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Все про:выборы (20519) Россия (70620) СБУ (12864) спецслужбы (349) Кононенко Виктор (10)

 СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в Украине

Служба безопасности Украины констатирует активизацию деятельности российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине, предупрежден ряд инспирированных Россией акций в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил на брифинге в среду в Киеве заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, к предстоящим в Украине выборам готовятся не только на территории страны.

"Мы фиксируем с началом нового политического сезона активизацию деятельности российских спецслужб", - сказал он.

В частности, по словам В.Кононенко, СБУ 14 сентября предупредила проведение провокационной акции в Киеве возле посольства РФ, инициированной одним из лидеров "Комитета спасения Украины" (инициатива бывших высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича, которые находятся в основном в РФ. – Ред.) Юрием Котом, который длительное время скрывается на территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии

По задумке было необходимо инспирирование столкновения протестующих с представителями Национальной полиции.

"Акция предупреждена, в результате проведения 11 обысков получены доказательства причастности функционеров нового российского проекта, не зарегистрированного в Украине, так называемой "Партии русских украинцев" или "Парус" к подготовке указанной провокации", - рассказал замглавы СБУ.

По его данным, эта организация причастна и к организации проведения по указанию российской стороны 24 августа в Киеве на Майдане Незалежности акции под лозунгом "День зависимости", цель которой - отрицание европейского курса.

Источник: https://censor.net.ua/n3089330
 
   
 Топ комментарии
 
Это замглавы внешней разведки прямо из Крыма доложил?
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Фиксирует ?? СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в Украине - Цензор.НЕТ 1521 СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в Украине - Цензор.НЕТ 1521
А бороться будет дядя Вася? А СБУ бабушек с семечками гонять и киоски сносить?
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понятно
к выборам готовятся
задача хуйла оставить "наших украинских партнеров" у власти
чтобы дальше продолжать кивать своим баранам насколько в Украине всё хуже
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Это замглавы внешней разведки прямо из Крыма доложил?
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Мы и сами заметили по нападкам на Минские соглашения и чтобы лохторат был готов к призывам перед выборами и отмене их при смене президента...
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Фиксирует ?? СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в Украине - Цензор.НЕТ 1521 СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в Украине - Цензор.НЕТ 1521
А бороться будет дядя Вася? А СБУ бабушек с семечками гонять и киоски сносить?
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понятно
к выборам готовятся
задача хуйла оставить "наших украинских партнеров" у власти
чтобы дальше продолжать кивать своим баранам насколько в Украине всё хуже
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Вхождение системы ПВО Украины в систему ПВО NATO - является ключевым как в обеспечении военной безопасности Украины, так и в перспективе вхождения Украины в ЕС. Но Порошенко, как гарант интересов кремля в Украине - против:

СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в Украине - Цензор.НЕТ 3499
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По его данным, эта организация причастна и к организации проведения по указанию российской стороны 24 августа в Киеве на Майдане Незалежности акции под лозунгом "День зависимости", цель которой - отрицание европейского курса.


Это похоже на маразм у этой власти, Украина уже получила ассоциацию, какой еще европейский курс нужен.
Что за дегенераты, да пусть курс будет хоть на Луну, лишь бы украинцев не гнобили и навели элементарный порядок в стране.
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А юра сКот карьеру сделал. Был тамадой и клоуном-стал провокатором-украинофобом. У стогния в дружбанах числился. А сейчас как,интересно? Это "надзвичайна новина"?
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Открывашкин и фиксаторы спасут Украину от рашкаванской чумы?
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"Тут примчались санитары и зафиксировали нас."
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сбу, ау, решайте с семочко! только в пользу Украины, а не в пользу семочко и хуйла.
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Они не активизировались, а возглавили внешнюю разведку, сбу и парламент вместе с правительством...
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Це вам Семочко на оперативці розказав - путінський штірліц? Так хапайте ті російські спецслужби і в тюрягу їх або за поребрик. Що ви тут нам свої ла-ла-ла. Робіть щось!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ фиксирует активизацию российских спецслужб в Украине
 
 
 
 
 
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