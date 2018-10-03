 ВККСУ в ближайшие две недели определится с международными экспертами для Антикоррупционного суда, - Козьяков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

"У нас же материалы, у нас есть 12 кандидатов, нам надо выбрать 6. Мы сейчас их изучаем, начали консультации. Я думаю, что в течение последующих двух недель мы это завершим и объявим наше решение", - сказал Козьяков.

Он отметил, что для определения шести членов ОСМЭ не установлены сроки, но задерживаться с этим во ВККСУ не будут.

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"Нам конкурс весь (в Высший антикоррупционный суд. - Ред.) надо закончить, объявить результаты приблизительно в середине февраля. Мы так планируем. И если затягивать с простой процедурой определения 6 членов Общественного совета международных экспертов с 12 до января, мы так никогда не закончим", - добавил Козьяков.

Как сообщалось, ВККСУ получила от пяти международных организаций список из 12 кандидатов до Общественного совета международных экспертов, который будет способствовать в проведении конкурсного отбора судей в Высший антикоррупционный суд.