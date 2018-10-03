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 Уничтожение Захарченко было выгодно прежде всего РФ, - замглавы СБУ Кононенко

Ликвидация главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко было выгодно РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в среду в Киеве, комментируя появлением видео с подрывом Захарченко.

"Уничтожение Захарченко было выгодно прежде всего российской стороне для того, чтобы и в дальнейшем контролировать временно оккупированные территории", - сказал он.

При этом он добавил: "Мы совершением терактов не занимаемся".

По словам Кононенко, комментировать видео как таковое он также не может, так как не является в этом специалистом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Видео ликвидации Захарченко

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3089320
 
 
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Да понятно, что не торговому партньору из Будки
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Во первых, захарченко был замечательной антирекламой сути лугандона.
Во вторых, наблюдая как бодренько поменяли/арестовали основных помощников захарченко, сомнений в том кому надоел захарченко, не возникает.
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