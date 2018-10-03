 Цель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии

Об этом рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Цель (плана РФ. - Ред.) - создать так называемый управляемый хаос. Основными направлениями на сегодняшний день мы видим разжигание межконфессиональной вражды, которая обусловлена возможностью получения Украиной Томоса, а также организацию мероприятий активного влияния с целью так называемого принудительного склонения руководства Украины к уступкам государству-агрессору и инициирование мирных переговоров на выгодных ему условиях", - отметил он.
По его словам, в первом случае в СБУ ожидают "инспирирование захватов культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирирование силовых противостояний и массовых акций протеста при участии верующих".
Во втором случае, как отметил замглавы СБУ, речь идёт об инспирировании пикетов, протестов, направлении петиций и обращений в органы государственной власти с требованием возобновить мир любой ценой.
"В дальнейшем указанное движение должно получить организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в разных городах Украины с дальнейшим направлением делегаций в столицу и блокированием органов государственной власти. Цель - это принудить руководство государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях", - подчеркнул он.
Кононенко заверил, что украинская спецслужба эффективно работает по недопущению реализации этих планов.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
больше всякой херни хорошей и раной
К тому же, проблема их купить - ещё не выпустили такой мелкой монеты...
подрачиваниемлайками один одному
1. Во-первых я никого не боготворю и не хуже тебя понимаю что он наемный менеджер.
2. Во-вторых я про методички не утверждал, а спрашивал и к тому же не у тебя. Или ты под двумя аккаунтами сидишь? Почему у меня возник такой вопрос я ответил выше. Если я напишу что ты гей не имея доказательств ты же не будешь считать это нормальным?
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зачем?
это ещё хорошо, что и в фсб подобное творится.
В этой ситуации различные акции нужно пресекать жестко и на корню.
надо обострять ситуацию
чтобы педерация дернулась
и получила больше санкций
иначе хуйло нас всех переживет
Тогда ты крупный специалист в части незапудривания мозгов, когда упоминаешь Лукашенко.
И очень стараются это сделать руками своих агентов или полезных для них идиотов.
На днях Правый сектор уже "нападал" на церковь гундяевского патриархата .
И это было только начало гундяевских провокаций.
Поэтому никаких терактов и провокаций не будет.
На что способны религиозные фанатики?
О невыездном гандоне-пропагандоне))))….вроде как к нему подлетает бумеранг)))
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Я так понимаю, мир украинскому руководству не выгоден?