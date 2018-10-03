 Были деньги и красивые дома. Жил на широкую ногу, - террорист Бородай о ликвидированном главаре "ДНР" Захарченко

Об этом в интервью росСМИ рассказал террорист Александр Бородай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.
Примечательно то, что террорист называет коррупцию "украинским системным явлением", но при этом говорит о пользовании уничтоженным главарем "ДНР" "материальными преимуществами - деньгами, красивыми домами, дорогими ресторанами и прочими сопряженными вещам". Все это Бородай как бы оправдывает "тяжелым бременем управления республикой".
Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Земелька тебе стекловатой...и крышка гроба бетонной плитой
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.
🤑
туда же...
Це ж такий типаж хлопака, звичайного непомітного пацанюри.
Навчили би посміхатися, монологам якимось - і може, жив би і далі.
"От оно чё, Михалыч" (С) - как республики молодые - так сразу независимость и русский мир, а как коррупция, то есть распил 3 миллиардов баксов, которые запоребрик тратит на содержание ЛДНР каждый год - так сразу "украинская" коррупция.
Получаем, что по самым скромным расчетам, за четыре года в ЛДНР влито запорбриком 12 миллиардов баксов: в ДНР - 6 миллиардов баксов, и в ЛНР - 6 миллиардов баксов.
За эти миллиарды Захарченко получил водовку, "красивую" жизнь в пределах его неандертальского понимания и закрытый гроб.
Плотва получил водовку, "красивую" жизнь в его репертуаре и полное исчезновение с экранов радаров.
А население ЛДНР получило недоедание, раздачу гумки в пакетиках. рост ВИЧ-зараженности и полиомиелит.
Да, это результат. Этим можно "гордиться".
Это вложение так вложение. Это отдача так отдача. Это выхлоп так выхлоп.
Не удивительно, что идет такая острая конкурентная борьба
глав ОПГмолодых-и-борзых за места лидеров двух гордых республик, за 3 миилиарда баксов годовых.
И самое характерное, что "аппетиты" ЛДНР-ских ОПГ не уменьшаются, так что готовьте, дорогие мышебратья, и на следующий год 3 миллиарда баксов наличкой.
Только не надо рассказывать сказок, что ЛДНР-ские ОПГ имеют какое-либо отношение к Украине...