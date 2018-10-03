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 Террористов готовят к наступательным действиям: трое оккупантов убиты своими же, - ГУР

Командование ВС РФ скрыто наращивает подготовку оккупационных войск к ведению наступательных действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, на едином оперативном фоне и по единому замыслу с двусторонним оперативно-стратегическим командно-штабным учением войск Южного военного округа ВС РФ, на оккупированных территориях спланировано проведение командно-штабной тренировки соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.

Отмечается, что в то же время в районах передовых позиций с отдельными подразделениями 1 и 2 АК оккупантов проводятся тренировки по отработке элементов перехода в наступление.

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"Во время тренировки одного из мотострелковых подразделений по выдвижению на передний край, произошел очередной случай открытия "дружественного огня", что привело к гибели двух российских военнослужащих. Кроме того, в ходе тренировок минометного подразделения оккупантов, был обстрелян собственный передовой опорный пункт, погиб один военнослужащий. Командование российских оккупационных войск традиционно принимает активные меры для сокрытия информации об указанных событиях", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3089350
 
 
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Террористов готовят к наступательным действиям: трое оккупантов убиты своими же, - ГУР - Цензор.НЕТ 2123

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И это только подготовка!
Когда начнут наступать - вот это ваты поляжет!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористов готовят к наступательным действиям: трое оккупантов убиты своими же, - ГУР
 
 
 
 
 
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