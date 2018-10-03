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 Политика Украины
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 Порошенко внес в Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Соответствующий законопроект (№9153) о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" внесен в парламент 3 октября. П.Порошенко определил его как неотложный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На переговорах в ООН поднимают вопрос пролонгации закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО: Кремль хочет реализовать сценарий смягчения санкций, - Ирина Геращенко

Статья 1 данного закона гласит: "Согласно этому закону временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, определяемые решением Верховной Рады Украины".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089301
 
 
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Продовження "легітимності" функціонування сєпарської зарази.
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Продолжение легитимности власти Украины на оккупированных территориях...
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Когда будет Витебская Народная республика,делайте с ней что хотите,а пока иди копай бульбу,а то Лукавый заругает.
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и где там про нынешних сепаров и их легтитмности?или абы что ляпнуть?
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Говорят турбины Сименс запустили в Крыму?
Это к празднику единства в Германии старались наверное.
Россия и Германия едины.
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это все фейк Порошенко внес в Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5756 также фейк энергомост и сам мост тоже фейк Порошенко внес в Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7319
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Все кто против считаются агентами Кремля и циничными бандеровцвми !
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А против америки только агенты Кремля,так что в точку.
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НЕ разводите зраду! Он должен был это сделать!
А ВРУ должна дополнить закон пунктом, что в случае проведения выборов в ЛДНР закон аннулируется!!! Юристы знают правильную формулировку!
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То что ты написал,это признание Лугандона.
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какое признание? все прекрасно понимают, что россия не уйдет из лднр и не отдаст нам границу! наши юристы которые участвовали в написании документа и его утверждении закинули туда много все что позволяет его не выполнять! а 2014 у нас не было армии, а запад и обама насрали на будапештский меморандум!
кстати я абсолютно не уверен, что если бы мы его(будапешсткий ) подписали в форме договора , с четким порядком. то сша при обаме начали военные действия против рф.
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Петя предатель Украины.Он скорее президент Лугандона,чем Украины.
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Петя готовит легитимизацию "выборов" в Дырляндии?
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И ни одного хобота от Рошен на ветке,только импортный из Беларуси впрягся))
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Не бачу ніякого сенсу в цьому, патамушта умови для застосування цього закону не будуть створені ніколи. Більше нічим зайнятись? Коли буде скасована недоторканість?
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Закон нужно продлить по формальным соображениям. Для украинской дипломатии.
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таки да...а то запад поотменяет санкции и зрадофилы завоют о мегазраде Порошенко вніс у Раду законопроект про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1779
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко внес в Раду законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО
 
 
 
 
 
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