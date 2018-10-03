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 Кабмин утвердил создание пяти территориальных подразделений Института нацпамяти

С 1 января 2019 года заработают Западное, Южное, Юго-восточное, Северо-восточное и Центральное межрегиональные отделения института.

Кабмин утвердил создание пяти территориальных подразделений Института национальной памяти. Соответствующее решение принято на заседании правительства 3 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Отмечается, что с 1 января 2019 года заработают Западное, Южное, Центральное, Юго-восточное и Северо-восточное межрегиональные отделения института.

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Сообщается, что необходимость создания территориальных подразделений обусловлена "неспособностью института в полной мере учитывать региональные особенности в своей работе". Назначать и увольнять руководителей этих подразделений, а также утверждать их структуру будет глава Института нацпамяти после согласования с министром культуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3089343
 
 
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Кабмин утвердил создание пяти территориальных подразделений Института нацпамяти - Цензор.НЕТ 8004
шото "скрепами" от этой новости завоняло
за поребриком такой же хернёй быдломассу кормят
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Была одна кормушка, а стало шесть кормушек...)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил создание пяти территориальных подразделений Института нацпамяти
 
 
 
 
 
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