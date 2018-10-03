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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:горячая вода (53) Киев (16555) Нафтогаз (2556) Гройсман (4336)

 Гройсман призвал руководство "Нафтогаза" не затягивать с запуском тепла и горячей воды в Киеве

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководство "Нафтогаза Украины " не затягивать с решением проблемы газоснабжения столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Правительство все, чем могло, помогло, чтобы в ближайшие дни или неделю Киев получил все жилищно-коммунальные услуги, включительно с горячей водой. Минфин провел свою работу, сейчас мяч - на стороне "Нафтогаза". Я обращаюсь к руководству "Нафтогаза" (...) чтобы не затягивали с запуском тепла, если это понадобится, и горячей воды", - сказал он на правительственном заседании в среду.

Как сообщалось, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед "Киевэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа: КП "Киевтеплоэнерго" должно принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".

"Нафтогаз Украины" не соглашался подписывать договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на КП "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. По мнению "Нафтогаза", такая позиция КГГА противоречит ст.22 закона "О теплоснабжении".

Источник: https://censor.net.ua/n3089337
 
 
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 Топ комментарии
 
А незаслуженные премии вернуть не предлагал?
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5 копійок - да они привыкли уже..., так что нормально все...
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Вже другий рік включають лише в отаплювальний період.
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А незаслуженные премии вернуть не предлагал?
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Блин, ну как дети. Дайте им по лимону баксов премии и вода сама согреется.
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А остальным украинцам? греться в столицу ездить?
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Будут организовньі согревающие турьі. ))
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5 копійок - да они привыкли уже..., так что нормально все...
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Нафтогасє.
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Вже другий рік включають лише в отаплювальний період.
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оце менеджмент.. "не затягуйте" (с) тобто я так розумію ні плана початку отоплюваного сезону ні дати немає..
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а то чё?... а долги киевэнерго типа списать?...
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Та, да. Киевлянам перед зимой покупаться не помешает.
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Максим d6e7afe2 - это хорошо что киевляне не шатуны в своем большинстве - терпят.....,

нельзя возмущаться, а то путин нападет.... Гройсман закликав керівництво "Нафтогазу" не затягувати із запуском тепла і гарячої води в Києві - Цензор.НЕТ 2013
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Призвал включить газ должникам. Странно во всей стране должникам отключают газ, а в Киеве включают.
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Я не должник, а горячей воды нет. В нашем доме всего 3 квартиры (из примерно 50) в "злостных".
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Читаю вот это "чтобы в ближайшие дни или неделю Киев получил..." и не верится даже.
2018 год, CCCР давно уже нет, но читая такие новости возвращаюсь в детство где купаться надо было нагревая чайник.
Не знаю где еще кроме постсоветского пространства за "в ближайшие дни или неделю" не летели бы с кресел все и вся кто отвечает за это.
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У нас взяли данные за использованный газ с потолка.Написали в квитанциях,а на счётчики никто не смотрел и уже сделали нас всех должниками.Потом повесили на дверях писульку с угрозами,кто не оплатит - отключим газ,а про субсидию забудте.От такой ДЕРЖАВНЫЙ РЭКЕТ. Гройсман закликав керівництво "Нафтогазу" не затягувати із запуском тепла і гарячої води в Києві - Цензор.НЕТ 8022
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Ніфіга! Економити до останньої иожливості! Довгострокові прогнози кажуть що йьогоріч опалення пожна буде запускати приблизно 25 жовтня.
Чим менше спалимо, тим краще!
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Ну раз сам Грося впрягся, значить гарячої води і тепла не буде не менше місяця...
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https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/month/

Отже, як бог дасть, потреби запускати тепло до першої декади грудня не буде. Лиш у грудні середньодобова температура опуститься нижче 8 градусів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман призвал руководство "Нафтогаза" не затягивать с запуском тепла и горячей воды в Киеве
 
 
 
 
 
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