх