 Убийство краснокнижного лося отныне будет караться штрафом в 130 тыс. грн

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

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Данный размер штрафа установлен за уничтожение или нанесение повреждений 1 экземпляру вида.

Как сообщалось, приказ Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу Украины вступил в силу в январе.

Охота на это животное запрещена.

Численность этих животных в стране должна быть уточнена в ходе специального исследования.