 Цель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии

Об этом рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цель (плана РФ. - Ред.) - создать так называемый управляемый хаос. Основными направлениями на сегодняшний день мы видим разжигание межконфессиональной вражды, которая обусловлена возможностью получения Украиной Томоса, а также организацию мероприятий активного влияния с целью так называемого принудительного склонения руководства Украины к уступкам государству-агрессору и инициирование мирных переговоров на выгодных ему условиях", - отметил он.

По его словам, в первом случае в СБУ ожидают "инспирирование захватов культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирирование силовых противостояний и массовых акций протеста при участии верующих".

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Во втором случае, как отметил замглавы СБУ, речь идёт об инспирировании пикетов, протестов, направлении петиций и обращений в органы государственной власти с требованием возобновить мир любой ценой.

"В дальнейшем указанное движение должно получить организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в разных городах Украины с дальнейшим направлением делегаций в столицу и блокированием органов государственной власти. Цель - это принудить руководство государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях", - подчеркнул он.

Кононенко заверил, что украинская спецслужба эффективно работает по недопущению реализации этих планов.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.