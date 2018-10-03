 Призываем правительство ввести обязательное обнародование зарплат руководителей госпредприятий, - Шахов

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он пояснил, что украинцы имеют право знать, какие суммы идут на зарплаты и премии менеджмента национальных компаний.

"Топ-менеджеры и вип-чиновники должны быть подотчетны не только правлению государственных предприятий и правительству, но и всем украинцам. Они получают прибыль, работая на предприятиях, принадлежащих всем украинцам. Как в случае с председателем правления "Нафтогаза" Коболевым, который получает зарплату 20 миллионов гривен в год и еще столько же – в виде премии", – отметил Сергей Шахов.

Народный депутат от "Нашего края" обратил внимание на недавнее решение суда оштрафовать Коболева за нежелание раскрыть список премируемых менеджеров "Нафтогаза".

"Суд оштрафовал Коболева лишь на 1,7 тысячи гривен, но это решение является четким сигналом – скрывать доходы на государственных должностях противозаконно. Это деньги украинского народа, ведь простые люди содержат "Нафтогаз", оплачивая грабительские тарифы на энергоносители", – пояснил Сергей Шахов.

Он отметил, что "Наш край" призывает правительство сделать работу государственных монополий и их руководителей прозрачной.

"Скрывать от людей размер зарплат и премий не только противозаконно, но и аморально. Публикация зарплат и премий руководителей государственных предприятий должна стать общераспространенной практикой в стране", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, на прошлой неделе Шевченковского райсуд Киева оштрафовал председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ обнародовать имена премируемых менеджеров госмонополии. Им выплатили в общей сложности более 1 млрд грн, что эквивалентно $47 млн, за победу в Стокгольском арбитраже над российским "Газпромом".