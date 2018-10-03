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 За взятку в 8 тыс. гривен будут судить прокурора на Хмельнитчине

В Хмельницкой области будут судить прокурора одного из районов за взяточничество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

В июне этого года сотрудники Управления защиты экономики в Хмельницкой области под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками СБУ и Главного следственного управления Национальной полиции задокументировали противоправную деятельность прокурора одного из районов Хмельницкой области.

За содействие в решении вопроса о назначении гражданину наказания, не связанного с реальным лишением свободы, чиновник требовал и получил от него неправомерную выгоду в сумме 8000 гривен. Задержали фигуранта при получении оговоренной суммы.

По результатам досудебного расследования собрано достаточное количество доказательств в совершении указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор из Мелитополя задержан на взятке в $5 тыс., - ГПУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3089358
 
   
 Топ комментарии
 
Позорит прокуратуру, да нормальному прокурору 8000 даже на обед в ресторане не хватит. Конечно таких они будут судить, демпингует....
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Золотые слова, это не взятка прокурору, а горькая насмешка. Чему их только Луценко учит.
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Киевские прокуроры скрежещут зубами - чувак демпингует....
Повинен наказанию!
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Позорит прокуратуру, да нормальному прокурору 8000 даже на обед в ресторане не хватит. Конечно таких они будут судить, демпингует....
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Золотые слова, это не взятка прокурору, а горькая насмешка. Чему их только Луценко учит.
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Да...Измельчали прокуроры... Даже номер на автомобиль по типуВС0333АА купить не хватит.
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Оштрафуют, извинятся, отпустят
Пойдёт на повышение
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Не, на повышение не пойдет. Прокурору настолько демпинговать нельзя! Он же своим демпингом полностью обвалит рынок прокурорских услуг!
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Вот если бы наколядовал хотяб 8 миллионов - тогда бы точно повысили. А так, позорище какое-то, а не прокурор.
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Киевские прокуроры скрежещут зубами - чувак демпингует....
Повинен наказанию!
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Ну якщо за хабарі в декілька десятків тисяч гривень дають штраф в п'ять тисяч, то цього прокурора за таку суму певно нагородять почесним знаком «Самий скромний прокурор України»
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Бриллиантовые прокуроры, смеются где-то в своих особняках.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа взятку в 8 тыс. гривен будут судить прокурора на Хмельнитчине
 
 
 
 
 
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