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 Политика Украины
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Все про:медицина (1686) Минздрав (1719) Супрун Ульяна (344)

 Характерный ответ старой системы, - Супрун о решении комитета Рады о просьбе о ее увольнении

Решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендовать парламенту обратиться к правительству относительно соответствия занимаемым должностям и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского является "характерным ответом старой системы, которая более всего стремится сохранить статус-кво".

Об этом Супрун написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Воспринимаем вчерашнее постановление комитета по вопросам здравоохранения об обращении в Кабинет министров Украины с требованием уволить команду агентов изменений МЗУ - как характерный ответ старой системы, которая более всего стремится сохранить статус-кво. Очень хорошо, что регулярно получаем такой фидбэк. Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос на настоящие изменения. Мы чувствуем мощную поддержку миллионов украинцев и будем работать с еще большим вдохновением. Спасибо за поддержку всем, кто помогает Украине перейти от устаревшей советской модели к современной мировой в системе здравоохранения!", - заявила и.о. министра здравоохранения.

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Также Супрун рассказала об успехах реформ в Минздраве за 2 года работы ее команды: "Удалось: 

Дать пациентам выбор лечиться у того врача, которому они доверяют. Бесплатно и без ограничений.. Уже почти 19 млн граждан выбрали своих врачей. Эта цифра ежедневно растет.

Мы начали финансировать необходимые пациентам медуслуги через НСЗУ вместо простого содержание медицинских учреждений. Первые 161 медучреждение уже получили более 800 млн грн от Нацслужбы здоровья за последние 3 месяца. Это происходит без посредников и по прозрачным справедливыми процедурами. Тысячи врачей уже получили существенно повышенные зарплаты. 

Лекарства от самых распространенных и опасных для украинцев хронических болезней можно получить бесплатно или с существенной скидкой по программе "Доступные лекарства" - в каждой 3-й аптеке страны. 6,6 миллиона граждан уже пользуются этой программой.

Продолжаются эффективные государственные закупки лекарств и медицинских изделий через международные организации. В этом году Украина впервые выходит на обеспечение 100% запросов больниц по 12 направлениям, среди которых лекарства от тяжелых болезней, как гемофилия, детский церебральный паралич, лекарства для трансплантации. Каждую неделю новые партии лекарств доставляются в регионы.

Впервые за 7 лет в Украине есть все вакцины для плановых прививок.

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В Украине развивается система региональных кардиоцентров, оснащенных современным ангиографическим оборудованием. Впервые за всю историю независимой Украины каждый украинец с острым инфарктом миокарда в критической ситуации может получить стент бесплатно.

Сегодня на правительстве будет принято распоряжение о перераспределении средств (более 100 млн грн), которые нам удалось найти, для того чтобы отправить на лечение за границу граждан, состоящих на учете по этой программе. За последние два года по этой программе пролечили больше украинцев, чем за все предыдущие годы вместе взятые".

Характерный ответ старой системы, - Супрун о решении комитета Рады о просьбе о ее увольнении 01
Характерный ответ старой системы, - Супрун о решении комитета Рады о просьбе о ее увольнении 02

Ранее Комитет Рады снова проголосовал за отставку Супрун.

Источник: https://censor.net.ua/n3089354
 
   
 Топ комментарии
 
Корупціонери в шоці..
Нарешті прийшла людина яка намагається припинити безлад та зловживання на закупках.
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Жопа - это ситуация, до которой довела украинскую медицину фарммафия, с которой Супрун борется и довольно успешно, поэтому фарммафия не жалеет денег ни на подкуп депутатов ни на оплату ботоферм на цензоре и ко, чтобы только убрать Супрун
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Насправді вся "реформа" медицини звелася до її знищення. Стару корумповану систему змінила нова - ідіотська.
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а фидбэк это шо такое?
наверное жопа по латыни Характерный ответ старой системы, - Супрун о решение комитета Рады о просьбе об ее увольнении - Цензор.НЕТ 440
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а по смыслу выходит шо ЖОПА)))
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Жопа - это ситуация, до которой довела украинскую медицину фарммафия, с которой Супрун борется и довольно успешно, поэтому фарммафия не жалеет денег ни на подкуп депутатов ни на оплату ботоферм на цензоре и ко, чтобы только убрать Супрун
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Хорошая подборка по разным направлениям медобслуживания и закупке лекарств.

Один недостаток - Петю трудно обвинить, вся вина списывается на непосредственных виновников...
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- Наших невест, - возразил дворник Тихон, - давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня, старухи живут на полном пенсионе.(с)
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Насправді вся "реформа" медицини звелася до її знищення. Стару корумповану систему змінила нова - ідіотська.
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Корупціонери в шоці..
Нарешті прийшла людина яка намагається припинити безлад та зловживання на закупках.
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Бабло через *офшоркі* і ліки та вакцини в кінці року ? ..
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шо ты мелешь? я себе и ребенку сделал в этом году без проблем. Позвонил доктору - вакцина есть - Есть. Записался на следующий день, сделал. Бесплатно. Себе от дифтерии и столбняка, ребенку плановая от полиомелита. Хватит ныть уже и распространять фейки с одноглазников.
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Незабаром вона їх доб'є. Та й нас теж... вилікує.
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Вона знищує залишки нашої медицини, за планом жидомасонів
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Пришёл в поликлинику на рентген носа после тренировки.
Раньше пришёл, сделал и всё. А сейчас - отстой очередь в регистратуру, потом отстой очередь к семейному врачу, потом отстой очередь к лору и только потом уже отстой очередь на рентген.
А её дебильные советы уже разошлись мемом.
Иди ты нахер, корова!
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надо было заранее позвонить семейному врачу и он бы записал на определенное время и все )))
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и что, всё??
нахрена мне цепочка из лора и этого врача перед рентгеном??
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А что тебе єто даст?Врач должен смотреть и лечить!
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А рентгенологи что, теперь заключение не пишут к снимкам?
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есть процедура, это все равно что, если болит живот, идти к хирургу и сделать операцию на желудке, а потом уже обратится к гастроэнторологу
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Её дебильные советы- Это ПесТня! Хотелось бы- чтобы лебединая.
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Ага. Раньше очередей,типа не было? Пришел,сделал,и все? Раскидал бабулек впереди себя,что ли? Не знаю,куда вы там ходите и при чем тут лор? Самоуправство на местах.
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100%, в настоящее время я вообще беру талон к семейному врачу через личный кабинет в инете, прихожу на указанное время и фактически без очереди попадаю к семейному врачу, но иногда бывают сбои, потому что есть совкодрочеры и хитровжаренные которым нужно только спросить или у них нет талона, но они уже заняли живую очередь и Супрун тут так точно ни при чем.
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Не неси бред! Если ты неучь то так и будешь стоять в очередях! Электронная очередь https://helsi.me/ слышал такое? Записывайся к врачу и лечись наздоровье. Сеешь здесь ложь! Характерна відповідь старої системи, - Супрун про рішення комітету Ради щодо прохання про її звільнення - Цензор.НЕТ 4366
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как бы я не против змин...НО!)
Дать пациентам выбор лечиться у того врача, которому они доверяют. Бесплатно и без ограничений.. Уже почти 19 млн граждан выбрали своих врачейИсточник: https://censor.net.ua/n3089354

население Украины должно равняться 19 миллионам????...да я никому из них не доверяю!))), а кому доверяю - хотят денег!))))
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я например и вся семья уже выбрали себе врача, кто не хочет выбирать - его проблемы
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ну и болей себе в тряпочку....
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Чем больше пациентов кому-то доверяют, тем выше зарплата у этого врача...
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ты путаешь между "доверять" и "лечить"...."доверяют" пока..от безисходности по месту жительства...
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подорожник ей на лоб прилепите
а лучше лопух, может полегчает
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Ведьма! Баба-яга! Ужас!
... есть все вакцины!(((((((((((((( Шоб тебе так жилось зараза.Убийца!
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Знаю двух ученых женщин-красавиц; в Раше это Маша Захарова, а у нас - Ульяна Супрун. Характерный ответ старой системы, - Супрун о решении комитета Рады о просьбе о ее увольнении - Цензор.НЕТ 8705
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Сообщу тебе по секрету, что молодость не вечна...
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Жаль. Придется прерваться. И - отвлечься, от просмотра новостей Цензора. Я эту Ведьму, с каждым днем(не шучу!)- ненавижу всё более и более. Потому, дабы не встречать всякую провокационную ересь, о об этом Кошмаре, во плоти... Я просто свалю. Повтор: я Ненавижу Эту Ведьму-Супрун. Люто! Сам, при этом- абсолютно здоров, кстати.
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Это у поклонников Супрун. Ну и последователей Ведьм. Мне это- не грозит.
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Так Супрун же маммолог, представьте себе, кто поклонник Супрун как врача среди мужчин. Характерный ответ старой системы, - Супрун о решении комитета Рады о просьбе о ее увольнении - Цензор.НЕТ 5911
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Я хоть и не совсем здоров, но решительно к Вам присоединяюсь. Вернее к Вашему мнению.
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А за что ненавидишь,можно...по секрету?Нездоровый синдром, однако, ненависть без причины! Может обратишься!
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Лекарства - это да, это есть. Совсем бесплатно, или с небольшой доплатой. Пока, правда, на бумаге. В реале их или нет на данный момент, или есть замена на дешёвые препараты, не дающие желаемого эффекта. И насчёт и.о. Видел немало дур за свою жизнь, но такой... Гена Москаль таки прав.
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розказала))), би як па-новому)), ліки закупляють - які там стоки використання!
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строки!!!, хоча може на стоках)) їх купують - зі знижками - хз!
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новая система еще хуже старой системы. смерть-баба доломала даже те крохи медицины, которые еще работали.
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даешь, сибирскую язву ,по всей Украине
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с большим удовольствием с тобой поделимся!!!!
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Як на мене, то вона реформує медицину. Згадайте про дамбаську акушерку. Ото дійсно була смерть-баба.
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Давай Ульяна дави ето жулье минздравовское!
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Огласите поименный список кого ей надо давить и почему. Пока имеенно она и подтянула в МОЗ жулье из молодой грантоедской поросли.
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Наверное при овоще министр - Богатырева - вот это светило медицины!!! А ее сынок весь фармацевтический рынок под себя подмял. Может подскажите почему в 2013 году антибиотик для лечения гайморита я покупал за 600грн (при курсе 8), а зимой 2018 года антибиотик для лечения того же гайморита в том же носу я покупал за 240грн (при курсе 25)???
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А объясните почему французское лекарство для сердечников у нас, при "реформе" супрун на марше, стоит в 6 раз дороже чем в Польше? У меня товарищ его оттуда постоянно от родственников получает.
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дебилы блять, ноющие. Посмотрите кто ее пытается сковырнуть - богомолец! Богомолец, которая выступает за запрет абортов! хотите обратно в каменный век, дебилы?
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Ну звісно ж - за час правління міністерством Уляни Супрун пані Богомолець та таваріщ Бахтєєва суттєво збідніли, а Донець ніяк не може прикупити собі "омріяний" диплом медика
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Вони НЕ збідніли... вони недобрали від запланованого...
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Выбрали мы врача. Понадобился ребенку - а у него тел. не отвечает, он в командировке, другие не принимают. Что делать? - спросили администратора поликлиники на Троещине. Обращайтесь к Супрун, ответили нам. Все, жопа. Полный жах в медицине наступил. Мне такая медицина не нужна. И налоги, соответственно, нет желания платить на такую ИБД.
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нахер такого врача который не отвечает
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наша даже из Турции через Вайбер общалась
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Все когда либо ходят в отпуск, когда мой семейный врач был в отпуске мне предложили талон к любому работающему в данный момент семейному врачу.
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Ray‏ @Ray_net_ua 14 ч.14 часов назад

Комитет Богомолец обратился к Правительству об увольнении Супрун. О них: Богомолец в коррупционной украинской медицине "заработала" миллионы долларов, 7 квартир, земельные участки, иконы, предметы искуства. Супрун сдала в НАБУ депутата из партии Ляшко, предлагавшего ей квартиру.
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.. І все задекларовано .. а не в *барижних офшорах !
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Молодець ця Супрун. Дай їй Бог здоров"я цю нашу медфарммафію побороти остаточно. Не плачеться, а робить як фахівець-державник свою важку роботу. З Семочком не порівняєш!
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Вот это образец подобострастной дремучести! Явно автор из ее ботофермы.
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Давайте подивимось, хто й звідки реально керував та керує державою
03.10.2018, 14:11 • 174 • 0

‌Люди, які лякають українців загрозою зовнішнього управління, ви серьйозно? Тобто роками й до сьогодні в нас, виявляється, було внутрішнє управління?
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Гаразд, давайте подивимось хто й звідки реально керував та керує державою. Ахметов з Британії, Коломойський з Швейцарії, Фірташ з Австрії, Іванющенко, Януковичі, Арбузов, Новінський, Курченко, Клименко та решта неколишніх з Росії. Власне й ті олігархи та можновладці, які зараз тривало перебувають в Україні, все одно мають житло та активи за кордоном. Дехто обрав Іспанію, Ізраїль, Італію, Францію, інші розвинені країни. Їх діти мають іноземні паспорти, як і їх оточення, що часто займає високі посади тут (до прикладу скандали з громадянством Труханова, Насірова, Рабіновіча, ще купи топ-чиновників й депутатів).
‌Тож яке зовнішнє управління вам ще потрібно?
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‌Для цих людей Україна з її корупцією та недіючими законами - ідеальний майданчик у для заробляння швидких шалених грошей.
Але ви й далі тіште себе ілюзіями щодо їх роботи на майбутнє країни чи побудову ефективної держави. Та не забувайте боятись Госдепу, масонів чи світової закуліси.
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Андрій ГЛУХЕНЬКИЙ
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Може я пропустив ті роки коли медициною керувала Богатирьова. Кралося, закривалося, тендери, синочок..... А тоді щось говорила Богомолець та її ненаситна до монополії на поставку ліків команда? Що міліарди вислизують з рук, що чесні європейські компаніі поставляють все та настояще та ще й дешево?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХарактерный ответ старой системы, - Супрун о решении комитета Рады о просьбе о ее увольнении
 
 
 
 
 
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