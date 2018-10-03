 Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября, - Гройсман

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - сказал он на заседании правительства в среду, после чего решение было принято, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Гройсман добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

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"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - подчеркнул он.

"У нас осталось больше 10 дней, чтобы начать отопительный сезон вовремя. Я понимаю, что можно подойти нормативно - с 15 октября, но я считаю, что нужно смотреть не в календарь, а на термометр и понимать", - цитирует Гройсмана lb.ua.

По его словам, для местных органов власти это будет "тест на неравнодушие".