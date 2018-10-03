 Характерный ответ старой системы, - Супрун о решении комитета Рады о просьбе об ее увольнении

Об этом Супрун написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Воспринимаем вчерашнее постановление комитета по вопросам здравоохранения об обращении в Кабинет министров Украины с требованием уволить команду агентов изменений МЗУ - как характерный ответ старой системы, которая более всего стремится сохранить статус-кво. Очень хорошо, что регулярно получаем такой фидбэк. Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос на настоящие изменения. Мы чувствуем мощную поддержку миллионов украинцев и будем работать с еще большим вдохновением. Спасибо за поддержку всем, кто помогает Украине перейти от устаревшей советской модели к современной мировой в системе здравоохранения!", - заявила и.о. министра здравоохранения.

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Также Супрун рассказала об успехах реформ в Минздраве за 2 года работы ее команды: "Удалось:

Дать пациентам выбор лечиться у того врача, которому они доверяют. Бесплатно и без ограничений.. Уже почти 19 млн граждан выбрали своих врачей. Эта цифра ежедневно растет.

Мы начали финансировать необходимые пациентам медуслуги через НСЗУ вместо простого содержание медицинских учреждений. Первые 161 медучреждение уже получили более 800 млн грн от Нацслужбы здоровья за последние 3 месяца. Это происходит без посредников и по прозрачным справедливыми процедурами. Тысячи врачей уже получили существенно повышенные зарплаты.

Лекарства от самых распространенных и опасных для украинцев хронических болезней можно получить бесплатно или с существенной скидкой по программе "Доступные лекарства" - в каждой 3-й аптеке страны. 6,6 миллиона граждан уже пользуются этой программой.

Продолжаются эффективные государственные закупки лекарств и медицинских изделий через международные организации. В этом году Украина впервые выходит на обеспечение 100% запросов больниц по 12 направлениям, среди которых лекарства от тяжелых болезней, как гемофилия, детский церебральный паралич, лекарства для трансплантации. Каждую неделю новые партии лекарств доставляются в регионы.

Впервые за 7 лет в Украине есть все вакцины для плановых прививок.

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В Украине развивается система региональных кардиоцентров, оснащенных современным ангиографическим оборудованием. Впервые за всю историю независимой Украины каждый украинец с острым инфарктом миокарда в критической ситуации может получить стент бесплатно.

Сегодня на правительстве будет принято распоряжение о перераспределении средств (более 100 млн грн), которые нам удалось найти, для того чтобы отправить на лечение за границу граждан, состоящих на учете по этой программе. За последние два года по этой программе пролечили больше украинцев чем за все предыдущие годы вместе взяты".





Ранее Комитет Рады снова проголосовал за отставку Супрун.