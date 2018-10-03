 Соратника Кернеса обвиняют в работе на ФСБ России, - СМИ

Об этом во время брифинга в Киеве сегодня, 3 октября, заявил представитель СБУ, передает Depo.Харьков. По данным издания, речь идет о председателе Холодногорской районной администрации города Харькова Максиме Мусееве.

По словам Кононенко, СБУ подозреваемый во время пребывания в 2015 году на территории временно оккупированного Крыма был завербован ФСБ России.

По данным спецслужбы, встречи с кураторами харьковский чиновник проводил как на территории России, "несмотря на то, что имел допуск к гостайне по форме "три", так и на территории третьих стран. Использовались опосредованные каналы связи – электронная почта, выданные кураторами мобильные телефоны со специальными мобильными приложениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Кернеса незаконно отдал лес под вырубку и застройку, - прокуратура

"По инициативе чиновника в Харькове была создана альтернативная организация ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались вымогательством и сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер. Так им удалось собрать списки участников АТО, как действующих, так и ветеранов, которые были переданы злоумышленнику и, впоследствии, российской стороне", – сказал представитель СБУ.

Он подчеркнул, что экспертиза установила, что собранные злоумышленниками материалы содержали служебную информацию, передача которой спецслужбам России наносит существенный ущерб безопасности Украины.

Кроме того, задокументирован факт наличия у харьковского чиновника двойного гражданства. "20 февраля 2015 года он на территории временно оккупированного Крыма получил внутренний паспорт гражданина России, который 12 апреля 2016 года Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москва заменило на паспорт другой серии. 4 февраля 2016 года он был документирован для выезда за границу", – сказал представитель СБУ.

Он добавил, что харьковскому чиновнику сообщено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории России.