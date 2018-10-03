 Кабмин утвердил создание пяти территориальных подразделений Института нацпамяти

Кабмин утвердил создание пяти территориальных подразделений Института национальной памяти. Соответствующее решение принято на заседании правительства 3 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Отмечается, что с 1 января 2019 года заработают Западное, Южное, Центральное, Юго-восточное и Северо-восточное межрегиональные отделения института.

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Сообщается, что необходимость создания территориальных подразделений обусловлена "неспособностью института в полной мере учитывать региональные особенности в своей работе". Назначать и увольнять руководителей этих подразделений, а также утверждать их структуру будет глава Института нацпамяти после согласования с министром культуры.