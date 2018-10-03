 Были деньги и красивые дома. Жил на широкую ногу, - террорист Бородай о ликвидированном главаре "ДНР" Захарченко

Об этом в интервью росСМИ рассказал террорист Александр Бородай, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

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Примечательно то, что террорист называет коррупцию "украинским системным явлением", но при этом говорит о пользовании уничтоженным главарем "ДНР" "материальными преимуществами - деньгами, красивыми домами, дорогими ресторанами и прочими сопряженными вещам". Все это Бородай как бы оправдывает "тяжелым бременем управления республикой".

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.