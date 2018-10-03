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Все про:Кернес (1097) ФСБ (1266) Харьковщина (1195)

 Соратника Кернеса обвиняют в работе на ФСБ России, - СМИ

Служба безопасности Украины разоблачила председателя одной из районных государственных администраций Харьковской области, который был завербован ФСБ России.

Об этом во время брифинга в Киеве сегодня, 3 октября, заявил представитель СБУ, передает Depo.Харьков. По данным издания, речь идет о председателе Холодногорской районной администрации города Харькова Максиме Мусееве.

По словам Кононенко, СБУ подозреваемый во время пребывания в 2015 году на территории временно оккупированного Крыма был завербован ФСБ России.

По данным спецслужбы, встречи с кураторами харьковский чиновник проводил как на территории России, "несмотря на то, что имел допуск к гостайне по форме "три", так и на территории третьих стран. Использовались опосредованные каналы связи – электронная почта, выданные кураторами мобильные телефоны со специальными мобильными приложениями.

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"По инициативе чиновника в Харькове была создана альтернативная организация ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались вымогательством и сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер. Так им удалось собрать списки участников АТО, как действующих, так и ветеранов, которые были переданы злоумышленнику и, впоследствии, российской стороне", – сказал представитель СБУ.

Он подчеркнул, что экспертиза установила, что собранные злоумышленниками материалы содержали служебную информацию, передача которой спецслужбам России наносит существенный ущерб безопасности Украины.

Кроме того, задокументирован факт наличия у харьковского чиновника двойного гражданства. "20 февраля 2015 года он на территории временно оккупированного Крыма получил внутренний паспорт гражданина России, который 12 апреля 2016 года Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москва заменило на паспорт другой серии. 4 февраля 2016 года он был документирован для выезда за границу", – сказал представитель СБУ.

Он добавил, что харьковскому чиновнику сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории России.

Источник: https://censor.net.ua/n3089336
 
   
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Ложь! Быть того не может - Кернес петрвый патриот Украины.
Ещё скажите, что )(уйлу на поклон Медведчук ли Мураев ходит!
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"Соратник Кернеса" - звучит-то как...
Напрашиваются аналоги типа "паладин Добкина" или "тиун Вилкула"
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сынуля бывшего начальника метрополитена агент фсб?
и за жопу его не взять , потому как скрывается на территории РФ

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Ну так предупредили доброхоты чтобы валил на орду, а то еще начнет подельников сдавать. а там гляди и гепа с допой вылезут, а оно нашему шоколаднокомандующему нафиг не нужно, ему выборы "выигрывать" нужно любой ценой, а с гепой и трухановым у него все договорено, они его публично поддерживают на выборах и делятся награбленным. а он их не трогает.
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так и есть
ворон воронам
тем более в одной бригаде начинали
партии регионов
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СБУ пытается заболтать тему с семочко?? Пожертвовали мелкой шестеркой во спасение?
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Похоже на то, что-то посыпались сплошные отчеты о "перемогах" СБУ на всех фронтах.
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Тем более он даже на "блок-постах " не стоял, за что его вообще судить, вот если бы яйцом в барну кинул или портрет шоколадки порвал. тогда другое дело.
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походу наш слепой траст реально слепой
глаза жиром заплыли
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А где еще концерт с выступлением?
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Ну надо же проснулись, насколько я помню еще года полтора назад при обыске у подчиненной мусеева нашли зарегистрированный на него АК с восстановленным режимом автоматического огня и боевые патроны, что по умолчанию должно было привести к возбуждению против него как владельца оружия уголовного дела (ну а судя по тому что дальнейшей информации по этому поводу не было, то дело мусора замяли). Кстати недавно задержанный в кафе на Малышева при вымогательстве денег у застройщиков "ветеран АТО" был похоже из этой самой мусеевской организации, во всяком случае он любил лизать зад максимке-педерасту.
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Кто такой Максим Мусеев? Депутат Харьковского городского совета от политической партии "Видродження", председатель постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского городского совета, глава администрации Холодногорского района Харьковского городского совета. С августа 2008 года был членом и заместителем председателя Харьковской городской организации "Партии регионов". В 2010 году попал в гей-скандал из-за фото, которые попали в сеть.
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почему бы и у двухколесного мера не спросить, зачем он с Дупой летали в Грозный между расстрелом Майдана и бегством Янузековича
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Максим Мусеев: человек и пулемет, гей-коррупционер и наркоман со стажем

https://newsonline24.com.ua/maksim-museev-chelovek-i-pulemet-gej-korrupcioner-i-narkoman-so-stazhem/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоратника Кернеса обвиняют в работе на ФСБ России, - СМИ
 
 
 
 
 
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