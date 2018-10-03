 Риска заражения сибирской язвой в Киеве нет, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"В Киеве нет риска заражения (сибирской язвой), потому что есть четкий контроль всех субъектов хозяйствования о допуске мяса на субъекты хозяйствования. Но могу оговориться, что мясо, пораженное любыми болезнями, может продаваться на стихийных местах торговли", - отметил Рубан.

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Он добавил, что лучше покупать продукты питания в супермаркетах и организованных агропромышленных рынках, где есть специализированные лаборатории, которые проводят ежедневный контроль данной продукции.

Напоминаем, в одном из сел Одесской области зафиксировали вспышку сибирской язвы.