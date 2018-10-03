 Убийство краснокнижного лося отныне будет караться штрафом в 130 тыс. грн

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
Данный размер штрафа установлен за уничтожение или нанесение повреждений 1 экземпляру вида.
Как сообщалось, приказ Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу Украины вступил в силу в январе.
Охота на это животное запрещена.
Численность этих животных в стране должна быть уточнена в ходе специального исследования.
По их словам, одна машина ударила животное. Водитель, который двигался сзади, не успел затормозить. В результате аварии лось погиб, а машины сильно повреждены.
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Трасса должна быть отделена от леса забором из сетки, чтобы звери не выбегали. Другой вопрос, что длобы эту сетку украдут в первую же неделю...
Побольше бы таких новостей и порядка в Украине было бы больше.