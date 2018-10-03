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 Политика Украины
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 Сын Януковича хотел устроить провокацию на Банковой, - СБУ. ВИДЕО

Александр Янукович, сын беглого экс-президента, пытался организовать провокацию на улице Банковой в Киеве.

Об этом на брифинге 3 октября в Киеве заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

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По его словам, Россия продолжает организовывать провокации для дестабилизации ситуации в Украине, ряд из них СБУ удалось предотвратить. "15 и 16 сентября совместно с Национальной полицией заблокированы намерения бывшего лидера "Молодых регионов" Сергея Хижняка, который находится на территории РФ, за указания и финансирования Александра Януковича, организовать провокационную акцию возле Администрации президента Украины", - сказал Кононенко.

По его словам, стоимость провокации оценена российской стороной в 3000 долларов США.

"Аванс в размере 30 000 гривен был перечислен Хижняком на банковскую карточку организатора акции сразу после получения согласия на ее проведение", - отметил Кононенко.

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По словам представителя СБУ, организаторы и участники акции задержаны, допрошены, задокументирован заказной характер, изъята соответствующую документацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3089340
 
 
 Топ комментарии
 
бляяяя, сбу опять впаривает какую-то тухлятину! Происходит замыливание "новостями" с тэгом "сбу" скандала с семочко! Нихера, бля! Отвечайте за своего "агента" москальского!
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наверное сын януковича хотел назначить Семочко на пости главы внешней разведки. Но порошенко вовремя понял всю подлость такой провокации и назначил Семочко всего лишь зам.главы.. (вторым.. хотя по закону может быть только один зам.главы).
Вот так были разбиты в прах расейские провокации!
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Да да.....
Пленки Луцик уже готовит?
Или мы должны твоему бла-бла верить?
После обвинений Михо в работе с Курченко, кстати до сих пор не доказанных - я вам не верю.
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бляяяя, сбу опять впаривает какую-то тухлятину! Происходит замыливание "новостями" с тэгом "сбу" скандала с семочко! Нихера, бля! Отвечайте за своего "агента" москальского!
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наверное сын януковича хотел назначить Семочко на пости главы внешней разведки. Но порошенко вовремя понял всю подлость такой провокации и назначил Семочко всего лишь зам.главы.. (вторым.. хотя по закону может быть только один зам.главы).
Вот так были разбиты в прах расейские провокации!
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- *А ось справи на коррупцію * ..
..
...
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Да да.....
Пленки Луцик уже готовит?
Или мы должны твоему бла-бла верить?
После обвинений Михо в работе с Курченко, кстати до сих пор не доказанных - я вам не верю.
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А шо за провокация? Порошенко на нары? Так под этим и бесплатно подпишутся.. Ближе к выборам на Януковича с Вовой будут валить, как на мёртвых, любую критику в сторону Петрушки.
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Я, канешна, дико извиняюсь. Но такого(!!!) откровенного бреда, я давно уже не находил. Итак, дабы организовать провокацию не в каком-то там центре Мариуполя, а У Администрации Президента Украины, на Банковой, хватит 3000(три тысячи) долларов??? Я, ещё раз извиняюсь, но мою бывшую тещу-змею, по баблу, стоит грохнуть почти в два раза дороже. Не, по-честному... такую "инфу", от каких-то Кононенок- я не воспринимаю.Более того- злюсь. Нехер всех за тупых держать, если у самого с этим- всё в порядке, как выясняется.
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Я прочитал весь текст! И-ни разу не ошибся. 30 тысяч гривен(!!!)- это аванс, как очевидно, составляющий как раз 30%, от общей суммы в Три Тысячи долларов.
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"Аванс в размере 30 000 гривен был перечислен Хижняком на банковскую карточку организатора акции сразу после получения согласия на ее проведение", - отметил Кононенко.Источник: https://censor.net.ua/v3089340
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Вы меня не поняли. Я совершенно серьезно говорил о том, что грохнуть мою бывшую тещу стоило дороже, чем 3000 долларов. А о гривнах- ваааще речи не велось. Потому- осталась теща живой и здоровой. Не потому, что я жадный. Мне 5000 долларов, самому сгодились.
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Да этот сосунок не знает по чем принимают стеклотару а не то что организовывать провокации.Зачем такую хуйню выпускают администраторы в мир?Возможно и сами такие же дебилы как злыванык Януковича а еще решают кому здесь постится а кому нет.
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По словам представителя СБУ, организаторы и участники акции задержаны, допрошены... и за *** благополуШно отпуШШены... Син Януковича хотів влаштувати провокацію на Банковій, - СБУ - Цензор.НЕТ 8396
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"Читая газеты 1918 года я наткнулся на официальное сообщение о раскрытии страшного заговора группы в 10 человек, которые хотели втащить на крышу Воспитального дома пушки -- и оттуда обстреливать Кремль." (с)
Эх, минометов тогда не было - правда, СБУ уже было, хоть и называлось по другому...)))
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Дивлюсь, знайшли достойного конкурента Матіосу по озвученню шизофренічної маячні.
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покойный который????
других они поймать не смогут
а этого, хоть теоритически знают место нахождения
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а кто задерживал? все в парках мастурбируют...
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Со вчерашнего дня вещают о великих победах сбу, столько всего раскрыли и предотвратили... послушала этого орла, шизофрения прогрессирует. Митиос с тепловизором меркнут на фоне грицакпикчерз. Такое впечатление, что тексты для сбу и фсб пишет один и тот режиссёр
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До яких казок нам ще готуватись, поки очікуємо на реакцію влади по Семочко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСын Януковича хотел устроить провокацию на Банковой, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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