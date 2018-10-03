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 Происшествия, Общество
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Все про:боевик (16368) война (3078) коррупция (7227) Захарченко Александр (321)

 Были деньги и красивые дома. Жил на широкую ногу, - террорист Бородай о ликвидированном главаре "ДНР" Захарченко

Ликвидированный в августе главарь донецких террористов Александр Захарченко вел роскошную жизнь и не гнушался материальных преимуществ.

Об этом в интервью росСМИ рассказал террорист Александр Бородай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

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Примечательно то, что террорист называет коррупцию "украинским системным явлением", но при этом говорит о пользовании уничтоженным главарем "ДНР" "материальными преимуществами - деньгами, красивыми домами, дорогими ресторанами и прочими сопряженными вещам". Все это Бородай как бы оправдывает "тяжелым бременем управления республикой".

Были деньги и красивые дома. Жил на широкую ногу, - террорист Бородай о ликвидированном главаре ДНР Захарченко 01

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3089331
 
 
 Топ комментарии
 
Життя бандюків яскраве, але не довге.
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- Да, он умер. Совсем умер.
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.

🤑
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Когда началась казнь главных зачинщиков разинского бунта, то самого Степана и брата его, Фрола, оставили "напоследок"... Видя, как умирают один за другим их подручные, Фрол, в ужасе, закричал. Степан ему крикнул: "Молчи, собака!!! Хоть погуляли всласть!"...
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Наші слуги народу так само тут живуть. Совпадєніє? )))
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Совпадение будет, когда точно также закончат, как Захераст.
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Вот бы еще эта гнида бородай в ресторан "сходила".
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Сейчас у него тоже красивый дом, правда тесновато, зато с цветами))).
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И червяки заходят в гости на обед...)
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Охрененный текст, если вникнуть. "Саша-Сашенька-Сашуля, значит, бремя нес тяжкое. Потому- ему можно всё! Этот Бородай- такой же конченый, на всю башку. Ну, ждем-с-с-с ещё откровений. Тока не надо о "мертвом льве"(с). Это просто неприлично, о таком вот уроде. Реальное издевательство над царем зверей.
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Король тухлой курятины...
Земелька тебе стекловатой...и крышка гроба бетонной плитой
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- Да, он умер. Совсем умер.
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.

🤑
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Вот Бородаю- явно не пошло! Они там, по идее- все такие.
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А мораль цієї історії проста - голий і босий ти прийшов в цей світ, голим і босим підеш з нього .А що стосується Захара тo шикарної пательнi і казана у бісів ТАМ ніколи і не було
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З таким писком спробував би свої сили у кінематографі, якщо вже так йому набридли курячі стегенця з гузками та лівером.
Це ж такий типаж хлопака, звичайного непомітного пацанюри.
Навчили би посміхатися, монологам якимось - і може, жив би і далі.
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-Жить на широкую ногу ушлепкам ... Були гроші і гарні будинки. Жив на широку ногу, - терорист Бородай про ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка - Цензор.НЕТ 3298 Хуйло упокоил его и не простил .Кто следующий...
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Жил-был, владел-имел, а грохнули, как последнего поца и зарыли на Собачьем кладбище в Донецке. Вся паскудная жизнь и позорный итог в нескольких словах. И думаю, муралов с его наглючей рожей на роССии не будет. НЕДОрусским оказался курощип, даже до уровня моторылы не дотянул.
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Ах, бедолажка. Какое бремя нес - от постоянного запоя в дорогих ресторанах на красивые дома смотреть противно было...
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Коррупция в Донбассе - это украинское системное явление, которое изжить за год-два или даже четыре, к сожалению, очень сложно"(С)

"От оно чё, Михалыч" (С) - как республики молодые - так сразу независимость и русский мир, а как коррупция, то есть распил 3 миллиардов баксов, которые запоребрик тратит на содержание ЛДНР каждый год - так сразу "украинская" коррупция.

Получаем, что по самым скромным расчетам, за четыре года в ЛДНР влито запорбриком 12 миллиардов баксов: в ДНР - 6 миллиардов баксов, и в ЛНР - 6 миллиардов баксов.
За эти миллиарды Захарченко получил водовку, "красивую" жизнь в пределах его неандертальского понимания и закрытый гроб.

Плотва получил водовку, "красивую" жизнь в его репертуаре и полное исчезновение с экранов радаров.
А население ЛДНР получило недоедание, раздачу гумки в пакетиках. рост ВИЧ-зараженности и полиомиелит.
Да, это результат. Этим можно "гордиться".
Это вложение так вложение. Это отдача так отдача. Это выхлоп так выхлоп.
Не удивительно, что идет такая острая конкурентная борьба глав ОПГ молодых-и-борзых за места лидеров двух гордых республик, за 3 миилиарда баксов годовых. Були гроші і гарні будинки. Жив на широку ногу, - терорист Бородай про ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка - Цензор.НЕТ 4066

И самое характерное, что "аппетиты" ЛДНР-ских ОПГ не уменьшаются, так что готовьте, дорогие мышебратья, и на следующий год 3 миллиарда баксов наличкой. Були гроші і гарні будинки. Жив на широку ногу, - терорист Бородай про ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка - Цензор.НЕТ 4066

Только не надо рассказывать сказок, что ЛДНР-ские ОПГ имеют какое-либо отношение к Украине...
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А бремя тяжелое нести Захер начал еще при Януковище - так нес и столько нес курей с птицефабрики, что даже при бандитской власти умудрился загудеть в СИЗО по обвинению в воровстве с предприятия в особо крупных. Еле бедолага откупился.
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Есть и в Киеве люди, живущие на широкую ногу и несущие бремя за Украину.
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Сколько можно говорить об Етом уже тем более на Укр.СМИ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБыли деньги и красивые дома. Жил на широкую ногу, - террорист Бородай о ликвидированном главаре "ДНР" Захарченко
 
 
 
 
 
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