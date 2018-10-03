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 Политика Украины, Общество
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Все про:браконьерство (110) Красная книга (11) штраф (95) лоси (3)

 Убийство краснокнижного лося отныне будет караться штрафом в 130 тыс. грн

Кабмин установил штраф в 130 тыс. гривен за уничтожение или нанесение повреждений европейскому лосю, который занесен в Красную книгу Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

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Данный размер штрафа установлен за уничтожение или нанесение повреждений 1 экземпляру вида.

Как сообщалось, приказ Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу Украины вступил в силу в январе.

Охота на это животное запрещена.

Численность этих животных в стране должна быть уточнена в ходе специального исследования.

Источник: https://censor.net.ua/n3089338
 
   
 Топ комментарии
 
за убийство лося, надо убивать самого охотника !!!
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Убийство краснокнижного лося отныне будет караться штрафом в 130 тыс. грн

Побольше бы таких новостей и порядка в Украине было бы больше.
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Давай тогда истребим всех животных. Какая польза от того же льва или жирафа? В природе ничего лишнего нет. Разве что человек лишний. Он хочет всё переделать на свой лад. Потом этому человеку будут дорого стоить эти переделки.
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за убийство лося, надо убивать самого охотника !!!
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Вблизи Киева в районе Гостомеля две машины столкнулись из-за попытки лося перебежать дорогу.
По их словам, одна машина ударила животное. Водитель, который двигался сзади, не успел затормозить. В результате аварии лось погиб, а машины сильно повреждены.
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/pod-kievom-los-sprovociroval-sereznuyu-avariyu-497055.html
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надо соблюдать скоростной режим и быть внимательным.
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не поможет. Каждый год на той трассе лоси выпрыгивают под колеса.
Трасса должна быть отделена от леса забором из сетки, чтобы звери не выбегали. Другой вопрос, что длобы эту сетку украдут в первую же неделю...
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Убийство краснокнижного лося отныне будет караться штрафом в 130 тыс. грн

Побольше бы таких новостей и порядка в Украине было бы больше.
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Ваша наивность умиляет. Необязательность исполнения законов и возможность порешать сводят эти законы в ....
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"До жопы" эти штрафы... Выбьют ещё быстрее, чем тогда, когда лось был охотничье-промысловым видом... Охотничьим хозяйствам он не нужен, так как, составляя другим копытным - оленю, косуле, кабану, пищевую конкуренцию, он не приносит хозяйствам никакой пользы - продавать лицензии нельзя. Лучше разводить разрешённые три вида, а "конкурента" - убрать... Лесникам он "нахер не впёрся" - в зимнее время основной корм лося - молодые побеги сосны и ели. А это - основа лесного хозяйства... А егерей в "экологии" - "полторы калеки"... Всё усмотреть не смогут...
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Давай тогда истребим всех животных. Какая польза от того же льва или жирафа? В природе ничего лишнего нет. Разве что человек лишний. Он хочет всё переделать на свой лад. Потом этому человеку будут дорого стоить эти переделки.
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Я что, призывал "к истреблению всех животных"? Я просто констатировал факт, назвал последствия и указал причины, почему это произойдёт... А вообще-то, директор одного из заповедников Украины часто употребляет такую фразу: "Природу губит не рыбак с охотником, а бульдозер...". Если убьют зверя или поймают рыбу, на их место придут их потомки. Если убивают природную среду, "потомкам" придти некуда... Один сброс воды на Киевском водохранилище, перед весенним ледоходом, чтобы избежать смыва "дачек" ниже Вышгорода, когда пришлось-бы это делать "залпом", привёл к гибели тысяч тонн рыбы от "замора", задавленной льдом и оставленной без кислорода. Никакая армия рыбаков подобного сделать не сможет... (Если я сейчас начну перечислять ВСЕ известные мне факты "бульдозеризма" в природоохране, у Вас волосы дыбом станут...).
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лося полно в Чернобыльской зоне. Он оттуда мигрирует по прилегающим лесам, где его и выбивают браконьеры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийство краснокнижного лося отныне будет караться штрафом в 130 тыс. грн
 
 
 
 
 
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