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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов посетил флагманы бронетанковой промышленности Украины - Харьковский бронетанковый завод им. Малышева и Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова, где ознакомился с работой новых технологических линий для производства современных танков и бронетранспортеров.

На бронетанковом заводе по поручению Президента Украины П. Порошенко также состоялась торжественная передача вооружения и военной техники для ВСУ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов 01
Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов 02
Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов 03

Смотрите: Все новые разработки украинского ОПК, прошедшие испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская армия получила модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения, а также военную грузовую технику.
Секретарь СНБО Украины отметил, что во время глубокой модернизации и переоснащения танков были внедрены новые конструктивные решения - "разработана и установлена автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, что также позволяет вести огонь управляемыми ракетами".

Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов 04
Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов 05
Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов 06

Кроме того, Турчинов отметил, что уровень защиты и конструктивные изменения, внесенные с учетом использования БТР-4 в боевых условиях, "сделали ее одной из самых эффективных боевых машин в Вооруженных Силах Украины".
По словам Турчинова, производство, модернизация и восстановление боевой техники и вооружений для украинской армии поставлены на конвейер.

Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов 07

"Так, с начала года украинскими предприятиями согласно государственному оборонному заказу было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.
"Важно, - подчеркнул Секретарь СНБО Украины, - что развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест".

Так, по словам Турчинова, для изготовления военной техники, которую сегодня и накануне передали ВСУ, "были задействованы четыре мощных харьковских предприятия - Харьковский бронетанковый завод имени Малышева, Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, Балаклейский ремонтный завод и Харьковский завод специальных машин" .

"Оборонная промышленность Харьковщины существенно усиливает обороноспособность нашей страны. Произведенная предприятиями броня стала надежной защитой для наших военнослужащих", - подчеркнул он, добавив, что каждый день упорного труда отечественных оборонных предприятий" делает нас сильнее и приближает победу Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3089359
 
   
 Топ комментарии
 
Про сильнее и приближает победу - пустозвонство. Вся кондиционная оборонка уходит на экспорт. Это нормально, при условии, что своя армия полностью оснащена новейшими видами вооружений.
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разведчик семОчко рыдает от смеха.
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Та не лучше про гения-экономиста. Розвиток ОПК - це зміцнення обороноздатності та економіки держави і створення нових робочих місць, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1583 Исходя из его постулатов, совок развалился от чрезмерного укрепления экономики. Я конечно понимаю, что выборы на носу и пургу нести должен каждый желающий в них участвовать, но то что ВПК это благо для экономики уже не в какие ворота не лезет. Розвиток ОПК - це зміцнення обороноздатності та економіки держави і створення нових робочих місць, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1583
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ВПК це гарантія існування незалежної України.
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Ну если ВПК работает на экспорт (хотя бы 70%) и имеет соответствующие объемы заказов, тогда можно говорить о том, что он не тянет деньги из бюджета, но это явно не наш случай. А так кровавый пластырь несет очередную пургу для лохов.
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А що хіба щось змінилось і це губастеньке лайно вже повернуло Крим?
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Складно лапшу на вуха розвішує. Ви вже нарозвивали так (взірвані 4 склади боєприпасів, міномети "молот", що вибухають під час стрільб тощо), що мало місця.
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А какая разница из-за чего?
Что приоритетнее: плохой миномет, плохая мина или плохие стрелки?
В любом случае это показатель качества оружия и минометчиков.
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Разница содержится в правильном ответе, а не в зраде...
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Правильный ответ следующий: Молот - дерьмо.
Очень скоро его снимут с вооружения, как опасное непредсказуемое оружие.
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"Молот - дерьмо"
Извините, для меня это не доказательство...
Зачеркнул специально, чтобы продемонстрировать "доказательство" на все случаи жизни.
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А я тебе ничего доказывать не обязан и не собирался.
Любые мои доводы тебя не убедят.
"Правда, сказанная устами не друга, очень часто воспринимается, как ложь"
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Бла-бла-бла и зрада. Вот суть твоих постов, Шариков. Доводы.. Разве это доводы? Это пустой трёп языком.
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Якщо міна вибухає передчасно, то рознесе будь який міномет.
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Про сильнее и приближает победу - пустозвонство. Вся кондиционная оборонка уходит на экспорт. Это нормально, при условии, что своя армия полностью оснащена новейшими видами вооружений.
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разведчик семОчко рыдает от смеха.
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Пастор кстати был бы очень неплохой президент.
Но не хочет... А вот оружие и технику он любит, знаю по личным знакомым, которые знают его.
И дело своё в СНБО любит тоже.
Он не святой, но кстати в коррупции замешан поменьше большинства.
Про Крым? Давайте не будем а? Когда у вас две трети личного состава переходят под знамёна врага защитить вы можете только свою жопу, которую надо грузить и вывозить оттуда нафиг, что и было сделано.
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Ага, Крим просрав, бузу на донбасі випустив з-під контролю. Щось почав робити тільки Порошенко, але він для вас ворог №1. як і для пуйла.
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кацы - лучшие агитаторы за Порошенко. стоит послушать только, как они дерьмом исходят при одном упоминании... Розвиток ОПК - це зміцнення обороноздатності та економіки держави і створення нових робочих місць, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3249
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ты видать добровольцем в военкомат стоял???, ах да!, ты на майдане сотней в то время руководил!)))
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Та да, коли РНБО командувала дамбаська акушерка, то Бамбаський заколот не проґавила б ні в жисть.
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Йому ліпше збирати на молитви баптистів, а не керувати РНБО.
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а кому керувать???..манагерам рошен???)))
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А що, крім рошену та інородного фронту в Україні немає достойних кандидатів? Поставити вояка-патріота, який на свої очі бачив кацапську нечисть і її трохи прорідив і буде все гаразд.
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так устроена политическая-дерьмократическая система..можно поставить-согласен, только тогда "западные партнеры" будут орать ХУНТА!!)))
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Надо чтобы кандидата в президенты выдвинула УПЦ КП после получения Томоса. Необязательно чтобы кандидат был священником. Церковь на втором месте по доверию после ВСУ (генералы не в счёт). За кандидата от УПЦ КП проголосуют и старые и молодые. Это обеспечит 100% победу на выборах президента и спасёт Украину от олигархов, в числе которых Порошенко, также не пролезет в президенты и представитель олигархов. УПЦ КП обязана выдвинуть своего кандидата в президенты, если она за Украину, украинцев, верит в Бога и не снюхалась с олигархами. Убивать кандидата от УПЦ КП не решатся, это чревато повторением событий 1648-го года.
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Не буде. Ви хоча б будівельною бригадою керували? Навіть це не просто і потребує знань та досвіду.
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Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности и экономики государства и создание новых рабочих мест = вода в речке мокрая, если кто не знал.
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А, что-же, он, по вашему, должен сказать?
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И потому мы закупили б/у вертолетов на 500 000 000 евро.........
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ВПК является авангардом экономики, только если там разрабатываются высокие технологии.
Для этого нужны конструкторы, технологи, материалы высокого уровня.
А сварить из трубы Молот, который убил больше украинских воинов, чем расиян, много ума надо.
Потому и качество его такое.
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Кажете , що Україні нічим віддавати зовнішні борги, бо на внутрішньому ринку дефіцит доларів і тому гривня падатиме....
А чому, дефіцит, і звідки він взявся?
-Мафіозний кагал виводить в офшори 10-12 млрд.дол щорічно
-Половина економіки працює в тіні - не платить податків ( не платить не лише валютою, але й гривнею)
-Корупція і мародерство - тому в Україну не йдуть іноземні інвестиції...
-В Україну не бажають інвестувати доморощені олігархи мафіозного кагалу
-Але... за даними Державної служби статистики, станом на кінець 2017-го українські олігархи влили в акціонерний капітал іноземних компаній 6,3 мільярда доларів???

Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/finance/10284336-ukrajina-pidkoryuye-zovnishni-rinki-eksperti-poyasnili-uspih-vitchiznyanogo-biznesu.html
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криза жанру!
Ска ніфіга окрім мародерства не роБЛять
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як на зїзді в кпсс!
Тільки лозунги і НІФІГА!
Одні злодійства в голові - як украсти побільше поки біля корита
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Все правильно бает Пластырь.
Но он сдал Крым.
И мы это помним, сколько бы это чмо не пиарилось...
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Давай пастор, "безбожно" жги бикфордов шнур, ватных пердаков!
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картинки красивые для экскурсий. Любая речь депутата от сельсовета до ВР начинается словами о создании рабочих мест. А много их создано за 4 года? Да зайдите в любую баню, там много рабочих мест...для ваших языков.
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Це не його справа створювати робочі місця, для цього існує уряд. Він займається оборонкою.
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ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ ГОДА В УКРАИНЕ ОТКРЫЛИ 56 НОВЫХ ЗАВОДОВ. КАРТА ПРЕДПРИЯТИЙ
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/za-dva-poslednih-goda-v-ukraine-otkryli-56-novyh-zavodov-karta-predpriyatiy-806085.html

И это данные за 2015-2016 года!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазвитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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