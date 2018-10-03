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 Общество, Здоровье
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Все про:болезнь (454) Киев (16555) Рубан Олег (19)

 Риска заражения сибирской язвой в Киеве нет, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан

В Киеве нет риска заражения сибирской язвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"В Киеве нет риска заражения (сибирской язвой), потому что есть четкий контроль всех субъектов хозяйствования о допуске мяса на субъекты хозяйствования. Но могу оговориться, что мясо, пораженное любыми болезнями, может продаваться на стихийных местах торговли", - отметил Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не закупают вакцины против сибирской язвы за счет бюджета, - Минздрав

Он добавил, что лучше покупать продукты питания в супермаркетах и организованных агропромышленных рынках, где есть специализированные лаборатории, которые проводят ежедневный контроль данной продукции.

Напоминаем, в одном из сел Одесской области зафиксировали вспышку сибирской язвы.

Источник: https://censor.net.ua/n3089298
 
 
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 Топ комментарии
 
Это как в лесу суслика нет,а он есть где то бегает?
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Даже на Банковой? Ничего не скажешь, умеете испортить настроение...)))
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Торгуем с РФ...не трогаем явных сепаров и агентов дяди Хуила...мочат и сажают патриотов...

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ну, в Одессе пять человек госпитализировано
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Это как в лесу суслика нет,а он есть где то бегает?
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А вы уверены что этих два агента ГРУ Биба и Боба не намажут сибирской язвой дверную ручку в ВРУ?
с учетом того что агекты Кремля в Киеве чувствуют себя как дома...
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Даже на Банковой? Ничего не скажешь, умеете испортить настроение...)))
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Хотелось бы знать, что для этого делается-чтобы исключить последствия болезни?
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Торгуем с РФ...не трогаем явных сепаров и агентов дяди Хуила...мочат и сажают патриотов...

Достаточно?)
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Например, не закупаются лекарственные средства против сибирки... Кто помрет тот помрет и вспышка прекратится...
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В аптеку сходите за антибиотиками. С такой раскруткой к вечеру ничего в наличии не останется.
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Сейчас Бутусов напишет очередную статью что ГРУ идиоты и проваливают любые операции.....
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Когда ФСБ взрывало дома на рассеи,все знали-поставлено задание-Создать напряженную обстановку в Обществе...бывшие КГБешники могут изобрести не только Новичок для Британии.
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Я полагал, что отвлекусь от бед Когда писал письма самому себе Письма пылятся, вскрывать их опасно: В каждом из конвертов сибирская язва Перебегаю дорогу на красный Спешу в аптеку, чтоб купить лекарство от лекарства Зая, не парься, это не заразно: Мой диагноз - сибирская язва
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Очень! Очень рад за тебя!
Думаю, Зая тоже. Риска заражения сибирской язвой в Киеве нет, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан - Цензор.НЕТ 1829
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"Но могу оговориться, что мясо, пораженное любыми болезнями, может продаваться на стихийных местах торговли"
Первая заповедь клерка - всегда страхуй свою пятую точку...)))
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Мясо забитой коровы раздали односельчанам!
Отсюда вывод, в том селе клерков нет. Риска заражения сибирской язвой в Киеве нет, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан - Цензор.НЕТ 4133
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Риска заражения сибирской язвой в Киеве нет, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан

Хорошо, что пока нет. Но судя по тенденции скоро и это будет.
Главное побольше европейских законов...
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А в сибири есть риск заражения нашей язвой? Риска заражения сибирской язвой в Киеве нет, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан - Цензор.НЕТ 7763
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Возможно,рашистская орда применила ещё один вид оружия МП
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРиска заражения сибирской язвой в Киеве нет, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан
 
 
 
 
 
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