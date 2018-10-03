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 РФ продолжает наращивать войска в Арктике, - МИД Норвегии

Наращивание Российской Федерацией военных сил в Арктике угрожает региональной безопасности и стабильности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение в интервью Reuters высказала министр иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Серейде.

"Нет причин считать, что потенциальные схватки могут начаться в Арктике, но они могут легко переместиться сюда, если начнутся. Это, конечно, из-за переформатирования Россией своей военной мощи, особенно на Кольском полуострове", - сказала Серейде.

Reuters добавляет, что Норвегия в последнее время тоже существенно усилила оборону своих северных регионов, граничащих с Россией. "Норвегия заказала 52 истребителя F-35 Lockheed Martin, развивает инфраструктуру для их обслуживания и приобрела четыре новые подводные лодки немецкой компании ThyssenKrupp. Кроме этого, на военной базе в регионе Финмарк, что граничит с Россией, усиливается механизированный батальон", - говорится в материале.

Норвегия также будет играть важную роль в нынешних учениях НАТО Trident Juncture, которые станут крупнейшими для Альянса с 2002 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089308
 
 
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надо быть спокойными и толерантными, нельзя никого огорчать
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А вот нефиг было кацапам под пингвинов маскироваться...)))
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Хуйло пыжится в Арктике?
Выражаю свою личную глубочайшую обеспокоенность.
Хотя побольше таких "стараний", быстрее развалится эта недоимперия.
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Нарастите санкций-кацапов попустит. Деньги и нацизм-все,что питает их никчемное существование. А без денег и нацизм закончится.
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рогаті перші почали своє лайно у пінічних землях розкидувати... Норвегії, Респект!!!
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пора кацапам на луну(в 30 -е по Шаламову на кладбище)
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При этом, с удовольствием закупают всю рыбу выловленную флотом РФ рабским трудом, где попало и как попало. Или это не связанные вещи?
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