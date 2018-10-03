 Сын Януковича хотел устроить провокацию на Банковой, - СБУ. ВИДЕО

Об этом на брифинге 3 октября в Киеве заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

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По его словам, Россия продолжает организовывать провокации для дестабилизации ситуации в Украине, ряд из них СБУ удалось предотвратить. "15 и 16 сентября совместно с Национальной полицией заблокированы намерения бывшего лидера "Молодых регионов" Сергея Хижняка, который находится на территории РФ, за указания и финансирования Александра Януковича, организовать провокационную акцию возле Администрации президента Украины", - сказал Кононенко.

По его словам, стоимость провокации оценена российской стороной в 3000 долларов США.

"Аванс в размере 30 000 гривен был перечислен Хижняком на банковскую карточку организатора акции сразу после получения согласия на ее проведение", - отметил Кононенко.

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По словам представителя СБУ, организаторы и участники акции задержаны, допрошены, задокументирован заказной характер, изъята соответствующую документацию.