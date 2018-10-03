 Полицейские Константиновки задержали двоих экс-наемников РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.



На блокпостах наемники незаконно осуществляли досмотр транспорта и граждан. Один из приятелей дежурил с палкой в ​​руках, другой - с оружием.

"В том же году оба разочаровались в службе и уехали из города в поисках лучшей судьбы. Почти 4 года приятели жили в РФ, однако и там нашли только разочарование. Мужчины решили вернуться в родную страну и были уверены, что благодаря конспирации, которой они придерживались на блокпосту боевиков, уголовное прошлое останется незамеченным для полиции", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На блокпостах в Луганской области нацгвардейцы задержали двух боевиков

На момент появления в Константиновке бывших наемников полицейские, входящие в состав ООС, уже обладали достаточной информацией о их причастности к террористической группировке.

Относительно экс-боевиков возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Также в полиции отмечают, что избежать уголовной ответственности мужчины могли бы добровольно сдавшись в полицию: "Согласно ч.6. ст. 260 Уголовного кодекса освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан житель Донетчины, несовершеннолетним вступивший в бандформирования "ДНР", - пресс-центр ОС. ВИДЕО