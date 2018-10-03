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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4336) отопительный сезон (163)

 Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября, - Гройсман

Правительство Украины приняло решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - сказал он на заседании правительства в среду, после чего решение было принято, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В.Гройсман добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

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"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - подчеркнул он.

"У нас осталось больше 10 дней, чтобы начать отопительный сезон вовремя. Я понимаю, что можно подойти нормативно - с 15 октября, но я считаю, что нужно смотреть не в календарь, а на термометр и понимать", - цитирует Гройсмана lb.ua.

По его словам, для местных органов власти это будет "тест на неравнодушие".

Источник: https://censor.net.ua/n3089329
 
   
 Топ комментарии
 
А в прошлые годы когда начинался? Гросе лишь бы щеки дуть да в лужу пердеть.
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отвык. звучит диковато.

у нас в Баварии топить можно хоть круглый год и никаких ограничений нет.
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та ну нах
кобелев с витренко под дверью уже стоят
премии пора выдавать
та и оффшоры устали ждать бабло
каждый день задержки как серпом по чоколадным яецам
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Коболев возьмет Витрено за руку и шагнет из окна. Сразу после выборов.
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думаю за месяц до выборов будут заниматься стрижкой газона где то на вилле в испании
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влада може тільки знижувати рівень життя українців. а підвищувати рівень життя - у влади тупо нема повноважень
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За эту владу стоял майдан, погибла небесная сотня.
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Любимой теще в Новопечерские Липки пустят тепло в обе квартиры?
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А в прошлые годы когда начинался? Гросе лишь бы щеки дуть да в лужу пердеть.
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отвык. звучит диковато.

у нас в Баварии топить можно хоть круглый год и никаких ограничений нет.
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там половина будинків на привозному вугіллі опалюється як у 19 сторіччі))
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Это совдепия конечно полная, когда кабмин занимается такой фигнёй. Вообще-то за начало отопительного сезона отвечает кнопка на бойлере в подвале, в нормальных экономиках.
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О хвала нашим керманичам! Шо б ми без них робили? ))
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Заметьте, не с олигархов бабло получим, не Роттердам+ отменим, а виновных посадим, нет. Мы народу, который за чертой бедности выживает, цену на газ поднимем. А что бы народ сразу не подох, поднимем постепенно. Это Гуманно.
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кінець тижня переноситься до середини місяця! Підалік на боксі, а чо?!
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Гении, отопление с 15 а тарифы возможно поднимут с 18, вроде и ерунда 3 дня но тоже считать придется.
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Скоро во всех подъездах страны, тела жильцов с платежкой в руках)))))))))))))).
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"...Я понимаю, что можно подойти нормативно - с 15 октября, но я считаю, что нужно смотреть не в календарь, а на термометр и понимать, что нужно начинать отопительный сезон с 15 октября..."
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а разве не органы местного самоуправления принимают решение о начале отопительного сезона? Сравнить климат в Херсоне и Чернигове.
Или Додик теперь будет каждый день кукарекать "Сегодня дали тепло в Сумах! Завтра - в Житомире!" И так 25 дней подряд. Чтоб только своей огыдной пыкой засветить лишний раз.
Сам же был мэром Винницы. Ждал отмашки из Киева?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября, - Гройсман
 
 
 
 
 
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