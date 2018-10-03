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 Призываем правительство ввести обязательное обнародование зарплат руководителей госпредприятий, - Шахов

"Наш край" призывает правительство ввести обязательную публикацию заработных плат и премий руководителей государственных предприятий и корпораций.

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он пояснил, что украинцы имеют право знать, какие суммы идут на зарплаты и премии менеджмента национальных компаний.

"Топ-менеджеры и вип-чиновники должны быть подотчетны не только правлению государственных предприятий и правительству, но и всем украинцам. Они получают прибыль, работая на предприятиях, принадлежащих всем украинцам. Как в случае с председателем правления "Нафтогаза" Коболевым, который получает зарплату 20 миллионов гривен в год и еще столько же – в виде премии", – отметил Сергей Шахов.

Народный депутат от "Нашего края" обратил внимание на недавнее решение суда оштрафовать Коболева за нежелание раскрыть список премируемых менеджеров "Нафтогаза".

"Суд оштрафовал Коболева лишь на 1,7 тысячи гривен, но это решение является четким сигналом – скрывать доходы на государственных должностях противозаконно. Это деньги украинского народа, ведь простые люди содержат "Нафтогаз", оплачивая грабительские тарифы на энергоносители", – пояснил Сергей Шахов.

Он отметил, что "Наш край" призывает правительство сделать работу государственных монополий и их руководителей прозрачной.

"Скрывать от людей размер зарплат и премий не только противозаконно, но и аморально. Публикация зарплат и премий руководителей государственных предприятий должна стать общераспространенной практикой в стране", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, на прошлой неделе Шевченковского райсуд Киева оштрафовал председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ обнародовать имена премируемых менеджеров госмонополии. Им выплатили в общей сложности более 1 млрд грн, что эквивалентно $47 млн, за победу в Стокгольском арбитраже над российским "Газпромом".

Источник: https://censor.net.ua/n3089347
 
 
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Призываем правительство ввести обязательное обнародование зарплат руководителей госпредприятий, - Шахов - Цензор.НЕТ 6115 "Суд оштрафовал Коболева лишь на 1,7 тысячи гривен." Призываем правительство ввести обязательное обнародование зарплат руководителей госпредприятий, - Шахов - Цензор.НЕТ 6115
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Зачем? Чтоб простой народ завидовал?
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пагано, шо ригі про це говорять!
тут треба розуміти які цілі стоять перед керівниками держпідприємств...
наприклад коболь+вітренко) - мають завдання знищити ГТС України?!
припортовий завод знищили - за час продаж)))), мериканці два таких заводи побудували! Призываем правительство ввести обязательное обнародование зарплат руководителей госпредприятий, - Шахов - Цензор.НЕТ 9502
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Да что там обнародовать, к примеру:

Зарплата главы Нефтегаза Коболева - чуть больше скромных 2 млн гривен в месяц
Зарплата главы Укравтодора Новака - 700 тыс грн. в месяц
Зарплата главы Укрзализныци Кравцова - 500 тыс грн в месяц
Зарплата главы Укрпочты Смилянского - 333 тыс грн в месяц

Пживуть по-новому, ну а вам лучше на всем экономить, бо идет война и сейчас не до жиру, сами понимаете.
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Сергій Шахов- "Обнальщик Януковича та Роднюля." Вікіпедія
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Это зрада.
Вы хотите сделать нервы народу Украины?
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Количество инфарктов увеличится в разы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПризываем правительство ввести обязательное обнародование зарплат руководителей госпредприятий, - Шахов
 
 
 
 
 
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