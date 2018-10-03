 Гройсман призвал руководство "Нафтогаза" не затягивать с запуском тепла и горячей воды в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Правительство все, чем могло, помогло, чтобы в ближайшие дни или неделю Киев получил все жилищно-коммунальные услуги, включительно с горячей водой. Минфин провел свою работу, сейчас мяч - на стороне "Нафтогаза". Я обращаюсь к руководству "Нафтогаза" (...) чтобы не затягивали с запуском тепла, если это понадобится, и горячей воды", - сказал он на правительственном заседании в среду.

Как сообщалось, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед "Киевэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевтеплоэнерго" завершило испытания теплосетей перед отопительным сезоном, - в КГГА предупредили о возможных авариях

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа: КП "Киевтеплоэнерго" должно принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".

"Нафтогаз Украины" не соглашался подписывать договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на КП "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. По мнению "Нафтогаза", такая позиция КГГА противоречит ст.22 закона "О теплоснабжении".