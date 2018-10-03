EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  440  8
Все про:Греция (517) задержание (5144) корабль (1020) мигранты (551) украинцы (2892) Кирилич Василий (20)

 Судно с тремя украинскими членами экипажа задержали в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, - МИД

Береговая охрана греческого г. Патра задержала украинское судно с тремя членами экипажа по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Цензор.НЕТ.

"Береговая охрана греческого г. Патра сообщила о задержании судна под украинским флагом и его экипаж – 3 украинцев – по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 11 нелегалов, среди которых 6 детей, задержаны на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Кирилич добавил, что сейчас продолжаются первичные следственные действия и принимаются "меры консульского обеспечения по делу".

Как сообщает портал ekathimerini.com, на борту судна было 65 мигрантов. Береговая охрана перехватила его утром 2 октября.

Трое иностранных граждан, 32, 30 и 37 лет, были арестованы по обвинению в контрабанде людей.

Также сообщается, что были арестованы 36-летний грек и 37-летний иностранный гражданин – водитель и штурман грузовика, ожидавшего мигрантов на берегу.

Источник: https://censor.net.ua/n3089322
 
 
VEhrdlVXMTBRelF3V1VSUmRVNUROekJNYWxKb2VVUlJhM1JEZHpCWlNGRjFUa00zTUV4cVVYVlRPSFl3VEdaUmMwNURNREJNV0ZKblRrTXlNRXhFVVhaa1F6UXdURlk0TUV4eVVYWjBSMEV3VEVSUmMyUkROekJaZURnd1RIcFJkVTVEZWpCWlJGRnpUa001TUZsTVVta3plbEpuT1VNMk1GbEVVWE5PUXpRd1RETlNhSFJIVEdaT1ExUXdXVVJSZEdSSFJ6Qk1hbEpxZHowOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну... шо, снова будем нагло втирать, что ничего не знали, рылом не ведали. Так? А вот и хрена! Не выйдет. Только ленивый не читает о десятках таких вот, ушлых занадто. Шо, бонусы перевешивают чувство самосохранения? Ну, так так вам и надо. Срока в Греции, за подобное- отменные. Есть десятки лет, шоп пожалеть, о своей собственной жадности и тупости.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и правильно, что задержали. Нечего помогать кацапам кошмарить Европу.
Пусть бы в россию везли.

 показать весь комментарий
 
 
Заробили... Гроші таки пахнуть. У даному випадку буцегарнею.
 показать весь комментарий
 
 
И посадить пожизненно,нет как у них там по закону вроде 30 или 40 лет за каждого.Вот это будет справедливо.
А все таки интересно почему наш украинский МИД не рвет жопы за задержанних из контробандой на румыно-венгерской-словатско-польской територии?Ведь они тоже граждане Украины и ездят туда на евробляхах и тоже не отвечают что засунул им в тайники прежний владелец который дал им ,,довереност,,на автомобиль.
 показать весь комментарий
 
Впаяють зараз цим рибакам по 15-20 років кожному, і знову буде істерика
 показать весь комментарий
 
Екіпаж 3 особи. Це що, яхта? А як туди 65 пасажирів влізли?
 показать весь комментарий
 
Потому и срокам огромные и правильные Там ведь о какой-то безопасности людей- речи не идет. Прессуют, как шпроты, в банку. И прут...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСудно с тремя украинскими членами экипажа задержали в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх