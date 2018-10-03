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 Политика Украины, Общество
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 Цель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии

В Службе безопасности ожидают инспирированных Россией захватов культовых сооружений в Украине с противостоянием верующих и акций, которые впоследствии должны привести к принуждению руководства Украины к мирным соглашениям на выгодных России условиях.

Об этом рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цель (плана РФ. - Ред.) - создать так называемый управляемый хаос. Основными направлениями на сегодняшний день мы видим разжигание межконфессиональной вражды, которая обусловлена возможностью получения Украиной Томоса, а также организацию мероприятий активного влияния с целью так называемого принудительного склонения руководства Украины к уступкам государству-агрессору и инициирование мирных переговоров на выгодных ему условиях", - отметил он.

По его словам, в первом случае в СБУ ожидают "инспирирование захватов культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирирование силовых противостояний и массовых акций протеста при участии верующих".

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Во втором случае, как отметил замглавы СБУ, речь идёт об инспирировании пикетов, протестов, направлении петиций и обращений в органы государственной власти с требованием возобновить мир любой ценой.

"В дальнейшем указанное движение должно получить организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в разных городах Украины с дальнейшим направлением делегаций в столицу и блокированием органов государственной власти. Цель - это принудить руководство государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях", - подчеркнул он.

Кононенко заверил, что украинская спецслужба эффективно работает по недопущению реализации этих планов.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3089325
 
   
 Топ комментарии
 
Лавров: Блок Петра Порошенка - партнер росії та путіна.
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Это у вас так в методичках написано?
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Кріпаків штрафуватимуть на суму до 1700 гривень у випадку проживання на зйомних квартирах (не за пропискою). Норма Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Небачені свободи Рошенії.
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ахаха как ххорошо что у нас на законы плевать
больше всякой херни хорошей и раной Цель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии - Цензор.НЕТ 9743
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Лавров: Блок Петра Порошенка - партнер росії та путіна.
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Это у вас так в методичках написано?
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За твоими мозгами!?
К тому же, проблема их купить - ещё не выпустили такой мелкой монеты...
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А у вас прям новье, под каждой новостью по поводу и без насрано одно и тоже и той же группой персонажей с подрачиванием лайками один одному
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а я хотел что бы ты мне про методички рассказал- кем они написаны, или от кого они?
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Ты как то определись новое что то придумать или методички? Я же не утверждал я просто задал вопрос. Группа людей постит под каждой новостью, каждый день, почти одно и тоже, не напрягаясь особо с доказательствами типа как : Лавров: Блок Петра Порошенка - партнер росії та путіна., фотошоп Пороха с Трампом и т.п. Странновато как то. Вот уточнил
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понимаешь ли ты , я не боготворю порошенка в отличии от тебя, он лишь наемный работник который заслужил что бы его выгнали, не умеет он держать своего слова. А метод один- выборы. Так кто мне пишет методички? ты не ответил
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Опять брехня.
1. Во-первых я никого не боготворю и не хуже тебя понимаю что он наемный менеджер.
2. Во-вторых я про методички не утверждал, а спрашивал и к тому же не у тебя. Или ты под двумя аккаунтами сидишь? Почему у меня возник такой вопрос я ответил выше. Если я напишу что ты гей не имея доказательств ты же не будешь считать это нормальным?
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ну ты жем сам написал правдивый что мы персонажи один одному лайкаем, так вот правдивый ты наш - мне пох что ты про меня напишеш , ну просто я не дам в обиду своих единомышленников. это раз. во вторых -кому писать и что -у меня есть на это право. и про методички и кацапов (ты имел в виду и меня) , посмотри мои посты и все поймешь.
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Кацапов? Не пались то хоть. Про кацапов ниче не писал вроде. Или вы привыкшие уже?
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да,привыкшие. действительно это так....ну просто тупорылые эти порохоботы...
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Ну да, вашей извилины хватает только на один ответ на все вопросы - Порохобот
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ну ты же и написал как порохобот о методичках. так у кого одна извилина?
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Все понятно. Дальше не интересно, сори работать надо, мне за посты не платят, а у вас еще работы непочатый край, столько новых новостей появилось
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Интервью С.В.Лаврова телеканалу "Life News" и газете «Известия», Москва, 27 октября 2014 года: "С.В.Лавров: Уверен, что нам будет с кем разговаривать в Верховной Раде и правительстве, прежде всего, потому что ведущей силой украинского парламента в любом случае станет «Блок Петра Порошенко», который является партнёром России и Президента В.В.Путина ..... Надеюсь, что одним из позитивных результатов выборов будет формирование правительства единомышленников в русле линии, определяемой Президентом П.А.Порошенко."
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Актуальная информация. За 1998 г. ниче не было? Конечно надеялись, кто же спорит, поэтому даже выборы признали быстро. А получили санкции, долг газпрома, без 5 минут томос и как то риторика поменялась: Партия войны, с этим правительством не о чем говорить, только после выборов нового и бла, бла, бла.
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Нє, це саме важливе питання на мокшандії.
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Киевская Русь (ныне - Украина) привнесла христианство и государственность на свои земли. Поэтому, возвращение статуса вляительного религиозного и политического центра для Киева - логичный и предсказуемый шаг.
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Мокші вже влаштовували тут хресний хід. Знов щось придумають щоб насрать сусіду під двері.
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Цiль СБУ нахапати якомога більше доки ця шоколадна зграя у корита влади
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пока управлять силовиками будут андоны-бизнесмены, угроза будет велика (мягко сказано),
это ещё хорошо, что и в фсб подобное творится.
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Россия будет из кожи лезть, чтобы не допустить получение Томоса Украиной.
В этой ситуации различные акции нужно пресекать жестко и на корню.
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как по мне так это хорошо
надо обострять ситуацию
чтобы педерация дернулась
и получила больше санкций
иначе хуйло нас всех переживет
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Если и впрям "эффективно работаете" ,то флаг вам в руки и большое спасибо! Осталось увидеть результаты.
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весь парадокс в том, что когда спецслужба работает действительно хорошо, результатов не видно: всё просто тихо и спокойно... и все считают, что так и надо и это само собой... Цель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии - Цензор.НЕТ 333
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Лишнехромосомный, ещё расскажи, что люди это - винтики величия и сракальности.
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Ты своим батькой считаешь человека занимающего должность президента Беларуси?
Тогда ты крупный специалист в части незапудривания мозгов, когда упоминаешь Лукашенко.
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То есть, всем можно выдохнуть - РПЦ в Украине и после получения томоса никто трогать не будет... Атопутиннападьот...)
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Ось ти прибрав своє черево, а як прибрати твої лапи з Цензора?
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Лично мне кажется что после 3.5 лет ,,заслуг,,нашего СБУ им доверы в украинского народа полнейший ноль тем более сто награждало их наше правительство.
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а мадам грицацуева не хочет рассказать, какое место в планах паРаши занимает один из ваших бывших руководителей, ныне разведчик?
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Шукайте п'яту колону Москви у себе в СБУ и в адміністрації президента.
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Цiль СБУ нахапати якомога більше доки ця шоколадна зграя у корита влади.
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Кріпаків штрафуватимуть на суму до 1700 гривень у випадку проживання на зйомних квартирах (не за пропискою). Норма Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Небачені свободи Рошенії..
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Каждый, кто будет пытаться решать этот вопрос силой, провокатор.
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Согласна. Но эти двое спят и видят, чтобы в Украине украинцы воевали против украинцев.
И очень стараются это сделать руками своих агентов или полезных для них идиотов.
На днях Правый сектор уже "нападал" на церковь гундяевского патриархата Мета Кремля - створити керований хаос і примусити Україну до переговорів, - СБУ про плани РФ протистояти автокефалії - Цензор.НЕТ 9671 .
И это было только начало гундяевских провокаций.

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В религии фанатиков не бывает ! Мета Кремля - створити керований хаос і примусити Україну до переговорів, - СБУ про плани РФ протистояти автокефалії - Цензор.НЕТ 6031
Поэтому никаких терактов и провокаций не будет.
На что способны религиозные фанатики?
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http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/162106_dmitriy-kiselyov-po-vospominaniyam-dmitriya-skorobutova
О невыездном гандоне-пропагандоне))))….вроде как к нему подлетает бумеранг)))
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сбу! много лишнего текста! отвечайте за семочко!
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И тут рашка виновата. Суки рашинские, запросили томос для Украины, а теперь на переговоры вытягивают.
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Щось в СБУ зовсім рамси поплутали. Їм ФСБ дало завдання, а вони його публікують. Чи не хочуть витрачатись на конспірацію? Все одно всі все знають про них, так?
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Дик а чому цю падлоту з *хрюске мірь * не візмуть за сраку !? .. Мета Кремля - створити керований хаос і примусити Україну до переговорів, - СБУ про плани РФ протистояти автокефалії - Цензор.НЕТ 2152.
...
Мета Кремля - створити керований хаос і примусити Україну до переговорів, - СБУ про плани РФ протистояти автокефалії - Цензор.НЕТ 9980 ...
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... к принуждению руководства Украины к мирным соглашениям...
Я так понимаю, мир украинскому руководству не выгоден?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии
 
 
 
 
 
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