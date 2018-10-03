 Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов. ФОТОрепортаж

На бронетанковом заводе по поручению Президента Украины П. Порошенко также состоялась торжественная передача вооружения и военной техники для ВСУ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
Украинская армия получила модернизированные танки Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения, а также военную грузовую технику.
Секретарь СНБО Украины отметил, что во время глубокой модернизации и переоснащения танков были внедрены новые конструктивные решения - "разработана и установлена автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, что также позволяет вести огонь управляемыми ракетами".
Кроме того, Турчинов отметил, что уровень защиты и конструктивные изменения, внесенные с учетом использования БТР-4 в боевых условиях, "сделали ее одной из самых эффективных боевых машин в Вооруженных Силах Украины".
По словам Турчинова, производство, модернизация и восстановление боевой техники и вооружений для украинской армии поставлены на конвейер.
"Так, с начала года украинскими предприятиями согласно государственному оборонному заказу было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.
"Важно, - подчеркнул Секретарь СНБО Украины, - что развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест".
Так, по словам Турчинова, для изготовления военной техники, которую сегодня и накануне передали ВСУ, "были задействованы четыре мощных харьковских предприятия - Харьковский бронетанковый завод имени Малышева, Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, Балаклейский ремонтный завод и Харьковский завод специальных машин" .
"Оборонная промышленность Харьковщины существенно усиливает обороноспособность нашей страны. Произведенная предприятиями броня стала надежной защитой для наших военнослужащих", - подчеркнул он, добавив, что каждый день упорного труда отечественных оборонных предприятий" делает нас сильнее и приближает победу Украины".
Что приоритетнее: плохой миномет, плохая мина или плохие стрелки?
В любом случае это показатель качества оружия и минометчиков.
Очень скоро его снимут с вооружения, как опасное непредсказуемое оружие.
Молот- дерьмо"
Извините, для меня это не доказательство...
Зачеркнул специально, чтобы продемонстрировать "доказательство" на все случаи жизни.
Любые мои доводы тебя не убедят.
"Правда, сказанная устами не друга, очень часто воспринимается, как ложь"
Но не хочет... А вот оружие и технику он любит, знаю по личным знакомым, которые знают его.
И дело своё в СНБО любит тоже.
Он не святой, но кстати в коррупции замешан поменьше большинства.
Про Крым? Давайте не будем а? Когда у вас две трети личного состава переходят под знамёна врага защитить вы можете только свою жопу, которую надо грузить и вывозить оттуда нафиг, что и было сделано.
Для этого нужны конструкторы, технологи, материалы высокого уровня.
А сварить из трубы Молот, который убил больше украинских воинов, чем расиян, много ума надо.
Потому и качество его такое.
А чому, дефіцит, і звідки він взявся?
-Мафіозний кагал виводить в офшори 10-12 млрд.дол щорічно
-Половина економіки працює в тіні - не платить податків ( не платить не лише валютою, але й гривнею)
-Корупція і мародерство - тому в Україну не йдуть іноземні інвестиції...
-В Україну не бажають інвестувати доморощені олігархи мафіозного кагалу
-Але... за даними Державної служби статистики, станом на кінець 2017-го українські олігархи влили в акціонерний капітал іноземних компаній 6,3 мільярда доларів???
Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/finance/10284336-ukrajina-pidkoryuye-zovnishni-rinki-eksperti-poyasnili-uspih-vitchiznyanogo-biznesu.html
Ска ніфіга окрім мародерства не роБЛять
Тільки лозунги і НІФІГА!
Одні злодійства в голові - як украсти побільше поки біля корита
Но он сдал Крым.
И мы это помним, сколько бы это чмо не пиарилось...
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/za-dva-poslednih-goda-v-ukraine-otkryli-56-novyh-zavodov-karta-predpriyatiy-806085.html
И это данные за 2015-2016 года!!!!!!!!!!!