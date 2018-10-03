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 Стратегию в отношениях НАТО с РФ определяет сдерживание и диалог, - Столтенберг

Стратегию в отношениях НАТО с Российской Федерацией определяет сдерживание и диалог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью ВВС.

По его словам, у России много современного вооружения и в последнее время в эту область вкладываются внушительные средства: "Президент Путин недавно продемонстрировал многие из этих ядерных вооружений во время одной своей речи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не будет спрашивать у России разрешения о вступлении Украины в Альянс, - Столтенберг

"Для нас это то, что определяет нашу стратегию в отношениях с Россией - сдерживание и диалог. Нам необходимо иметь надежные средства сдерживания - для того, чтобы предотвратить конфликт, не для того, чтобы его спровоцировать. Если на одного из членов альянса нападут, за него вступятся все остальные", - отметил Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3089302
 
 
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РАБсия ссыт вам в лицо...а вы ее сденживаете за одно место и продолжаете уговаривать стать нормальными людьми)))
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Гопник понимает только СИЛУ...
А ваша вяло текущая импотенция их только заводит...
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Пока война идет в Украине их все устраивает.
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Судьба белых негров на окраине их цивилизации их мало интересует
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Главное что бы они не убивали енотов на шубы.
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Главное что бы негры оставались самой нищей страной в Европе...
За копейки пилили лес...поставляли зерно...присылвли батраков на заработки...
И торговали с Хуилой
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтратегию в отношениях НАТО с РФ определяет сдерживание и диалог, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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